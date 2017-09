Život u četverouglu je nepredvidiv ali sistemski ugrađen u državu

Nema toga na Kugli Zemaljskoj ko nije upoznat sa trakavicom Univerzitetski Klinički Centar u Sarajevu (KCUS), sa holywoodskom dramatikom iz Šehera, kojoj se kraj ne nazire, nema ga na vidiku.

Ne, nije riječ o tome kako dani prolaze pacijentima koji nemaju najosnovnijih prava i medicinskih sredstava, kako se kvare aparati u bolnici, koliko je ljekara specijalista napustilo ovu ‘Kliniku Svarcwald’ ili šta će dalje biti, ‘u slijedećoj epizodi’, saga se protegla u sam državni vrh Bosne, u ‘sistem’, kako je to slikovito odrecitovao jedan od učesnika serije dr. Gavrankapetanović u intervjuu ‘Face Tv’ prije par dana.

Nacijo, sve sapunice Svijeta su pravljene za relaksaciju, za užitak i razonodu, ova po svojoj dramaturgiji prijeti da u startu prevaziđe otpočetu ljubavnu priču o Aliji Izetbegoviću pod producentskim palicama iz Turske.

Jer, na događanjima u KCUS se preslikava država što je Bosnom zovu, u malom i velikom a to već kao što znamo nije za dokolicu i razbibrigu.

Tu se vidi kuda ide Bosna i kako vlast funkcioniše, a to po najbolje pojašnjava prof. dr. Ismet Gavrankapetanović, poznati specijalista i višegodišnji šef odjeljenja klinike za traumatologiju.

Kao što znate iz prethodnih epizoda, ovaj domaći i svjetski medicinski stručnjak je pao u nemilost ženke Bakira Izetbegovića Sebije koja je poželila da preuzme Kliniku, a takve želje se ne odbijaju, dr. Gavrankapetanović je samo jedan u nizu od četrdesetak vrsnih specijalista koji su izbačeni ili pod pritiskom sami otišli sa Klinike jer nisu po šnitu hanuma Sebije.

I, dobro, hoće ga otjerati, to smo već vidjeli ranije ali ono što daje draž ovoj bh sapunjari jeste zadnji medijski nastup ovog doktora koji je do bola jadan i čemeran i koji javno razotkriva kako funkcioniše vlast u BiH a kako prolaze oni što se suprotstave vlasti. Kad bolje saslušate žrtvu doktora Gavrankapetanovića, ostajete čak i pored groteskne istine u dilemi da li je on baš takva žrtva i treba li ga uopšte žaliti.

Evo i zašto. Doktor se zbog svojih problema sa Sebijom Elenom Čaušesku Izetbegović (skraćeno : Selenom) odlučio savjet potražiti ne od zvaničnih organa države ili svjetske javnosti već, pogađate, kod Reisa Husejina ef. Kvazovića. Pa otišao ‘da ga primi’ Reis. Pa ga Reis saslušao i na kraju mu savjetovao da doktor zovne Bakira. Pa doktor zovnuo i dogovorio sastanak sa Bakirom. Pa ga Bakir saslušao pola sata (dosta stvari je već Bakir znao, neke i nije, kaže doktor u intervjuu) pa mu na kraju zakazao sastanak sa ženkom, hanumom Selenom. Pa se doktor ‘sastao’ sa Selenom i iznio joj ‘svoje viđenje’ problema. Pa …

Ljubavni jadi u ljubavnom trouglu su muka živa ali u četverouglu, to je bh tragedija.

I živi dokaz da se ništa u BiH ne dešava bez znanja vjere (Reisa) i vlasti (SDA), a ono što se dešava, vidimo svaki dan. Eto nam najsvježijeg primjera u Kiseljaku : premijer Kantona Sarajeva Elmedin Konaković sa bijelim ahmedijama sastanči po džematu Kiseljaka i hadžijski raspravlja o fiskulturnim salama za đake ove opštine. Iako su rasprave vođene na temu bošnjačkih i hrvatskih programa u školama, nama je servisirano da se radi o nekorištenju fiskulturne sale. I eto novog sistemskog sukoba : ekstremisti ugrožavaju Bošnjake.

Iako je otac doktora Gavrankapetanovića bio u mladomuslimanima i u procesu skupa sa Alijom, iako je sin mladomuslimana dr. Ismet liječio Aliju, ništa mu nije pomoglo, u ovoj šetnji i telefoniranju, samo je potrošio obraz. Zato ga ni ne treba baš previše žaliti.

Ono što u ovoj sapunici treba zapamtiti to je riječ ‘sistem’ a što je doktor nekoliko puta ponovio. Sistem se mora mijenjati, kaže doktor.

Ne, ne, doktore Gavrankapetanoviću, nipošto. Jer, ako bi se promijenio sistem, vi bi svoja prava rješavali na zakonit i ispravan način, preko legalnih i zakonskih organa i institucija a ne preko Reisa i Bakira. Pa zar stvarno mislite da su Bakirova prava iz bračnog kreveta slabija od vaših, ili da su Reisovi savjeti malo dalje od Bakirovog telefona? Ne ide to tako.

Ili, da li ste se ikad zapitali ako se takve stvari dešavaju vama, sinu mladomuslimana, sa takvom reputacijom i stručnošću, osobi koja ima broj telefona i Reisa i Bakira, šta bih ja mogao učiniti u sličnoj situaciji, bez ikakve veze, totalno bezveze? A vi bi da mijenjate sistem, a ?

Ili, šta bi bilo da se poslije ovolikih telefoniranja i razgovora sve umirilio, stišalo, vi ostali šef traumatologije, poprave vam razbijene brave na uredu i upute izvinjenje, šta bi onda bilo? Bili ‘sistem’ trebali mijenjati? Čisto sumnjam da bi išta od ovog i čuli i vidjeli.

Uostalom, eto, poslije razgovora sa Eelenom, vi ste na istom. Pred vratima Klinike sistema. Tako vam i treba. ‘Ajde da i to odgledamo slijedećoj epizodi.

photo : prof. dr. Ismet Gavrankapetanović, arhiv