Rifat Dolić pokreće ličnu proizvodnju sokova, JP Komunalno Velika Kladuša mu konkurencija

Ako ste se slučajno zapitali a vjerujem da jeste, gdje je i šta radi Rifat Dolić, sada možemo već reći bivši političar, evo odgovora. Krtice ‘Cross Atlantica’ iz agencije Utica Trach News saznaju da se ova nekadašnja desna i lijeva ruka Fikreta Abdića odmiče od politike totalno, uplovljava u sopstveni biznis.

Proizvodiće sokove i pića od voća, a možda i od povrća.

Njegova poslednja politička funkcija nakon praskavog medijskog i svakog drugog razlaza sa stavovima i politikom Fikreta Abdića bila je ona direktorska u Bihaću. Kao što znamo, dogovorom DNZ partijice i SDA Bihaća, Rifat Dolić je zasjeo u fotelju direktora JU Službe za zapošljavanje US Kantona, odakle smo sporadično mogli pratiti ‘kako sređuje stanje u direkciji’ i ‘dijeli podsticaje’, da bi vrlo brzo reorganizacijom vlade US Kantona odatle bukvalno isfrcio nakon godinu dana stolovanje. Ma šta isfrcio, otjeran je, smijenjen, razriješen, kako god vam volja i to tačno prije godinu dana i od tada ni ‘habera ni glasa’. Osim najave sudskog spora kojeg je pokrenuo ‘jer je nezakonito smijenjen’, kako je sam obrazložio medijima svoju poslovnu završnicu.

Ah, da, čuli smo da je smijenjen po nalogu Asima Kambera i federalnog ministra Dedić Šemsudina, oba SDA jastrebovi i ‘drmatori’, jer nije pristao na ucjene oko rekonstrukcije vlade US Kantona kada je od njega traženo da vladu podrže DNZ poslanici, koji su to odbili jer neće sa Laburistima

U međuvremenu, dok čeka ‘odštetu’ iz sudskog spora, bacio se na pripreme za proizvodnju voćnih sokova i napitaka, otvara sam svoju privatnu malu fabriku. Kako će se zvati firma, kakva će imena dobiti sokići i colice, nismo uspjeli saznati, za sad možemo samo nagađati, ali to i nije tako bitno, bitno je kome će svoje sokiće Dolić prodavati.

Naime, već se pouzdano zna da Laburisti koji haraju Velikom Kladušom a ima ih i u Bihaću, neće njegove sokove iz principa, osim toga, JP Komunalno Velika Kladuša kreće u ‘kontraofanzivu’ i pravu navalu na otvaranje fabrika. Za sada imaju manju fabriku četaka ali otkupljuju vrganje, pečurke, bazgu i sve što u prirodi i u zemlji raste raste pa je za očekivati da, kako su krenuli, uskoro otvore i fabriku sokova i vode.

Dok, sumnja se da će mu proizvode kupovati i njegovi dojučerašnji partneri u vlasti SDA opcije, tako da će prodaju morati bazirati na ‘inostranstvo’. Osim ako ne zgrabi halal certificat, kada bi mu tržište u BiH i šire bilo već osigurano. Ova opcija nije isključena budući da se Dolić ‘hvalio’ kako je vjernik, no izglednija je treća opcija da će tržište njegovih proizvoda diktirati njegova dosadašnja politička iskustva i poznanstva te snaga nekoliko DNZ vijećnika u V. Kladuši i Bihaću.

photo : Rifat Dolić, arhiv