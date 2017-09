Da li bi iko uzeo za savjetnika osobu ‘koja je po prirodi takva da ne zna ni sijalicu zamijeniti’?

Fikret Abdić je u nemilosti ne samo bh medija, već i hrvatskih, a ukoliko je pak ponekad u njima, obavezno je to u negativnom kontekstu.

Razloga ima na pretek i uglavnom se radi o sataniziranju i osveti vrha SDA iz Sarajeva, Hrvati poprilično i dogovoreno ‘pripomažu’, međutim, za mnoge od njih je kriv i sam Fikret Abdić.

Evo, zaobiđimo već do sada viđeno, skrenimo pažnju samo na zadnji sudski krivični postupak protiv Ervina Abdića koji se u Zagrebu vodi protiv njega radi ulaska u šaht sa vodomjerom i krađu vode u Maljevcu 2014 godine skidanjem plombe, usljed čega je za državu Hrvatsku nastala šteta od nekih 6.000 KN, što mu dođe odprilike 1,500 KMa.

Prema navodimo ‘stegovnog postupka’ i papirima odvjetništva, hoću reći istrage i tužilaštva, Ervin Abdić se ušuljao u šaht za vodomjer koji je u blizini bivše firme Agrokomerca u mjestu Maljevac uz samu granicu BiH i Hrvatske i preusmjerio vodu u svoju firmu ‘Eco Pharm’ koju je firma koristila a nije plaćala.

Pravnim riječnikom, ovo je čista lakrdija i od ‘stegovnog postupka’ i od suđenja ali Svijetom su otišle slike Oca i Sina u sudnici u Zagrebu koji se kao zadnji kriminalci brane da nisu pored svega do sada što im se stavljalo na teret, još i sitne vodokradice.

Upravo onako kako je to i zamišljeno, šta će Sud utvrditi ostaje da čujemo, za sada se traži kazna zatvora uslovno na par godina provjere.

Vjeruje se da će se postupak završiti kao i mnogi prethodni kojima je bombastično najavljivan ‘kazneni progon’ i Abdića Starijeg i Mlađeg a na kraju se sve završilo ili oslobađajućom presudom ili odustajanjem od ‘stegovnog gonjenja’, ali pravno rečeno, šteta za Abdiće je već odradila svoje.

Ne ulazeći uopšte u obrazlaganje suštine postupka, vremenskog proteka vremena od tri godine, učinkovitosti ili nesposobnosti inspektora koji su sa tako velike vremenske distance uočili curenje vode, ovdje i sada treba istaći nekoliko činjenica.

Prvo i najosnovnije, iskaz optuženog Ervina Abdića je nanio ogromnu štetu samom Fikretu, više od eventualno ukradene vode i oštećenja vodomjera.

Naime, optuženi Ervin je u svoju odbranu naveo, citiram, ‘da je po prirodi stvari takav da ne zna ni sijalicu zamijeniti’ pa se s pravom postavlja pitanje načelniku Velike Kladuše, šta će mu tako (ne)sposoban savjetnik, kojeg raja mjesečno plaća podebelim iznosom KMa. Čisto sumnjam da bi iko zaposlio takvog savjetnika koji ništa ne zna, jer ako je po prirodi takav da ne zna ni sijalicu zamijeniti, kako će i o čemu savjetovati načelnika o porezima, o nekretninama, o plaćama, o štajaznam bilo čemu što mu je dato u resor. Činjenica da je tako sposobnog sina imenovao svojim savjetnikom, dodatno je opterećenje Abdiću Starijem, jer uz njega, savjetnik je i njegova kćerka Dunja Abdić.

Naravno, postavljenje ovakvih savjetnika nije Fikretov izum, to je bh recept za uposlenje podobnih, ali kod Fikreta Abdića pored već svih viđenih promatranja i preispitivanja svega i svačega, to ima posebno veću težinu.

Drugo, ako je već mogao, a jeste, koristiti zakonske blagodeti da ne svjedoči u korist sina, Fikret Abdić je izabrao suprotno i svojim svjedočenjem još više zakomplicirao postupak. Izjavio je kako se šaht nalazi u blizini prostorija gdje i on boravi ali da se tamo parkiraju ‘naši ljudi’ koji dolaze iz inostranstva i čekaju na carinu, što implicira da je plombu mogao skinuti bilo ko od tih ljudi.

Iako nemam predstavu gdje se šaht za vodu nalazi, imam predstavu i znam da svako onaj ko se parkira uz ulazak u ‘rezidenciju’ Fikreta Abdića u Maljevcu biva strogo iskontrolisan od strane njegovih čuvara, pa je apsolutno nemoguće da se ‘bilo ko parkira’ u njegovoj blizini, i uopšte nemam ni trunka sumnji da se bilo ko ko se tamo parkira bavio mišlju kako skinuti plombu sa vodomjera u šahtu. Ovakvim svjedočenjem bačena je ljaga na one koji su svraćali do Babe iz sasvim drugih razloga, što je Fikreta Abdića učinilo nekvalifikovanim svjedokom.

Dakako, iskaz sina Ervina ga je pokazao nekvalifikovanim savjetnikom, dok slike i jednog i drugog koje su skoro uvijek iz sudnice ne predviđaju baš najbolje budućnost Abdića Mlađeg, nagovještavaju da će kao i Otac više vremena provoditi po sudskim hodnicima i sudskim spisima nego što je to normalno.

Epilog sudskog slučaja ‘vodomjer’ bez obzira kako se završio, također neće nam otkriti ‘olakotnu okolnost’ koja kaže da Velika Kladuša napaja vodom iz svojih rezervoara dobar dio Maljevca po Sporazumu dviju usjednih opština, možda čak i ovaj nesretni šaht u kojeg se ‘nije znao ni uvući’ Ervin Abdić, ali to je već druga strana priče koja ne oslobađa vještog majstora ‘kombinirki’, ko god da je to bio.

photo : Ervin Abdić (desno), lijevo : Fikret Abdić, sudnica Zagreb, arhiv