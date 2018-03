Kandidata za ovu funkciju 2018 ima i među živima i, vjerovali ili ne i – među mrtvima

Izborna utrka za BH člana Predsjedništva se zahuktava. Kandidata ima i viška ali od glave ne boli višak. Između više razloga, izdvajamo jedan i najvažniji : politika je najprofitabilnije zanimanje u Jedinstvenoj i Veseloj. Bosni.

Polaziti od pretpostavke da su političari ljudi koji donose zakone, koji trebaju i moraju poznavati i društvo i ljude kojima služe, ne vrijedi za BiH u kojoj na njenom početku i izvoru prestaje svaka logika tako da je politika odavno, zapravo već od rata na ovamo, cirkus i show, riality, a odviše je poznato da raja voli takvu vrstu zabave.

Pa kad se voli neka se izvoli.

U politiku bi svi, od konobara i mehaničara do advokata, doktora i bijelih ahmedija.

Tako nam se i dešava. Koliko je jedan magacioner ili mehaničar u stanju da učestvuje u donošenju zakona koji regulišu našu sudbinu, naša prava i obaveze, niko ne analizira. Zato smo još 27 godina poslije rata ‘u tranziciji’ i još uvijek razmatramo ‘povratnike na svoja ognjišta’, još imamo sabirne izbjegličke centre, dvije škole pod istim krovom, tri istorije i geografije, tri jezika, tri elektrodistribucije, tri Tužilaštva, tri bezbjednosne agnecije, tri pošte i Jednog i Jedinog Niskog Predstavnika za BiH, ‘zabrinutog’ druga Valentina, tri jedinstvene nacionalističke vojske i tri vječna konstitutivna naroda.

Nemamo originalni Daytonski Sporazum kojeg nismo nikad usvojili i ratifikovali u parlamentarnim organima ali zato imamo njegovih kopija koliko zatreba, ima ih čak za kupiti na eBay internet stranici, i zato imamo a da ni ne znamo šta nemamo.

Svako bi da se dočepa zvanja političara, političar možeš biti i ti. Prijavi se. Kandiduj se. Učestvuj u cirkusu svako dvije godine, Saša Popović i njegova fabrika šunda i šlamperaja ‘Zvezde Granda’ su prava mala maca u odnosu na bh stvarnost : preko 130 zvanično registrovanih političkih partija i nekoliko hiljada ‘nevladinih udruženja’ mjesecima, godinama i decenijama parazitski fino i uljuljkano žive za našim vratovima, svako dvije godine damo im mandat za novi užitak. A da se i ne počešemo dok nam krv piju. Dobra plata, najveća u Evropi, dobar penzijski staž, silni dodaci koji uključuju skoro sve od korištenja mobitela i interneta pa do stana koji se ne koristi ili prevozne karte koja je fiktivna. Pa naknada za regres, pa lova u slučaju smrti užeg i šireg člana porodice, liječenje i školovanje djece u inostrantsvu, sve do žderačine u restoranu Parlamenta BiH najskupljih ića i pića po cijeni od 1 KMa. Plus, važna si faca. Ima te na televiziji, u novinama, putuješ ‘bijelim’ Svijetom, skijaš na Alpama, ljetuješ na Bosforu. Novac odlažeš na Kajmanska ili druga ‘kajmak ostrva’ ili u nekretnine na tetke i dajdže, strine i stričeve, da te ne prepoznaju.

Navali, nacijo. I ove kao i prethodne dvije, iako je to uzaludan i bačen novac, jer pobjednik se unaprijed zna.

Pobjednik je ‘neki’ predstavnik SDA, Bakir Izetbegović je to unaprijed odlučio. Iako nije zvanično istakao kandidata, iako se spekulira da će to biti Denis Zvizdić, ili Softić ili čak hanuma mu Sebija, kaže da je njegov kandidat pobjednik, bez ikakve dileme. Pobjednikom i kandidatom za člana bh Predsjedništva se vidi i Dragan Čović, u ime i ispred HDZa. Staro ofucano političko ime kao i Bakir koji više ne može pa mora ‘da presiječe’ kandidaturu jer je već dva mandata tamo, stari lijan Čović nema dileme u svoju pobjedu. Pobjednikom se vidi i Fahrudin Radončić, nastavnik likovnog i diplomom iz Crne Gore ‘u ime’ svoje stranke SBB. Nekadašnji komunisti a od Zlatka Lagumdžije naovamo tipične ‘komunjare’ SDP, također sebe vide kao pobjednika, iako za sada imaju ‘nacrtanog’ samo jednog kandidata, Denisa Bećirevića, poslanika u BH Parlamentu, planirajući da ‘haknu’ još dvojicu jednog ‘iz reda Bošnjaka’ i možda ‘jednog iz reda Srba’. I čak da podrže Željka Komšića, kandidata koji se sam u ime svoje stranke Demokratske Fronte kandidovao i digao i prašinu i afalt na političkom bh terenu za igru.

Ovaj puzajući ‘zlatni ljiljan’ (čitavo vrijeme poslije rata je u politici) je već jednom bio u Predsjedništvu a sad je odlučio samo da ‘uništi Dragana Čovića’ i ‘da ‘spasi BiH’. U kom pravcu je čak predložio da se ‘ljevica’ ujedini i da izađe sa novim imenima i novim logo znakom te sa novim predsjednicima, nekoliko mjeseci pred izbore. Komšić je u želji da ponovo uđe u Predsjedništvo ponudio više alternativa. Pored ovog masturbiranja sa ljevicom, predložio je i povratak ‘aprilskog paketa’, onog što je sjebao Haris Silajdžić glede and unathoč razštimavanja omrznute Republike Srpske iako je to deblje čak i od utopije.

Ali, najžešća mu je ova, majke mi, jeste Tite mi : neću povući svoju kandidaturu čak ni mrtav! Znači, sutra da umre, ima da se na izbornim listićima nalazi ime Željka Komšića, što znači da su političari besmrtni. Do sada smo slušali i gledali kako mrtvi sa biračkog spiska glasaju te kako se tim popravljaju izborni rezultati ali nikad nismo ni sanjali da bi mrtav kandidat mogao uzjahati na izborni listić a onda otuda pravo na političku stolicu. Nije isto samo glasati i nestati, drugo je kad se moraš pojaviti, kao fol raditi, putovati, pričati.

Stvarno, hej, šta ako bi mrtav Željko pobijedio, jer i on je siguran u svoju pobjedu, kao i svi kandidati? Ništa. Prihvatili bi to, samo bi onda umjesto funkcije ‘zlatni ljiljan’ dobio drugu koja bi se zvala ‘zlatni šehid i gazija’ i nastavio bi da živi šehidskim besmrtnim povratničkim životom. Jer, kao što znamo nacijo, šehidi nikad ne umiru. Neće ni naš Željko. Za ponadati se, jer i on se vidi već pobjednikom.

Pobjednikom se proglasio i Milorad Dodik, on zna tačno da će osvojiti 123.234 glasa više od Mladena Ivanića, njegovog protukandidata ‘iz reda Srba’, također već pobjednika neodržanih izbora. Kako je izračunao ne pitajte me, zna frajer sa matematikom.

U utrku, kao da je Predsjedništvo gluho bilo na hipodromu, ulijeću još mnogi i znani i neznani. Tako bez garancije da je apsolutni pobjednik upada izvjesni biznismen iz Amerike Mirsad Hadžikadić kao ‘nezavisni kandidat’, pa pregaženi i također ‘nezavisni’ Rusmir Mahmutćehajić nekadašnja desna ruka Alije Izetbegovića a sada njegov grobar, a onda evo ih, napadaju Sefer Halilović i njegov sin Semir iz nekakve Bošnjačke Patriotske stranke, pa bljutavi Amir Jerlagić iz stranke Harisa Silajdžića 100% za mene i moju Bosnu, juriša onda Senad Šepić, hodža iz SDA stranke koji je osnovao ‘novu’ SDA hrpu nazvanu ‘Nezavisni Blok’. Očekuje se i kandidatura aSDA ali isto tako svoga kandidata daće i hadžija Elvedin Konaković koji se odmetnuo od Bakira prije par mjeseci osnivanjem nekakvog ‘subjekta’ (tako je nazvao svoju stranku starih oprobanih generala i AIDovaca) pod imenom ‘Narod i pravda’ sa malo ljiljana u sredini.

U Predsjedništvo se zalijeće i Emir Suljagić i Reuf Bajrović, kandidati stranke ‘Građanski Savez’, a u stvari lijevo krilo Nermina Nikšića i SDPa i provjereni masturbatori ujedinjenja ljevice, nije isključeno da i ‘Naša Stranka’ i Peđa Kojović ponude svoga kandidata. Jerko Ivanović Lijanović se također najavio ispred svoje partije ‘Radom za boljitak’, ako stigne od silnih optužnica i sudovanja. Mislim vremenski, biti optužen nije prepreka za kandidaturu političara, dapače, to tio je prednost. Napadaš ‘montirani proces’ i galamiš o pravdi i demokratiji i nezavisnom pravosuđu sve dok te ne oslobode.

Pazite, lista još nije konačna. Još se nisu oglasili penzići, pa vrtići, pa Stranka Dijaspore, prošli put su ponudili kao kandidata nekakvog Džebraila. Ne zajebavam se, to mu je ime a prezime nije ni važno, čovjek živi negdje vani i piše kolumne za naci-islamistički portal ‘Bošnjaci.Net’. Nije se još očitovala ni Islamska Zajednica BiH, čekaju valjda hoće li SDA ponuditi Softića hodžicu, inače glavešinu u SDA, koji je prije ove funkcije bio predsjednik Sabora Islamske Zajednice, a nikad se ne zna ni šta priča ni misli bandit ‘Hižaslav’ Mustafa ef. Cerić, možda opet kao i prošli put kopirajući američkog predsjednika Lincoln’a (Abraham Lincoln, 16ti američki predsjednik) ‘uleti’ po drugi put, pravdajući se ‘kad je mogao Lincoln osam puta biti kandidat sve dok nije pobijedio’, što ne bih i ja još koji put.

Biće kandidata jedva da će stati na listu, velim vam, u Zemlji Veseloj je na prvom mjestu politika a onda dođe na red sve ostalo. Zato, olovku u ruke pa piši. Popunjavaj pristupnicu kandidaturi. I ne obraćaj pažnju na činjenicu da su ovo bespotrebni izbori jer se unaprijed znaju pobjednici, to je normalan slijed logike u BiH, preporučujem nešto drugo.

Pogledaj bh film ‘Dobro uštimani mrtvaci’ režisera Benjamina Filipovića snimljen još davne 2005 godine, kao vodič u kandidaturi. Film govori o dvojici radnika u mrtvačnici (Risto i Safet, fali im još samo jedan konstitutivni Hrvat, makar se zvao Željko Komšić) koji se svaki dan klade koliko će mrtvaca biti doveženo u mrtvačnicu ali se kroz priču govori i o korumpiranim ministrima, hodžama, veterinarima i studentima, i posmatraj to sa malo vedrije strane.

Na kraju krajeva, živa realnost je da je ‘naše’ bh Predsjedništvo čista slika i preslika iz tog filma. Kojem se, svojom izjavom da ‘ni mrtav ne odustaje od kandidature’ sam priključio kandidat Željko Komšić. I ovdje kao u filmu, članovi Predsjedništva se uz bogovsku plaću klade i našim životima i našom državom. Svaka sličnost sa stvarnošću je, iako to autor filma izbjegava reći, namjerna i nikako slučajna. Čak nam i članovi Predsjedništva izgledaju, ‘ebem li ga’, nekako ‘dobro uštimani’.

photo ilustracija : scena iz filma “Dobro uštimani mrtvaci”, arhiv