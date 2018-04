A možda i Rifata Dolića : Stara ljubav zaborava nema

Neki kažu da je u pitanju samo provokacija, neki opet, znajući Hamdiju Lipovaču vele da je mrtav ozbiljan, više ovo drugo, političari su kao što znamo besmrtni. Kako god bilo da bilo, posjet starih jarana oficijelnoj kancelariji DNZ partijice u Velikoj Kladuši zagolicao je maštu javnosti, posebno one Krajiške.

Slika ispred DNZ ureda (nije ispred KPD Zenica, a nije ni sa Bihaćkih Luka mada tako izgleda), društvo na slici i komentar Lipovače na njegovom ‘face’ zaslužuju stoga mali dio naše pažnje.

“Današnji posjet prijateljima u VK iskoristili smo za jednu analizu političke situacije, jačanje KRAJIŠKE PRIČE i jedan selfie.”

Jer, nastala je ovog mjeseca kada je Lipovača u Bihaću i promovisao svoju ‘ideju’ u Muzeju Avnoj/a gdje je održan u njegovoj režiji skup ‘POkreta za Modernu i Aktivnu Krajinu’ , (skladno i domišljato nazvan POMAK) .

A na slici su osim Lipovače ispred koji je slikao još i SDA Emdžad Galijašević bivši načelnik Bihaća uhapšen skupa sa ženom i saradnikom u kancelariji sa 10,000 ‘mitskih’ novčanica, tu su ‘nestali’ Rifat Dolić bivši predsjednik DNZa i sadašnji predsjednik Admil Mulalić, u pozadini mlađaHni Kenan Keserović, koji u ime DNZ u poslaničkim klupama US Kantona obavlja svoje političke dužnosti. Šta bi ovo i ovakvo društvo moglo uraditi zajednički, pitanje je sad, u vrijeme izbora i pravljenja političkih stranaka, asocijacija i udruženja, i sasvim je na mjestu. Jer, kao što znamo, politika je u BiH najzanimljivije i najprihvatljivije zanimanje. Najviše se isplati političariti, lagati i dobro uživati.

Kako saznajemo, moto POMAKa je ‘Sarajevo nas je zaboravilo i moramo nastupati kao jedan’, što sasvim upućuje na zaključak da se ipak radi o političkim aktivnostima i da bi poslije oslobađajuće presude HAmdiji Lipovači a uz dolazeće izbore, ovo mogao predstavljati početak Lipovačinog povratka na političku scenu i arenu. Isto tako, kao i Lipovača, i njegov pajdaš na slici Emdžad Galijašević koji čeka presudu po optužnici za mito i kojeg je SDA ‘škartirala’, veoma je zainteresovan za bivše privilegije i politiku. Kao što znamo, na Sudu se očitovao ‘ne osjećam se krivim’ iako smo svi vidjeli kako mu oduzimaju lovu, međutim to mu nije nikakva mana već vrlina. Prisjetimo se samo istorije koja kaže da bi uspio u politici, prvo moraš biti ‘uhapšen’, pa ‘suđen’ i na kraju kao prava poštenjačina moraš biti oslobođen’. To pravilo važi još od Alije Izetbegovića, Fikreta Abdića pa dalje ide sve do Karadžića i Krajišnika i trenutno se završava kod Dragana Čovića i Mladena Ivanića, već za sada kod Lipovače.

Dolić, fakat, nije bio ni hapšen ni puštan, ali je stari suradnik Lipovače. Ovaj nekadašnji zaljubljenik u Fikreta Abdića a poslije raskola njegov teški oponent je i u toj tački davno našao dodira i kontakta sa Lipovačom, u vrijeme njegove vlasti je umalo postao premijerom US Kantona, tako da selfie sa Hamdom nije nikakvo iznenađenje. Kako je Dolić u politici u međuvremnu totalno zaboravljen a u DNZu je ‘ispucao’ sve svoje adute, evo šanse i prilike za ‘povratak otpisanog’. Ni prva ni stara ljubav zaborava nema.

Admil Mulalić je protokolarno predsjednik DNZa kao i njegov službenik Keserović, i oni svakako nisu za nove političke ‘projekte’ međutim, kao članovi male i beznačajne stranke u mnoštvu sličnih na bh političkom nebu, dobro će doći u postizbornoj koaliciji. Samo neka se pomiče, pa makar i za Hamdijin ‘Pomak’.

Ako ste slučajno pomislili da je apsolutno nemoguće da se Lipovača, Galijašević ili prežvakani Dolić ponovo uvale u političke klupe i vlast, ili da Krajišnici nisu kratkovidi i da to neće nagraditi, razočarat ću vas. U krivu ste. Ne samo građani, pardon, stanovnici US Kantona već i i u ostatku BiH, ne samo da su kratkovidi stanovnici i zarobljenici već su i totalno gluhi i oguglali članovi Planete Bosne, čiji je politički čip odavno mrtav. U njihovoj memoriji ima samo još mjesta za ovakve poltičke selfie.

photo : ispred kancelarije DNZ V. Kladuša, mart 2018 -Emdžad Galijašević, savim lijevo, ispred – Lipovača pa Mulalić Admil, u pozadini : Dolić Rifat i Kenan Keserović