OSMA SJEDNICA SABORA : Sukob Reisa i Čengića ‘odgođen’

U pauzi kad ne prima ambasadore, Visokog (Niskog) predsjednika za BiH, ministre i predsjednike Federacije BiH ili predsjednike bh političkih partija, Reis ef. Kavazović, odnedavno doktor ef. Kavazović potpiše poneki državni Sporazum, otvori češće koji spomenik ili primi kakvog nezadovoljnika u svrhu rješavanja problema.

Donese i poneku fetvu, tek da nam dadne do znanja da smo mi sekularna, multietnička država u kojoj ne važe državni već vjerski, šerijatski zakoni. Kao prije neki dan što donese fetvu o stambenim kreditima uz kamatu, po kojoj Reis onako šejhovski, sultanski i kraljevski ‘dozvoli’ da se u BiH mogu uzimati stambeni krediti sa kamatom ali samo u nuždi, inače ‘Bog najbolje zna’!

Što bi rekli, pazite, nema vam druge nego u halal poslovanje inače ste u nemilosti kod Reisa i Boga. Uz put, iako to Reis nije u fetvi naveo, najbolje vam je da kredit uzimate kod BBI arapsko-bosanske banke zvane ‘Muslimanka’ ili kod njegove Vakufske Banke. Tamo kao što znamo, šerijat vlada a Reis je čak i u Nadzornom Odboru i tamo nema kamate, tamo Vam se uzima dobit koja je halal jer se ne zove kamata. Nije govno nego se neko posr’o.

Jučer je pod predsjedavanjem podpredsjednika Edina Atlagića održana famozna 8. Sjednica Sabora Islamske Zajednice BiH, nešto kao zasjedanje Centralnog Komiteta koja se očekivala već nekoliko mjeseci. Podsjećamo, prethodna je naprasno odložena a ona još ‘prethodnija’ na kojoj su se muslimanski i šerijatski posvađali Reis Kavazović i predsjednika Sabora Hasan Čengić nije ni dovršena. U međuvremenu su trajale lobističke akcije bijelih ahmedija, sakupljali se potpisi i sve tako i u tom stilu, kako bi se sa dužnosti predsjednika Sabora otjerao Čengić a održao Reis, te je najavljivano da će se sve razriješiti na ovoj 8. sjednici koja eto, bi, ali se sve strpa pod tepih i odloži za neko drugo vrijeme.

Svađa između Kavazovića i Čengića je prema šturim vijestima iz medija izbila zbog ‘nekih amandmana’ na Poslovnik, međutim sukob je daleko dublji i jači, ovo odlaganje i pospremanje prašine pod tepih nije ništa riješilo. Suštinski, borba između Reisa i Čengića se vodi oko supotpisnika na računu Islamske Zajednice BiH u Švicarskoj gdje Islamska Zajednica kao i sve moderne firme ima svoj račun odakle mogu zagrabiti samo najodaniji Bogu, oko čega su se Čenga i Reis porječkali i ‘polaškali’. Do sada je to pravo imao Čengić i njegovi jastrebovi a Reis je uciljao da mu to uskrati i da tamo postavi svoje. A kao je nešerijatska banka dobra Reisu a nije običnoj raji, ne pitajte mene, pitajte njegovog stručnjaka za fetve Ljevakovića, on će vam to bolje obrazložiti od mene.

Iako se Hasan Čengić ne oglašava, čak je i na ovoj 8. sjednici rečeno kako je ‘opravdano odsutan’ , očigledno je i jasno da ta opravdanost postoji i da će ‘centralni komitet’ tek imati posla i rasprava.

Naime, Čengića odlično poznajemo, to je osoba na crnoj američkoj listi (ali to Bošnjacima nije nikakav grijeh, za razliku koliki je grijeh to što je Dodik na crnoj američkoj listi), glavni je (bio) i ostao bh logističar u ratu, raspolagao je sa većinom para i donacija kako u zemlji tako i vani, jedan je od osnivača BBI banke i Al Jezzira Balkans televizije (tamo mu je hanuma glavna kao Bakirova na ‘Klinici Šwarcvald’), kao što je u kadrovskoj kombinatorici u Islamskoj Zajednici i u SDA partiji njegova riječ nezaobilazna.

Posredovanje u pomirenju ove dvojice u režiji Bakira Izetbegovića nije uspjelo, a Bakiru je ‘plaho’ stalo do pomirenja budući da su i bh vlast i bh ambasadori koje delegira SDA uglavnom kadrovi i Rijaseta (kao što znamo naši bh ambasadori su zapravo kuriri Reisata), međutim čak ni za ovogodišnji Bajram nije pomirenje uspjelo, Čengića nismo mogli vidjeti kako ljubi ruke Reisa.

Osim švicarskog računa u banci i potpisa računopolagača, Čengića je posebno kažu naši izvori naljutio potez Reisa koji je Čengića ‘otkucao’ kod braće u Saudi Arabia, usljed čega Čengić nije od braće dobio vizu te nije mogao otići na hadžž ove godine, a bio je ‘nanijetio’, tj. ušicao, namjeravao. Iako je Rijaset odbijanje vize pravdao Čengićevim imenom na crnoj američkoj listi, djelovalo je to neubjedljivo, jer to nije zasigurno razlog uskraćivanja posjete Božjoj Kući, postoje živi ljudi sa te liste koji su na hadžž dobivali vizu Njegovog Visočanstva Kralja Arabije. Kao što se vodila žustra rasprava i oko pozicija po muftilucima širom Bosne. Neki izvori potvrđuju da većinu muftijstva drži pod kontrolom Čengić a što Reisa također i s pravom ljuti.

Uzalud se Prvi U Bošnjaka, Reis, trudio pojasniti u medijima poslije ove sjednice Sabora kao mu u dvorima teče med i mlijeko te kako ‘sa bilo kim nije u sukobu’, javnost zna a Bog na kojeg se ahmedije pozivaju valjda sve to gleda.

I ovo sa Čengom nije ni blizu završena stvar, međutim ‘nasmijani Cerić’ ef. Kavazović, jedna od glavnih poluga SDA vlasti to još ne shvata. Čengić ima odlične veze vani sa skoro svim predstavnicima muslimanskog svijeta a ni kod kuće nije osamljen. To što su ovu raspravu otpočetu a ne završenu odgodili za proljeće iduće godine, samo je na trenutak odložilo otkrivanje pukotina u Islamskoj zajednici BiH koje su sve vidljivije.

Naime, džamija je sve više a sve manje vjernika u njima, svakim danom je sve više finansijskih afera uz Islamsku Zajednicu, informacije o donacijama koje su uzimane u ratu za borce i narod a mjere se milijardama KMa su duboko zakopane, o njima nije htio progovoriti ef. Cerić a šuti i ef. Kavazović, VIP lože u saffovima su pokazale da je ef. Kavazović preduboko odvukao ovu organizaciju u zagrljaj sa strankom SDA, čak se po istupima i djelovanju ef. Kavazovića vidi da kopira Bakira Izetbegovića i slijepo ga prati u stopu miješajući se u sve pore politike, čak i one dnevne petoparačke, neki njegovi zamjenici kao ef. Dautović su čak zbog biznisa i poslovanja meta SIPAe (njegovog sina Tarika smo već upoznali kad je iznio ispred Mladih Muslimana prijedlog da se ukine ulica Josipa Broza Tita), Islamska zajednica i to njen sami vrh se kao i SDA načisto otuđila od svojih podanika i besramno se bogati dok mnogi imami nemaju ni za platu, a svakim danima se kroz tarifnike, pravilnike i cjenovnike određuje novi namet za vjernike, dok sama IZ ne plaća uopšte državi PDV.

Ali zato Reis dobiva konačno svoju rezidenciju, nastavljaju se radovi na Kovačima, Turska je preuzela obavezu da taj dvorac kojeg je otpočeo Cerić dovrši svojim novcem, i još, osniva islamsku televiziju, Media-Centar, gdje će se raja dodatno indoktrinirati već poznatim mirotvorskim lekcijama kojih, po Reisu, premalo imamo u dosadašnjim medijima. Kako Islamska Zjednica već ima izgrađen paralelni državni sistem koji pokriva obrazovanje, škole, bolnice, vojsku i policiju, socijalni sektor te međunarodnu mrežu, ostaje još samo da sa državom sklopi Ugovor, kao Pravoslavna i Katolička Crkva što je učinila još davno pa da se konačno može ‘dahnuti’ onako od srca i ljudski, šerijatski. Do tada, treba učvrstiti pozicije, uvezati ‘halke’ na sve strane države i Svijeta.

Međutim, velim vam, Čengić je ‘voćka čudnovata’. Svašta se tu još može desiti. Iako je teško bolestan, njegova politička snaga još nije iscpljena i čisto sumnjam da će ga ovim pritiscima privoliti da potpiše ostavku. Borba među ‘zelenim termitima’ Bosne se nastavlja.