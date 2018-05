‘Afrička šljiva’ je svemu kriva

Javnost se ovih dana zgražava nad činjenicom da su stihovi popularne turbo-folk pjevačice Svetlane Ražnatović Cece u Srbiji za učenike V razreda Osnovne Škole ušli u ‘radnu svesku’ – vježbanku.

Ceca u gramatici, Je limoguće, nije moguće, moguće je.

Ne branim Cecu, volim njene pjesme a još više ‘njen styling’ gdje uz onako mačo proparani glas odlično ide dekolte od vrata, pupka do članaka, i natrag, međutim nacijo, nema tu nikakvog iznenađenja.

Ima više razloga zašto ‘naša djeca’ pa i ‘naša deca’ trebaju učiti o folku, o Ceci posebno. Radna sveska, udžebnik ili ‘vježbanka’ samo su nastavak svega onog što čujemo i vidimo i uz Drinu i ‘preko Drine’, zbog čega mi nimalo ne prija kad čujem kako najavljuju da će Cecu izbaciti iz knjiga, kako reče rukovodilac Centra za razvoj programa i udžbenika, izvjesna Dejana Milijić Subić.

Prvo i prvo, Ceca je ‘naša nacionale’ zvijezda, kulturom i medijima ona besprijekorno ‘hara’ već decenijama. Nadalje, žena je ratnog zločinca i mafijaša Željka Ražnatovića Arkana, bogata i pametna udovica, gdje ćeš bolji primjer za djecu, da spoznaju kako se postaje uspješan patriota, na prostorima Balkana, najviše se isplati biti ratni zločinac i političar. Bila je čak i vlasnik fudbalskog kluba ‘Obilić’ kojeg je naslijedila od muža i zbog čega je bila i u zatvoru ali je vlast ‘progledala kroz prste’ Ceci pa ju je pustila ‘u kućni pritvor’ i dala joj mogućnost da ‘državi vrati’ u ratama lovu koju je maznula prodajom igrača fudbalskog kluba, što je ona sukcesivno i odplatila. Odlično pjeva, samo hitove izbacuje, zbog nje očevi za maturu poklanjaju kćerkama uz pomoć hirurga usta ‘ala Ceca’, grudi ‘ala Ceca’ ili ‘guzu ala Ceca’. Pored ostalog bogatstva ima i dvorac na Dedinju, ima uspješnu djecu koja su svaki dan u novinama, sin se kefa po barovima a kćerka visi na instagramu, Ceca ima sve što treba jednoj majci sa Balkana, popularna je ne samo u Srbiji već i u drugim državama bivše Yuge, posebno je krišom slušaju i obožavaju mladi Bošnjaci, ima čak i brand koji se zove ‘arkanovka’, a to je zimska crna pletena kapa kakvu je obožavao nosti njen muž uz maskirnu uniformu i oružje.

Sve ima, zašto ne bi bila naš uzor i primjer za buduće mlade generacije.

I to nije sve. Ona je rodom iz istog mjesta gdje je rođen i vječiti ministar Srbije (nije Rasim Ljajić) Ivica Dačić, koji obožava pjevati domaćim i stranim državnim gostima na srpskom, grčkom, italijanskom i turskom jeziku, često je sa njim na gostovanjima po silnim tv kanalima raspjevane Srbije, juna prošle godine djeca iz Sremskih Karlovaca su čak upriličila jednodnevnu ekskurziju njenim dvorima u Beogradu, što je kao i ovo sa udžbenicima izazvalo malo smijurije i parade u medijima.

E, sada, pored ovakvih osobenosti i ovakvog položaja ‘estradnog umjetnika’ tipa Cece, može li se iko zgroziti što je njena pjesma ušla i u udžbenike čime Ceca postade lučonoša srpskog prosvjetiteljstva, pitam ja vas? Samo naivni i budale.

Osim toga, stihovi nisu njeni već je autor istih poznati tekstopisac Marina Tucaković, i u vježbanci ima i Bajage, i Čorbe i Yu Grupe, mene muči nešto drugo.

Mene tišti zašto je Ceca pala na petom padežu srpske gramatike, koji se zove je li vokativ?

Znate, postoji nominativ, pa genetiv, pa dativ, akuzativ i tako redom do sedmog koji se zove lokativ. Kao ono, ko ili šta, koga ili čega, kome ili čemu i sve tako redom, Cecin vokativ služi za dozivanje i skretanje pažnje.

Mislim da je za sve kriva ‘Afrička šljiva’.

To je, podsjetiću čitaoce, onaj poznati brand u Srbiji za mušku potenciju, gledali ste nakratko i reklamu koja je zabranjena jer je aludirala na rasnu segregaciju. U toj reklami je jedan ‘crnac’ izgovarao ‘afrička šljiva ne spada’, a ispod te iste reklame se na tv slikala i Ceca, sa Ivicom Dačićem. Tu se krije razlog ove dreke i na Cecu i na udžebnike, jer i stihovi iz njene pjesme to dokazuju.

“Sećaš li se, lepi grome moj, nekada je tlo pod nama pucalo“, tako glasi glasi jedan od Cecinih stihova i zadataka sa stranice ‘sporne knjige’.

Eto, vidite iz ovog ‘spornog’ stiha kako je totalno bezazlen za djecu a opasan za Cecu. Nekad je tlo pucalo pod Cecinim gromom a danas je, evo, ispod ‘Afričke šljive’. Ne puca joj tlo pod nogama. Umjesto da joj udijele nominativ (ko, šta) stihom “Ja sam cvetak zanovetak”, ovi što su redigovali tekst udarili na najslabiju tačku. Na gubitak potencije. Samo i isključivo zbog toga te stihove treba izmijeniti. Ali Cecu nipošto iz udžbenika protjerati. Jer, Ceca je naša institucija.

Svi smo mi Ceca. kako se to na balkanskom kaže.

photo : Ceca i mnistar Srbije Ivica Dačić u tv show programu. Iznad “Afrička šljiva”, ispod stihovi u udžbeniku, montmontaža Cross Atlantic