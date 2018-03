Utica NY : hadžija Bajro Smajić ostao bez predsjedničke ‘skemlije’

Nacijo, Skupština četvrtog i najmlađeg bh džemata u gradu Utica NY na sjeveroistoku države New York jučer je snagom argumenata prisilila predsjednika odbora kolokvijalno zvanog ‘Bajrin džemat (oficijelno : ‘West Bosnian Islamic Center of Utica NY, INC) hadžiju BajrA Smajića da podnese lijepo i fino ostavku. Na funkciju predsjednika. I da siđe sa ‘skemlije’ predsjednika Odbora i preda drugima ključeve džennetskih odaja, na 821 Bleecker Street gdje je do sada neprikosnoveno vladao ovih nekoliko nezaboravnih godina. Tako kažu martovske vijesti iz ovog, snijegom ophrvanog gradića, poznatog po džematima i kafanama, koje saznaje Cross Atlantic.

Novopečenom hadžiji je, kažu vjernici, najviše u svemu ovom odmogla nesporna činjenica da je sazvanu Skupštinu zakazanu 03. marta pod pritiskom otpočeo zbunjeno, ošamućeno i bez dove i obraćanja Uzvišenom, oni drugi zlobnici gdje i sam sebe ubrajam, tvrde drugačije : BajrA (ovako Bajru zovu braća Bošnjaci, op. Cross) je načisto morao jednog dana ‘otići’. Uz marifetluke i finansijske mahinacije sa džamijskom seharom samo prije, nikad kasnije.

Prepuna čaša nezadovoljstva prelila se na Skupštini gdje su hadžiji sve skresali u bradu bez brade kad se javno potvrdilo kako je neovlašteno 09. decembra 2016. godine sa računa džemata uzeo $3,000.00 posluživši se tim novcem za vlastite potrebe, da bi ih, kad je već ‘pritisnut uza zid’, vratio na račun sedam dana kasnije, 16. decembra, nije mu pomogao u sakrivanju istine ni tadašnji blagajnik koji je to prvo obznanio nekim članovima Odbora a poslije zataškao. Cross Atlantic posjeduje kopiju Banke o ovoj merhametli transakciji, ali to nije sve. BajrA je također u kešu, što je protivzakonito, isplatio za prošlu godinu efendiju Refika Kazaferovića u iznosu od 13.000 dolara, ove 2018 obećao mu je čak i povišicu u iznosu od 17.000,00 (tačnije $16.900,00), nismo baš sigurni kako će ta isplata hodži teći poslije Bajrine ostavke. Ali, u svemu smo sigurni da je hodžica Kazaferović od onog ‘nema Bajro miliona da me kupi’, postao njegov glasnogovornik i teški simpatizer za daleko manje keša. Kojeg, će i on i Bajro, nadam se, prijaviti državnim organima kako red i zakon nalažu u ovo vrijeme obračuna taxe.

Podsjećamo čitaoce kako je to ‘grdna rano’ sa ovim ‘autonomaškim džematom’ krenulo od samog početka. Smajić je na zgarištu njegove privatne kuće upriličio sagraditi džamiju te je tako i osnovano ovo vjersko udruženje džematlija, i računajući sa tom činjenicom Bajro je u džematu i ‘vedrio i oblačio’. Naročito oblačio. Kao što je Bakir Izetbegović spoznao islam tek onog momenta kad je upoznao punca koji se zove Islam, do tada je lokao i pijančio po sarajevskim kafićima, tako je i naš hadžija upoznao islam i njegove čari kroz članstvo u Odboru crkve konvertovane u džamiju (Bosnian Islamic Center of Utica NY, također INC, kolokvijalno ‘Sakibov džemat’, op. Cross) gdje je stolovao u dva mandata, kada je zbog razlaza u fakturama na islamskom groblju ove, također ophrvane aferama ustanove, zanijetio (na čistom bosanskom : odlučio) da sam sebi osnuje džemat. On će to lirski pojasniti drugačije. Da ga je ponukao ezan u Detroitu kad je išao u posjetu jaranima i kad je to čuo sa džamije, naravno nije lud da kaže prave razloge svoje ljubavi, još kasnije će to uz naručenu reportažu kod Esada Šabanagića u “rePrezentu” definisati ovako : ‘došlo je vrijeme da se razdvoje kruške i jabuke’, tj. autonomaši od Bošnjaka.

I bi, desi se džemat. Bajro je prije toga obavio i ekskurziju u Saudi Arabia-u, on će reći kako je to peti ili sedmi farz nije bitno, a onda je kad se vratio sa žućkastom ahmedijom, sa ‘arafat’ šalovima i tespihima kineske proizvodnje čime je darivao ahbabe, načisto zaboravio da je koliko do jučer bio seoski lola i bekrija i da mu još nije zacijelila rupa na uhu od minđuše iz ratnog doba, pa postao u svojim očima hadžija ‘za prave’. I da se zna, ponašao se i djelovao pravo hadžijski. Turbo hadžijski. U Odboru i uz sebe najbliže i najodanije, ostalima : pratite me u vjeri ali ne pitajte za sve ostalo. Gradilište je zatociljao slatkastim pričama o odvajanju džematlija, hodžu Felić Fadila je povukao sa sobom iz ‘Sakibovog džemata’ i efendija mu je bio desna ruka, da bi ga vrlo brzo prio prvim suprotstavljanjima njegovim djelovanjem i poimanjem i vjere i poslovanja – ‘škartirao’. Prvo je zaključao džamiju kao svoju piljarnicu a onda septembra 2016 ‘neko’ prijavljuje emigracionim vlastima efendiju kao teroristu. Cross Atlantic je otkrio da je to odbor ‘Bajrinog džemata’ odradio dopisom o otkazu ugovora o djelu, otkazu stana i dojave kako efendija ‘radi mimo odluka odbora i pod sumnjivim okolnostima’. Agilni efendija Felić je tako završio u zatvoru preko mjesec i pol dana i da nije bilo aktivnosti Omerčević Samira i Kajtezović Huseina zv. Dugi, bog zna koliko bi još ostao, nakon saslušanja pušten je čist i neosuđen nakon čega je otputovao natrag za Bosnu.

Čitavo to vrijeme, odbor ovog džemata je uprkos skandalima napredovao, zgrada je nicala, na ‘fejsu’ je sve frcalo od ‘ora’ akcija, pekli se janjci i žderalo se i pilo nemilice, tamo smo umjesto love koje je stizala gledali nove utičnice i ventilatore, slike novopečenih džematlija kako vozaju bagerčiće i rukuju bušilicama obišle su Svijet. Zgrada je faktički izgrađena i prije i bez dozvole ali sve je pokriveno aktivnošću Bajrinog sina koji je kao član Demokrata u gradu Utica i kao član nekakvog bezveznog ‘pododbora za kvalitetu života’ (a u stvari odbora za namicanje povoljnih zgrada za prodaju i bespovratnih kredita jaranima) uspio dozvolu izdejstvovati naknadno.

Skandala međutim nije falilo ni poslije hapšenja efendije, ‘Bajrin džemat’ preko advokata optužuje Omerčević Samira gdje traži povrat ‘arhive džemata’ iako je arhiva ovog odbora i džemata plutujuća facebook arhiva, međutim predsjednik Odbora je svuda okolo gledao zavjere i ‘klipove u točkovima’ umjesto pod svojim kotačima. Ne znamo da li je dok nastaje ovaj tekst BjrA vratio čekovnu knjižicu džemata kojom se neovlašteno služi, najvjerovatnije još nije, ali knjižica je itekako važna ako se znaš sa njom poslužiti, međutim nedavno je nekoliko hrabrijih u Odboru zatražilo da se u okvire zakona vrati i knjižica i da se poslovanje džemata uskladi sa aktima udruženja, tako je kraj mandata hadžije Bajre naslućivan sastankom 24. januara ove godine kada je zatražena javno i knjižica i Bajrina ostavka a koji sastanak je miniran nekolicinom provjerenih i odanih. Tada je traženo i da BajrA prestane svojatati zemljište i parking džamije budući da je to poklonio džematu, 03. marta su na red stigli i ostali zahtjevi te je, kako Cross Atlantic saznaje, Bajro podnio ostavku.

Dok još nije stigao u Ameriku, glavni Bajrin životni cilj je bio da ima vlastiti motor marke ‘Aran’ ili ako može ikako dreš, pa kad je odsanjao svoj američki san, nije znao dreš ugasiti. Eto, uz malo Božje pravde i malo više ovozemaljskih zakona, njegova vlastita mašina mu je izvrhla ostavku.

Tako to ide kad ne shvatiš da se muslimanom se ne postaje tako što gajbe piva zamijeniš šerbetom ili slikama na ‘fejsu’ sa hadžijskom kapom u prvom safu. I sa onim ‘ne smije znati lijeva šta radi desna‘ ruka.

U srcu i duši se to mora iznaći.

photo : montmontaža Cross Atlantic, desno bankovna potvrda o raspolaganju džematskim novcem