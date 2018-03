Utica NY, uhapšen još jedan Bosanac (Bošnjak) zbog prijetnje terorizmom : postajemo sve više popularni, jadna nam majka

Prošlog petka, Utica NY, gradić na sjeveroistoku države Amerike bila je sva na nogama. Zbog prijetnje terorizmom na Utica College, cijeli grad je bio umrežen pretragama a škole zaključane (lock up), danas, samo nekoliko dana kasnije, pred Sud je radi očitovanja o četiri teške tačke optužnice doveden uhapšeni Bosanac (Bošnjak) Fahrudin Omerović, 23-godišnji student istog College sa kojeg je uputio prijetnju. Upućen je pred veliku porotu sa malom mogućnošću da se brani sa slobode i sa velikom vjerovatnoćom da će dobiti nakon suđenja visoku zatvorsku kaznu.

Danas je ovaj grad emigranata (oko 65.000 stanovnika) u kojem oko 10% stanovnika čine izbjeglice iz BiH, od čega je oko 2,000 sa prostora Zapade Bosne, po ko zna koji put ispisao sramne stranice naše istorije za sve emigrante sa prostora Bosne, Bosnu i Hercegovinu, ma kako se tome opirali i to ne prihvatali, još jednom je ovaj događaj doveo na ‘crne liste’ medijskih stranica terorizma. Krivično djelo Omerovića se ne može staviti pod isti znak kao slučajevi koje će mo u tekstu pomenuti, ali da se zna, i prijetnja terorizmom je vrsta terora, posebno u okolnostima kad su akteri Bosanci. Kojima je Amerika dala identitet, boravak, državljanstvo, školu, posao ili socijalu svakom prema mogućnostima i potrebama, dala im mogućnosti da budu veći muslimani nego u Bosni (u svakom gradu Amerke niču džamije, po nekoliko džamija i džemati, grade se ‘islamski centri’), da nema nikakvog razumnog razloga da je ovako ‘predstavljaju’.

Ipak, mi se ‘predstavljamo’. Javno hvalimo Ameriku, tajno joj radimo o glavi.

Posebno, u ovim vijestima prednjači država New York, na listu ‘slavnih’, evo, stigla je i naša Utica, koju zemljaci predstaviše na najgori mogući način. Prije Omerovića, u gradu Utica NY je boravio Ramo Pazara, koji će nakon dobivanja državljanstva i zaposlenja (vozač kamiona) sa novim imenom Abdulah osvanuti u jedinicama ISISa/ISILa gdje je i poginuo, da nije, bio bi uhapšen i suđen za terorizam, jer su nađeni pouzdani tragovi da je pomagao ‘braću’ u borbi za Islamsku Državu u Syriji. Poslije njega u našem gradiću je 2015. godine uhapšen Nihad Rošić optužen za terorizam i Islamsku Državu, koji je surađivao sa Pazarom, prije Rošića u New York City-u uhapšen je i osuđen zbog terorizma Adis Medunjanin jer je planirao teroristički napad na podzemnu željeznicu u ovoj metropoli. Uz Medunjanina optuženi su još i Adnan Al Šukriyuma, Tarik Ur Rehman, Abid Naser i optuženik poznat kao Ahmed ili Zahid.

Krajem prošle godine u Sarajevu je uhapšen jedan od vodećih ljudi ISISa Bosanac Mirsad Kandić koji je promptno izručen Americi, prije toga se na neobjašnjiv način skrivao u Sarajevu i okolici preko 6 mjeseci iako je bio na svim potragama, i on je dobio državljanstvo i boravak u Americi, bio je stanovnik New York metropole prije nego se okrenuo terorizmu. U St. Louisu-u, država Missouri, podsjetićemo čitaoce također, zbog terorizma i pomoći jihad borcima Syrije 2015 je uhapšeno troje Bosanaca (Bošnjaka) i to Ramiz Zijad Hodžić zvani ‘Siki’, inače borac ArBiH i nosilac ‘zlatnog ljiljana’, njegova supruga Sedina Unkić Hodžić i Armin Harčević, dok su u isto vrijeme uhapšeni još i Mediha Medy Salkičević iz Schiller Park-a, država Ilinois i Jasminka Ramić iz Rockford-a država Ilinois, svi povezani sa Pazara Ramom i Nihadom Rošićem.

Ima li kraja ovakvim spiskovima, sve im po spisku? Dokle će nas u zvaničnim medijima tretirati kao teroriste a mi o sebi kovati slatkaste priče i lovorike i živjeti u oblacima?

Kakve su statistike i istorija, daj Bože da se stane na ovom, i daj Bože da kao u slučaju Omerovića sve to bar ostane na ‘lažnoj terorističkoj dojavi’, međutim statistika je neumitna. A da niko, ni zvanične vlasti u BiH niti silne džematske organizacije širom Amerike nemaju na ovo adekvatan odgovor, u to nema nikakve dileme. Ako se ostane samo na onoj ‘neke domaće budale’ ili na viziji ondašnje ambasadorice u Americi Bisere Turković kad je terorista Sulejman Talović, inače iz Srebrenice 2007 automatskom puškom kosio ljude po Tržnom Centru u Salt Lake City, država Utah kada je akcijom policije i ubijen a Bisera izjavila da ‘nije riječ o terorizmu već o incidentu dječaka pogođenog PTS sindromom rata’, onda – jadna nam majka.

Većina od pobrojanih optuženih za terorizam (Omerovića isključujem, on je optužen za prijetnju telefonom, op. Cross), imali su itekako veze sa indoktrinacijm putem interneta i džamija. U prepiskama koja su obznanjena poslije hapšenja, ušli su u terorizam sa Allahom na ustima pa se s pravom postavlja pitanje kako je takvo povezivanje vjere i zločina moguće kod toliko džamija i džemata i dokle će to skrnavljenje vjere ići? Šta su silni džemati i hodže pa i Islamska Zajednica BiH poduzeli i šta poduzimaju kod takve snažne ekspanzije i vjere i džemata? Osim što pišu službama sigurnosti dopise kako u ‘onoj drugoj džamiji ima vehabija a kod nas nema’. Klasične i formalne, na mahove kao iznuđene oficijelne ‘osude svakog zločina’ uz citiranje ajeta iz Kur’ana ništa ili nimalo znače, akcija bi morala biti i veća i žešća. Tim prije jer kako nam vijesti iz džemata javljaju sve frca od omladine i djece, u džamijama su nekakve fantomske bosanske škole, džemati se ‘kolju’ za svako dijete i traže sve moguće načine da ih što više i što duže zadrže tamo pod sintagmom ‘da ih spašavaju sa ulice i od kriminala’, iz Bosne po Americi špartaju i slikaju se predstavnici Islamske Zajednice BiH svakodnevno i vaze o nekakvim učačima, hafizima i Bog zna kakvim skalamerijama, a nama je sve više omladine pod drogom i u maloljetničkim zatvorima Amerike, dok samo u državi New York ima preko 400 džamija i mesdžida. Na kraju, šta rade silni bh konzuli i ambasadori Amerike, ni oni se ne mogu zaobići u ovoj priči. Oni su česti gosti i džemata i džamija, zapravo druge organizacije ili društvene grupe oni i ne posjećuju, šta rade roditelji naše djece?

Pitanja, kao što vidite ima, odgovora ni na vidiku. Jednom je Cross Atlantic pisao ‘Bosanci se igraju vatrom’, ponovićemo to evo, opet, ne bi li urodilo plodom. Mišljenja smo bili kako je Utica NY poznata po kafanam i džamijama (šesnaest kafana i četiri bh džamije u prečniku od 2 km), nacijo, vidite kako smo bili kratkovidni. Krajnje je vrijeme da p(r)ogledamo : Amerika je naša zemlja. Da nije, mi bi bili na drugom mjestu, mi bi se čitali iz Turske, Pakistana, Saudi Arabia-e ili Gaze a ne iz države New York ili bilo kojeg drugog mjesta i države u Americi.

Kako je onda moguće da se srcem vole tako nama strane i daleke zemlje a da rođenoj radiš o glavi?

photo : gore – Ramo Abdulah Pazara na motoru i na polaganju zakletve za američko državljanstvo, dolje desno – Fahrudin Omerović, dolje lijevo – Ramiz Hodžić Siki sam (natpis na majici : pomozimo braću), i sa suprugom Sedinom Unkić, arhiv lista