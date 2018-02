SDA se ne raspada, mafijaška matrica se učvršćuje : Ako SDA kandidira za člana BH Predsjedništva Safeta Softića, Reis Kavazović će sjednice Rijaseta moći komotno održavati u zgradi Predsjedništva BiH. Odakle će Milorada Dodika gledati putem skype tehnologije. Ugovor države BiH sa Islamskom zajednicom, Komšić već parafirao, prije nego su izbori i raspisani. Znači, već sebe vidi kao člana Predsjedništva. Konj Amira Zukića se nije džaba ubio …

Ovih dana pale su u zaborav i puške Milorada Dodika, i jurišnici ‘Srbske časti’ i bošnjački askeri na čelu sa Naserom Orićem, čak i hadžijska priča ministra Dine Konakovića o njegovom napuštanju braće SDA i prelasku u drugi saff kod hadžije Atifa Dudakovića u Alijinu SDA, sve je otišlo u prašumu zaborava, glavna je tema navodni raskol u SDA kleptomanskoj vlasteli. Ne zna se ni da li je pala ili je opstala vlada u Tuzlansko Kantonu, jedino što se zna to je ono što nam plaćeni mediji serviraju. A to je kako SDA ‘čisti’ svoje redove od kriminalaca i kako brani Bosnu. Jedinstvenu, dakako.

Nevjerovatna je to i frapantna priča politička u kojoj svaka laž ili neuspjeh bude izvrnuta i proglašena pobjedom, sve za ‘džirlo narod’, za raju, koja ima pileću memoriju i mazohistički zanos i ludilo neviđenih razmjera. Kod nas je svako novo zaduženje kod svjetskih banaka ili MMFa ‘dobitak’ i udarna vijest jer nam kažu kako smo ‘dobili novu tranšu’ a ne ‘zadužili smo vas opet’, kod nas u bh ratu ‘nije bilo poraza’, kod nas se i otvoreni bezobrazni rat za fotelje i privilegije proglašava ‘čišćenjem’ stranke od kriminalaca. Male su nijanse u ovakvom djelovanju i kod ‘lijevih’ i kod ‘desnih’ i kod onih iz stogog ‘centra’, u navodnike idu svi jer su u pitanju samo sitni detalji, sve ostalo je ista matrica.

Ko hoće neka vjeruje, znam da mnogi hoće, ali meni upravo izgleda kao zajebancija kad nakon toliko vremena Senad Šepić priča o svojim dojučerašnjim kolegama i ‘braći’ kao o najvećim koruptivnim mafijašima, ili kad o tome vazi Sadik Ahmetović, Dino Konaković ili posebno, Bakir Izetbegović. Zato jer, recimo, mafijaša Mirsada Kukića jednog od podpredsjednika stranke, sad ga možemo tako zvati, tako ga tituliše njegova SDA, proziva Asim Sarajlić iz Centrale, a protiv Sarajlića se vodi krivični postupak u Sarajevu za opstrukciju pravosuđa i za upošljavanja uz naknadu, skupa sa Amirom Zukićem, sekretarom SDA, koji je ostao na funkciji čak i pored pritvora. I Zukić i Izetbegović odlično su znali da je Kukić već pravosnažno osuđen za zloupotrebu položaja ali im to nije smetalo dok nije upao u ‘šemu’ ili ispao iz nje u vezi dolazećih izbora. Isto to zna i ministar Tuzlanskog Kantona Bego Gutić, pa mi i njegova skazka izgleda farsično, ali nema se šta drugo ni čuti ni vidjeti. Onog trenutka kad lopovi i kriminalci prozivaju lopove i kriminalce za ista djela u kojima su učestvovali, ne može se nikako govoriti o ‘pročišćavanju’ i ‘čišćenju, već jedino i samo kao borba za opstanak u piramidi zvanoj vlast SDA ili o sukobu finansijskih i politickih interesa.

Dakle, nema ni govora o razotkrivanju kriminala i odbacivanju dojučerašnjih jarana koji su ‘držali merdevine’ dok su vođe harale, u pitanju je samo obračun sa neposlušnima, sa onima koji su iskočili iz SDA matrice. Nikada u istoriji pravde i pravosuđa se ne može na ovakav način otkriti i počistiti kriminal jer su u njemu svi učestvovali. Čak i pored činjenice što će Izetbegović potegnuti svoje Tužilaštvo i svoj sud, Policiju posebno i moguće je da odgledamo ‘hapšenje pa puštanje’, čisto radi relaksacije.

A to da li Tuzlanski Kanton ima ili nema vladu, koga briga, mogu se oni medijski natezati godinu dana, plata ide i onim što su razriješeni i onima što su postavljeni. To jedino mogu razriješiti bombice kao u slučaju jedne takve ‘naprave’ koja je bačena na diskoteku Mirsada Kukića odmah nakon što je šutnuo Begu Gutića, međutim, i tu će mo čekati poprilično dugo dok Policija ‘razgleda kamere’, možda se desi da nisu ni ‘radile’. Uostalom, tako to radi SDA, onomad kad je napadnut njen podpredsjednik u Srebrenici, ima od toga skoro dvije godine, još se ne zna ništa, još se ‘razgledaju materijali’ i u Policiji i u Tužilaštvu. Sve odrađuju ‘tečići’ i ‘amidžići’, život teče dalje.

A u tom životu sve je jasno osim naše percepcije i života i države. Bratimimo se sa državom Qatar a to nam se servira kao biznis forum. Dvadeset bh nabiguza je u Qatru, samo oni znaju na čelu sa ‘premijerom’ Zvizdićem kakav su posao obavili i za koga. Bolje bi im bilo sto puta da su se zbratimili sa Luxemburgom ili Bečom i Berlinom, ali šta očekivati od načelnika Sarajeva Abdulaha Skake, mladomuslimana osim da nam se sutra ili prekosutra ukaže još više Arapa u Sarajevu ili okolici sa silnim ‘ulaganjima’ od kojih samo niču arapski resorti i hoteli, dakle, možemo samo poželjeti novu rasprodaju državnog grunta i nekoliko miliona u džepovima delegacije ili njihovih ahbaba. ­ I čuti glagoljivog ministra Mektića kako se istražuje i kako su stvari pod kontrolom, nešto slično kao kad je izjavio prošle godine kako je preko 400 arapskih fiktivnih firmi registrovano u BiH a mi ne saznadosmo da li je ikoja ugašena a vlasnik uhapšen.

Života mi, Tite, mi čak i konji SDA vlastele imaju više morala i obraza od njihovih vlasnika. Evo, dobili smo po drugi put potvrdu da je živa istina da se konj sekretara Zukića baš ubio, potvrdilo je to Tužilaštvo Tuzlanskog Kantona, onomad kad su Zukića pritvorili. Ni govora o mafijaškoj poruci’, tužilac fino napisao kako je konj imao bolove u trbuhu i udarao se sve do smrti. Jebi ga, životinja je to. Možda je to i od tuge za gospodarem Zukićem nikad nećemo saznati, tužilac je zapečatio slučaj. Zukić mudro šuti kao i Dino Konaković, njegovi advokati se ušutali, još malo pa ćemo i konja zaboraviti. Ili kobilu, ne zna se pol tačno.

Obraza nema ni Željko Komšić, naš bajni ‘zlatni ljiljan’, koji je ovih dana izjavio kako je glavni kočničar za potpisivanje ugovora između države BiH i Islamske Zajednice isključivo Dragan Čović. Ali mi ne trebamo da brinemo, kaže Komšić, to će biti riješeno čim Čović ‘ode’. Komšić sebe već vidi kao pobjednika i u BH Predsjedništvu a izbori nisu ni raspisani. Ova izjava Komšića koji je svojom kandidaturom ogolio svu priču ‘ljevice’ i Nermina Nikšića iz SDPa o zajedničkom nastupu na izborima po kojoj se vidi da ‘ljevici’ nije cilj srušiti vlast već se uglaviti u vlasti, budući da se nisu mogli dogovoriti čak ni oko kandidata, o listama da i ne govorimo, siguran je znak da je Cross Atlantic bio na sigurnom saznanju kada je tvrdio kako je glavni ‘kamen spoticanja’ i nesloge između Bakira i Dragana taj famozni ugovor, ujedno to znači da je Željko na fonu Reisa Kavazovića, svakako i najvažnije, to je dokaz da SDA ništa ne radi bez Islamske Zajednice BiH. Niko, pa ni Komšić neće da iznesu sadržaj tog ugovora da se tačno vidi šta je to ‘sporno’ u njemu. Sam ugovor nije uopšte sporan, potpisan je i sa Katoličkom Crkvom i sa Pravoslavnom Crkvom, treba se potpisati i sa Islamskom Zajednicom, međutim, IZ je u svom ugovoru za razliku od prve dvije vjerske konfesije ispostavila mnogo detalja koji državu udaljavaju od građanske opcije a svrstavaju je u šerijatsku zajednicu. Kad to saznamo, biće nam lakše svariti i ovaj linč Čovića, i već proglašenu pobjedu Komšića, koji je takav ugovor već parafirao.

Ako se ispostavi da SDA kao kandidata za člana BH Predsjedništav kandiduje Safeta Softića, a što je kao mogućnost najavio i Bakir Izetbegović pored Zvizdića ili Osmanovića, Reis ef. Kavazović će komotno moći svoje sjednice održavati u Predsjedništvu. Jer, Softić je čisti kadar Islamske Zajednice BiH, bio je i predsjednik Sabora IZ 2011, a i hodža je po struci, ‘zlatni ljiljan’ Komšić je se već poodavno ‘fura’ na Reisa, jedini će im ‘problem’ predstavljati Milorad Dodik. Koji je unaprijed također proglasio svoju pobjedu i najavio da će stanovati u Istočnom Sarajevu a da će face svojih kolega gledati jedino putem skype, vide/linkom.

Kako je i Bakir Izetbegović najavio sigurnu pobjedu SDA kandidata, logično pitanje bi bilo da li nam ikako trebaju ti izbori, gdje će mo spiskati desetke miliona KMa a već znamo pobjednike?

Trebaju, u Bosni nema logike, tamo ima tragikomike.

Ako ne vjerujete, prisjetite se jedne od najnovijih vijesti u vezi nagrade u povodu Dana grada Sarajeva. Komisija kandiduje slavnog nobelovca Orhana Pamuka za počasnog građanina a onda stigne hatiferman ‘centrale’ i ista Komisija odbaci takvu kandidaturu pa predloži Stipu Mesića. Jer, Pamuk, vele, nije ništa uradio za Sarajevo. Tačno, ali je zato Stipe Mesić samo iz razloga što je ‘bio dobar sa Alijom Izetbegovićem’ i što simpatiše Bošnjake postao tako reći ključar desetak bh gradova. Od Sarajeva do Bihaća. Iako je sa Tuđmanom dijelio i dobro i zlo, čak pomalo i Bosnu. Ima, ipak, logike, jel da?

photo : SDA kandidat za bh Predsjedništvo Safet Softić, prvi s lijeva, arhiv