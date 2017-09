Da li će saga u vezi Pelješkog mosta završiti kao i revizija BiH protiv Srbije?

Zbilja, ima li iko pametan i pronicljiv da može predvidjeti u šta će se ova farsa sa izgradnjom Pelješkog mosta pretvoriti i kuda to vodi?

A da ima sličnosti sa postupanjem bh zvaničnih organa i zvaničnika sa slučajem podnošenja revizije tužbe protiv Srbije, u tome nema dvojbe.

Podsjećamo, na veoma sličan način odvijale su se prepiske političara sa Međunarodnim Sudom, startalo se ‘đonom’ i čitavom cipelom, na kraju je uslijedio hladan tuš : revizija je odbačena.

SDA političari uz podršku pedesetak članova nekakvih ‘nevladinih udruženja’ i neizostavnog Reisa i Islamske Zajednice BiH u sam zadnji rok isteka revizije (koji je iznosio punih deset godina a ništa se o tome nije ni pričalo ni provodilo) i kod čak javnog najavljivanja neuspjeha od strane međunarodnih organizacija, medijski su ‘napumpali’ javnost lažima o postojanju dokaza, o postojanju ovlaštenja bh agneta u Haagu Sakiba Softića, o stopostotnom uspjehu u postupku sa pozivom na ‘nove činjenice i dokaze’ i nove strane pravne stručnjake, na kraju smo vidjeli da od svega toga nema ništa. Ako se izuzme šutnja i Bakira Izetbegovića i agenta Softića koji je u čitavoj halabuci i nervozi izazvanoj ovim propustom uspio naplatiti dodatnih 150.000 KMa za svoj trud. Preko ‘nevladie organizacije’ kojoj je pare prebacio Bakir.

Slično nam se dešava i sa Pelješkim mostom i njegovom izgradnjom.

Podsjećamo, Pelješki most i njegova izgradnja nisu od jučer, ali mi tek ‘od jučer’ slušamo svađe i medijsko bombardovanje, ‘pisma’ i ‘prigovori’ se pišu iz dana u dan, na kašikicu se vade iz arhiva prepiske, ‘sporazumi’ i dogovori, citiraju se Međunarodne Konvencije i propisi.

I opet, kao kod slučaja revizije, bošnjačka zvanična elita ‘udara’ paralenim organima i odlukama, zvanični najviši državni organi se ne javljaju. Samo što su ovaj put naspram bošnjačkog protivljenja mostu hrvatski predstavnici u vlasti i strankama, kod revizije su to bili ‘predstavnici iz reda Srba’.

U bobu slične stavove možete naći svaki dan u medijima. Jedni tvrde da ‘će se most početi graditi’, drugi govore kako hoće ‘arbitražu’ ili ‘otvaranje pitanja granice sa Hrvatskom’, a o Pelješkom mostu i njegovoj izgradnji se razgovaralo još u vrijeme Alije Izetbegovića i dr. Tuđmana, još dok je skice mosta radio Tuđmanov projektant Radić, koji nije više među živima. Postoje o tome i Sporazumi i prepiska.

EU koja je glavni sponzor u izgradnji ovog mosta poslovično ne daje nikakve izjave, ali su zato dali skoro sav novac potreban za gradnju mosta, oko 400 miliona eura. Sve miriše na klasično predizborno ‘pelješenje’ i ucjene, više nego na stvarni sukob.

Ovakav paralelan način vođenja državne i državničke politike u BiH rekosmo nije stran, to se permanentno događa u zemlji gdje o svim a posebno državnim pitanjima odlučuju predstavnici političkih partija a ne narod ili država kroz svoje organe.

Zato nije nikakvo iznenađenje kad ministar bh pravosuđa, koji je dakako iz ‘reda Hrvata’ obavještava EU i Hrvatsku kako će se Pelješki most graditi i kako nema nikakvih smetnji, dok ministar civilnih poslova BiH ‘iz reda SDA tj. Bošnjaka’ šalje pismo na iste adrese sa totalno oprečnim stavovma i zaključcima. ‘Most se ne može graditi jer ugrožava pristup otvorenom moru i ugrožava granice BiH kao pomorske države’.

Dakle, dva ministra jedne te iste države su na sasvim različitim stranama mosta.

Bojim se da sve to lijepo miriše na trgovinu. ‘Vi će te nama ustupiti ovo, mi vama ono’. Vi odustanite od izbornog zakona, mi će mo se složiti sa gradnjom mosta.”Vi nama dajte ono u Mostaru, mi će mo vama ovo u..’.

Međutim, ako se i kad završi ova farsa, ostaje još gorča pilula : niko neće odgovarati nikome za ovo izluđivanje i zavađanje naroda u bespoštednoj trgovini. Kao što nije utvrđena ničija odgovornost ni u slučaju revizije.

Do tada, udri brigu na veselje i raspali po tasturama i medijima. Raspelješi, neka pršti. Kao što je red i zakon u Bosni Veseloj.

photo : Pelješac, karta, arhiv