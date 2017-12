Bakir Izetbegović : Međunarodna politika BiH će se odlučivati u Istanbulu

Da bi bolje razumjeli neviđeni scandal na Summit-u u Beogradu održanom 06. decembra ove godine, moramo se podsjetiti sličnog Summit-a NATOa u Bruxelles-u, 25. maja ove godine. Naime, tog majskog dana, vidjeli smo kako je američki predsjednik Donald Trump čvrsto, muški i državnički odgurnuo crnogorskog predsjednika Duška Marovića a onda stao muževno ispred kamera popravljajući sako i kravatu te izdeklamovao ono što je naumio, da ne ponavljamo.

Šest mjeseci kasnije, decembra ove godine, na druženju u Beogradu, balkanski lideri odlično napunjenih stomaka dobrim jelom i vinom, skoro isti scenario. Ovaj put ‘naš’ Bakir snažno i beskompromisno gura bh predsjedavajućeg Predsjedništva ‘iz reda Hrvata’ lidera Čovića koji je govorio o već usaglašenim stavovima sa večere o politici u BiH, okreće mikrofon na svoju stranu, izgovara mudri uvod prije političkog cunamija ‘imam potrebu da pojasnim’ a zatim bez trunke straha i osjećaja za prostor izgovara rečenicu koja će ga vinuti u sam vrh državnosti i liderstva u BiH.

‘Međunarodna politika i stavovi u Bosni i Hercegovini će se ‘beli’ odlučivati u Istanbulu a ne ovdje u Beogradu.’

Zatim, nakon što je savio prijeteći kažiprst u normalu, kao i Trump u Bruxelles-u popravlja kravatu i revere sakoa i odstupa ispred mikrofona. Muk. Tajac. The End, što bi na čistom bosanskom rekao Mustaf Cerić ‘Hižaslav’. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić očigledno ljut i nervozan je ‘beli’ u roku odmah završio ‘pressicu’, lideri su se razišli, a onda je čitava BiH pala u pravi transpizditis.

‘Ajde što su se silno ljutili oni ‘iz redova Srba’ i oni ‘iz redova Hrvata’ na ovakav gaff člana bh Predsjedništva, nego nastala je opšta pobuna širom i uzduž Jedinstvene i suverene Bosne od onih ‘iz reda Bošnjaka’. Prvo su se oglasile ‘Majke’ i Munira Subašić ispred ‘Žena Srebrenice’ koja je ovo nazvala izdajom Bosne i žrtava, jer kao što znamo bh žrtve su pale u borbi za slobodu Bosne, a onda su stizale reakcije sa svih strana. ‘Kakav Istanbul, neka Bakir pojasni šta je sa ovim mislio’, uzjogunili su se iz nekoliko hiljada bošnjačkih boračkih udruženja, ‘mi , nas stotine hiljada stali uz njega a on nama ovako’.

Sve nevladine udruge, također njih nekoliko hiljada u BiH jasno su rekle da se izričito protive ovakvim navodima Izetbegovića koji državničku ulogu i funkciju koristi u porodično nasljedničke veze sa Turskom, aludirajući da ovo nije prvi put Bakiru da Bosnu daje u amanet i nasljedstvo bratu Taibu Erdoganu.

Oglasili su se i opozicioni prvaci bh političkih stranaka, redom i listom, počev od SDPa i Nermna Nikšića pa sve do glagoljivog Emira Suljagića, osudivši ovaj skandal bh člana predsjedavajućeg kao neviđen i nedopustiv način predstavljanja države Bosne. I Hercegovine.

Ni Islamska Zajednica nije štedila riječi u osudi ovakvog nedržavničkog čina Izetbegovića Mlađeg, ma kako se Bakir pravdao da je mislio više ‘simbolički’ i ‘figurativno’ cijeneći da kad već Srbi imaju na koga da se ugledaju u Beogradu, a Hrvati u Zagrebu, da je najnormalnije da se Bosna obzirom na želje njegovog oca oslanja na bratsku Tursku, iako on zna da će se konačne odluke donositi u okviru dogovora tri konstitutivna naroda u Sarajevu. Ako se ikad dogovore.

Nisu mirno spavale ni podmlađene organizacije SDA, mladomuslimani, kao ni džemati, odasvud je stizala žustra i jasna reakcija ‘O Bosni će se odlučivati u Sarajevu a ne u Istambulu’, čak su se porukom oglasile i vehabije, dodajući uz negodovanje, ‘ako tako Allah odluči’. Vehabijski bošnjački mediji su listom ostali zgranuti, posebno elektronsko glasilo ‘Saff’, turski ‘Faktor’ a nije bila zatečena ni ‘nova’ ‘Slobodna Bosna’ Senada Avdića.

Nakon nekoliko dana od ovog neviđenog scandala i diplomatskog gaffa, Bakir Izetbegović je za sve televizije i svekoliku zbunjenu bh javnost pojasnio kako je došlo do ovog scandala.

‘Naime’, kaže Bakir, vidite da se protiv mene vodi oštra i bjesomučna kampanja, svjedoci ste toga, kao i na moje časne i iskrene suradnike, članove moga kabineta i članove vlade i Parlamentarne poslanike, imam potrebu da pojasnim. Ja to nisam tako rekao, beogradski mediji su moje kratko izlaganje izvrnuli i prenijeli pogrešno, a što je sve ciljano i upereno protiv moje Bosne i moga naroda. Ja sam rekao da će se vanjska politika Bosne i Hercegovine donositi u Sarajevu, uz puno uvažavanje susjeda i EU, a oni su to namjerno izokrenuli. Ako sam i mislio na Istanbul nisam to tako rekao, postoji originalni snimak kojeg je za mene napravila moja prateća služba, vidjećete o kakvoj se montaži radi. Iskorišten je dio mojih ranijih govora, kada sam prije tri godine čestitao Taibu Erdoganu kao bratu i pozvao ga da što više izdigne našu zastavu, znate to sam rekao video-linkom iz Visokog prije tri godine poslije izbora u Turskoj, a dodali su i dio moje izjave iz 19. oktobra ove godine kada sam uz 14. godišnjicu smrti našeg Oca Alije Izetbegovića rekao kako je moj Otac Alija u Erdoganu prepoznao budućeg jakog lidera i ostavio mu u amanet brigu za BiH. Sve drugo su izmišljotine koje ne trebaju da zabrinjavaju ovaj narod, jer mi smo u Beogradu imali plodonosan i učinkovit sastanak gdje smo razgovarali o granicama i o Kosovu. Nadam se da je sad sve jasno.

Uostalom, dodao je, ako se ljuti moj narod u Bosni, ne vidim razloga što se ljuti Vučić i Srbija, zadnji susret Erdogana i srpskih predstavnika u vlasti u Srbiji daje mi za pravo da ništa nisam pogriješio. Što se tiče zamjerki da sam prijetio prstom, ni to nije tačno, to je jednostavno moj imidž, tako se kod nas Bošnjaka ponaša sa prstima, pogledajte kako to naši imami i Reis rade, uostalom, ne znam kako da uopšte postavim prste. Od mene nećete vidjeti tri prsta to mi nije u vjeri i poslu a ako pokažem četiri kao što sam se uslikao sa braćom iz Egipta ‘Muslimasnko Bratstvo’, onda me optužuju da sam islamista i radikalan. Ko bi narodu ugodio. Ja se kunem da uz Božju pomoć radim najbolje kako znam i umijem i sve za moj narod i moju državu a Bog je svjedok. I evo, već četvrt vijeka kaao njegov sluga predstavljam svoj narod.’