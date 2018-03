Pobjednik prvih ‘demokratskih’ izbora u BiH za BH Predsjedništvo nije Fikret Abdić već Alija Izetbegović

Pod motom ‘rušenje mitova’ novinar ovog tursko-bošnjačkog glasila koji se najčešće finansira donacijama Bakira Izetbegovića, prekraja se zapravo istorija Bosne.

Ali, ništa novo u zemlji ‘Veseloj i Jedinstvenoj’, pitanje je ustvari dokle i koliko istorija može izdržati takvo i slično ‘šnitovanje’. Da se zna, osnivač ove ‘medijske’ aždaje je Turska, no i to je normalno, Turska podupire i ‘Faktor’ još jedan režimski online medij, Turska ima u Bosni i agenciju ‘Anadolija’, imamo mi mnogo toga zajedničkog sa ‘braćom’, novinari su, treba i to kazati, ‘naši’. Izvjesni Filip Mursel Begović je glavni i odgovorni ‘Stav’a, ne zna se otkud mu dva imena posebno ovo prvo, ono što se zna je da je dugo godina u Hrvatskoj vodio i printao ‘Preporod’ muslimanski časopis odakle je ispario kad je protiv njega podignuta krivična prijava za neku lovu, od tada je postao Bošanjak nad Bošnjacima.

Novinar koji je ‘otkrio’ izbornu prevaru u kojoj je zapravo na prvim ‘demokratskim’ izborima u BiH pobijedio Alija a ne Fikret zove se Mahir Sokolija. Pogađate, to je isti onaj novinar koji je prije neki dan u Sarajevu na radnom mjestu u Filozofskom fakultetu napao profesora Envera Kazaza, inače svog profesora sa istog fakulteta gdje mu radi i supruga, zbog toga što ga je svojim beskompromisnim i kritičkim stavovima u svojim kolumnama pominjao kao ‘novinarskog patuljka’, budući da se ‘Stav’ dugo bavi Kazazom. I ne samo Kazazom, sa svakim ko se drzne bilo šta kritički napisati ili javno reći ‘protiv’ Bakira Izetbegovića, Turske, Reisa, ma bilo šta što je van diskursa zvanične politike i vjere posebno, a pod plaštom ljubavi prema državi Bosni i naciji.

Ali ne samo to, bošnjački novinar iz radionice ‘Stav’a mu je to na fin i miroljubiv način kako dolikuje vjerniku i muslimanu odrezao ovako : ‘zaklaću te zubima’. Baš i upravo u duhu mirotvorske i demokratske novine.

No, da se vratimo na otkriće ‘Stav’a o prvim izborima. Pod naslovom ‘Rušenje mitova /2/ (Prvi nastavak se odnosio na odbranu i zaštitu Mustafe Busuladžća regularnog sarajevskog ustaše po kome je SDA dala u Sarajevu i ime ulice i ime Osnovne Škole pa se sada vode rasprave po onoj ‘oni bi kao da njegovo ime Škole ostane a ‘mi’ bi kao da se ukloni’), ‘Stav’ i njegov novinar analizirau prve izbore u Bosni, ali na svoj način. I dolaze do zaključka da ‘ne postoji nikakav dokaz da je Fikret Abdić dobio više bošnjačkih glasova od Alije Izetbegovića, ali ne postoji ni dokaz da ih je dobio manje ..‘

Pa onda Sokolija novinar obrazlaže kako je sve mit i volja glasača, i odluke tadašnje CIK (Centralne Izborne Komisije), i kontrolora i broj glasova osvojenih u izborima i stav međunarodne zajednice koja je ‘aminovala’ izbore. Uz to ide još i ‘pod mit’ : nije Abdić ustupio svoje mjesto Aliji već je ‘riječ o unutarstranačkom dogovoru kojeg su ostali članovi Predsjedništva uvažili jer zakon nije određivao prednost kandidata na osnovu broja osvojenih glasova. Uostalom, da kojim slučajem nije odlučeno da mjesto prvog čovjeka BiH pripadne Bošnjaku, republikom bi predsjedavao neko s dvostruko manje glasova od Abdića, jer su kandidati iz ostalih naroda dobili mnogo manje povjerenje birača.” Tako je spašen i Alija i Bosna.

Naravno, Sokolija ne pobija (fala dragom Allahu) da je Abdić osvojio 1.045.539 glasova, a Izetbegović 879.266 – 166.273 manje, ali svoju daljnju matematičku analizu obrazlaže teorijom da su ‘onda’ vladala drugačija pravila Izborne Komisije pa se sa sigurnošću zna da je Abdić dobio glasove onih koji nisu Bošnjaci, sa čime cilja na kasnije djelovanje Abdića pred i tokom rata. Dok su za Aliju glasali Bošnjaci.

Nema logike ali ima rezona. Kad ti ga ‘Stav’ sastavi, da prostiš, pamet ti rastavi, međutim sve je u ‘funkciji’ i predizbornoj bh groznici koja trese SDA a samim tim i ‘Stav’. Cilj je jasan k’o dan, iako Abdić ne može ugroziti ove opšte izbore 2018, neka se nađe. Pazite Bošnjaci kome će te dati svoj glas, nemojte niukom slučaju uraditi kao onomad krajem 1990. Čak i pored nesporne činjenice da tada 1990 nisu uopšte postojali Bošnjaci već muslimani, to nije zasmetalo novinaru da ovako masno laže. Naime, ‘mi’ smo postali Bošnjaci na Prvom Bošnjačkom Saboru u hotelu Holiday In u Sarajevu, u podrumu, 27/28 Septembra 1993. godine, dakle tri godine nakon izbora, kada smo, kako je to prokomentarisao jedan od učesnika skupa ‘zaspali ko muslimani a probudili se kao Bošnjaci’. Klasična podvala teza i istorijskih činjenica u kojoj novinar ‘Stava’ nema granice. Iznosi kako su u tim izborima zbog tadašnjeg načina glasanja ‘bošnjački kandidati imali čak 3.197.948 glasova, iako je na izbore izišlo svega 2.338.727 birača’.

Dakle, ako već 28 godina slušamo priče kako su prvi bhi izbori istorijski i demokratski, novinar Sokolija sokolovski trga i rasparčava našu istoriju. Nažalost, prekrajanje se nije i neće zaustaviti samo na ovim izbornim rezultatima. Pogledajte podatke na Wikipedia stranici o nacionalnoj strukturi tadašnjih članova Predsjedništva pa će te vidjeti da je Ejup Ganić Yugosloven a sada Bošnjačina do Neba. Nama ostaje jedino da razmislimo šta nam je bolje : čekati da nam ga STAVe ili zauzeti svoj sopstveni stav. Uz koji dolazi ono čuveno ‘zaklaću te zubima’. Ili, ‘provozaće te u gepeku’.

photo : screen magazin “Stav”