Esed Radeljaš kriminalac pod okriljem države je na slobodi, kao i svi drugi prije njega. Mafija uvijek brine o svojim članovima

Prije nekoliko godina na hrvatskog premijera Milanovića digla se i ‘kuka i motika’, nakon što je bh državu nazvao ‘big shit’, neozbiljnom zajednicom u kojoj ni sa kim ne možeš ništa dogovoriti ni uraditi.

Eh, da zna bh raja kao što ne zna, i kao što se pravi da je mutava, Milanoviću bi trebala čestitati, stoposto je u (bio) u pravu, to se dokazuje na svakom potezu bh vlasti.

Neki će reći da je to zbog sveopšte prihvaćene koncepcije Alije Izetbegovića koja je našla primjenu u djelovanju njegovog sina Bakira i najjače bošnjačke stranke SDA, meni se pak čini da je uzrok više sakriven u mentalnom sklopu bh nacije i bh naroda, građana tamo po svoj prilici i neprilici ni nema. Znate, kad je mudrac Alija izbacio a svi prihvatili kako su njemu ‘važniji podobni nego sposobni’, ili onu ‘ne znam popodne šta sam mislio ujutro’, što na bosanskom zvuči ‘zaboravim oko akšama što sam mislio na sabaHu’.

Jer, bh sprdačina i sa državom i sa nacijom se nastavlja, nema granica.

Jučer je pušten na slobodu EsEd Radeljaš, osvjedočeni kriminalac pod plaštom države, nekadašnji portir a kasnije svršeni srednjoškolac pa odmah zatim i fakultetlija i magistar, sa diplomom iz Banja Luke, čovjek koji je i prije ulaska u politiku osuđen za zloupotrebu položaja ali je kaznu izbjegao jer mu je u presudi pogrešno ‘spellovano’ ime : umjesto EsEd, tamo je, možete misliti stajalo EsAd. A to je itekako važno.

Esed je, uhapšen jer je sa državnom mafijom dogovorio kako ‘ćapiti’ milion KMa bez muke i halabuke. Od opštine je kupio zemljište za gradnju poslovnog objekta za nekih 51.340 KMa a nakon godinu dana kad se predomislio i nije započeo gradnju, Opština je od njega tu parcelu otkupila za nevjerovatnu cijenu, 23 puta veću od one koju je platio Opštini. Za 1,03 miliona KMa. U ovoj farsi su učestvovali osim Eseda i opštinski funkcioneri i pravobranioci ali oni su pušteni ranije, Eso se sa par kesa izvukao na slobodu jučer.

Da je naš glavni junak iz priče jedini u BiH, ni po jada, ali svaki dan možemo slušati i pratiti kako se ‘hvataju’ velike ribe, SIPA, OSA i kojekakve insekt agencije u ranim jutarnjim satima pozovu televiziju i novinare pa hapse, vrlo brzo sudije i tužioci puštaju na slobodu. ­Teatar. Kino. Hamdija Lipovača je uhapšen prije dvije godine i više, pod optužbom za nekoliko miliona KMa oštećenja za državu, na slobodi je a nema optužnice, ‘postupak je u toku’. Postupak je u toku i za načelnika Bihaća Emdžada Galijaševića, ali Emdžo je na slobodi. A fino smo vidjeli kako je primio 10.000 KMa mita u društvu sa svojom suprugom. Spektakularno je uhapšen i Kemal Čaušević, direktor porezne bh Uprave uz optužbu od nekoliko miliona KMa, na slobodi je i kelji nam se svaki dan iz sudnice gdje mu se ‘sudi’ za milion KMa, ostali silni milioni su isparili. I Amir Zukić, sekretar SDA je na slobodi, od njegovih zloupotreba ježila nam se kosa na glavi, čak mu se i konj ubio od tuge, na slobodi je i Fahrudin Radončić, utemeljitelj i predsjednik SBB BiH, ma svi su na slobodi, a pričajunam kako nema mjesta u zatvorima, pravi se novi.

Pravna lakrdija u BiH sa obračunom korumpiranim i kriminogenih bandi iz redova vlasti se nastavlja.

Pola bh Tužilaštva se vuče po disciplinskim postupcima svoga organa, Visokog sudijskog i tužilačkog vijeća, iako su počinili klasična i teška krivična djela, počev od sms poruka do krađe novca iz predmeta, uz sakrivanje predmeta po ladicama, dok se zakonima tretiraju sirotinja i sitni kriminal. Evropski ‘letači’ po Bosni sve to posmatraju i s vremena na vrijeme se kao i Niski Predstavnik Inzko ili strani ambasadori oglase bajkovitom doskočicom kako su plaho ‘zabrinuti’ ali da vide ono što niko normalan ne vidi, a to je : napredak Bosne u Evropskim integracijama, na putu do akciza.

Kad bolje čovjek razmisli, drugačije ni ne može. Bosni sa ovakvim narodom se ne može pomoći, i ne treba joj ni pomagati. I što bi joj pomagali. Preko 25 godina se uvijek biraju iste face, iste stranke, ništa nije preče od toga nego imati ‘svoga’ predstavnika, ‘svoju’ stranku i ‘svoju’ državu. Iako je po srijedi čista zabluda naroda da ima i svoju državu i svoju stranku, situacija je obratna. Stranka i njena mafija imaju svoju državu, narod je kolateralna šteta tako nakaradne države, što bi se onda zamarali sa štetom.

I da se razumijemo, sve je po zakonu. Mafija je za sebe donijela zakone, nije zbog raje. Tako se recimo može desiti da kod nas u najvišim tijelima zakonodavne vlasti ne znamo da li imamo ili nemamo koaliciju a vlast ‘radi’. Načelnici imaju ovlasti da sami sebi propisuju budžet, kod nas nema zakonske mogućnosti za vanredne izbore, znači ili ova vlast ili nijedna druga, kod nas se protesti tretiraju kao terorizam protiv države i vlasti, kod nas se učešće u strani formacijama, recimo u redovima ISILa tretira kao olakšavajuća okolnost, kod nas se prave sporazumi i gdje treba i gdje ne treba, možeš se sporazumjeti sa tužiocem i sudijama za silovanje, možeš otkupiti kaznu i ne ideš i zatvor, kod nas su u mafijaške poslove uključeni i advokati, kod nas se ne procesuiraju politička ubistva tako da je i danas najlakše da te, ako progovoriš, provozaju u gepeku i nikad ne otkriju vozača, sve kod nas može i sve je po zakonu.

Bh vlast je donijela zakone kakvi njoj odgovaraju. Ovo je samo dio zapisanog, toga ima koliko ti mašta daje na volju. Zato Esed Radeljaš putuje na slobodu. Pod obrazloženjem da ima zdravstvenih problema sa srcem. ‘Koji u konačnici mogu dovesti do smrti’. U konačnici i upala pluća može dovesti do smrti, ali sudski vještak a doktor je napisao a njegova se ne pobija.

Ali zato ako ukradeš metar drva za porodicu, neće te odvesti ljekaru već u bajbokanu. Ili ako ne platiš porez a imaš malu firmu, butik ili kafanu. Neće te izvještačiti nijedan vještak, ima da robijaš.

Nisi ti EsEd Radeljaš pa da o tebi mafija misli. Ti si niko i ništa, zato bolje nisi ni zaslužio.

photo : Esed Radeljaš izlazi iz zatvora, arhiv