Jedna hadžijska iz zemlje hadžija, uz dolazeći praznik 01.09.17 (08. zu-l-hidždže 1438) : na ‘šejtana’ s Mine, kamenom sa Drine, zbog kamena s Une, svak ‘šejtan’ truHne.

Koliko kamenja stane u torbu hadžije Atifa Dudakovića?

Ova 2017, hoću reći 1438 godina je pravo berićetna za BiH, postajemo hadžijska velesila, ide nas (letimo) ravno iliti blizu deset aviona, što u ciframa dođe oko 1.800 hadžija. Kad to uporedimo sa recimo Indonezijom odakle stiže 220.000 ili Indijom sa 170.000 hadžija – izgleda premalo, ali kad znamo po poslednjem popisu (zbilja, da li još to znamo?) koliko nas ima, mi smo super sila. Jer, ovom broju treba dodati i broj hadžija iz dijaspore, pa vidi. Za dvadeset godina, tačnije 1458, svi će mo se u susretima pozdravljati sa ‘đe si hadžija, šta ima’, ‘evo hadžija, šućur Allahu, gura se.’

A gura se, nema dileme, jer ove godine pored policajaca, doktora, inžinjera i ostatka običnog svijeta, tamo idu i bebe, imamo 7-mjesečno dijete kao kandidata za hadžiju, ali imamo i ministara i generala, nego šta. (Vidi pod “M” ministar Elmedin Konaković i pod “G” general Atif Dudaković). Imamo ove godine i kuriozitet – čitavu familiju, njih devet članova, ima se more se, što bi rekla matematika, jer samo put košta 7. 490 KMa, bez ostalih troškova pripreme, aplikacije i dolaska do aviona i natrag, dok se broj onih koji idu po tri ili više puta uzastopno teško da izračunati. Ovdje ne računam gaziju Muderissa Nezima Halilovića direktora direkcije za hadžž koji ide skoro svaki put u pratnji već godinama.

No, ne treba to nacijo da nas brine, znate onu hadžijsku : il’ si dost il’ si hadžija. E, ako znate, to onda kaže da pare nisu problem, važna je želja ili ‘nijet’, što bi rekao naš član predsjedništva, sve ostalo su nijanse. Za one bogatije i bliže dostu ili prijatelju, dovoljno je poželjeti i već si na spisku, plaća ili Islamska Zajednica, ili država. Ako se tu ne uguraš, ima spisak Kralja Saudi Arabia-e koji je svake godine sve veći jer je Kralj sve darežljiviji. Mada, i ovdje treba biti dost, ahbab ili prijatelj sa Muderissom. Za siromašne a željne ovog ministarstva bez portfelja, moraš do para doći na pošten i bilo kakav način, ili sačekati da umreš u želji a da za tebe to obavi neko od dostova.

Kad se odlučiš na ovu svetu dužnost na koju idu samo pošteni i teškom mukom zarađenim novcem, moraš znati i neke dodatne tarife i pravila bez kojih hadžž nije uspio. Na bosanskom se to kaže ‘nije sahi’.

A to znači, mora se tačno znati kako se kupaš, oblačiš, kako sjediš ili hodaš, jer sve se ‘kažnjava’. Na sex zaboravi, ali ako ti naskoči prilika, to će te koštati ne hadžijske funkcije već po džepu. Kazna je ‘obični kurban’, dakle, opet je nadrljala ovca ili ovan. Ova kazna se izriče u novčanoj valuti jerbo nemoreš klati okolo Kabe, i to za slijedeće prekršaje. Za spolni odnos prije obavljanja četiri obilaska Kabe. Dakle, ‘zakon’ kaže ako se to zabranjeno desi, da bi spasio umru – Mali Hadžž ili baš Hadžž, moraš platiti ‘obični kurban’, kao da si zaklao jednu ovcu. To te sleduje ako si seksao i prije odlaska na brdo Arefat, gdje su se vodile slavne bitke o kojima sad tek general Dudaković tabiri uz molitvu i poredi ih sa onima u V Korpusu. (Već smo čulli njegove prve istupe sa jednog ‘manje važnog brda’ Uhud, slijedi valjda i Arefat.)

Veliki kurban ili velika kazna u svrhu spašavanja hadžža za neposlušne, propisana je ako si slučajno imao spolni odnošaj nakon boravka na Arefatu a prije obavljenog glavnog hadžskog postupka, ako si slučajno da prostiš ejakulirao, namjerno onanisao ili u snu nenamjerno a nisi se poslije okupao i za žene, ako pod menstruacijom obavljaju hadžski postupak.

Tada te to dođe u vrijednosti jedne žalosne ni krive ni dužne krave. Ili kamile.

Ima još slučajeva kad plaćaš svoju neopreznost i kad te košta ‘malog kurbana’ a to su ako se prejako namirišeš, ako neoprezno prekrstiš noge pa ti se sve vidi budući da odjeća hadžijska nema ispod ništa, ako ne trčiš kroz zelene transverzale u procesu hadžžovanja i još tog ima, ne da mi se nabrajati. Zato oprez, pusti sex uvraga, pusti mirišljive vode, miriši samo na ‘zemzem vodu’ ta se preporučuje i prirodnim mirisima, strpi se. Ili na trafiku uz džamiju, uplati pa se klati. Uz cijenu ‘kažnjeničkog’ kurbana platićeš i klanje i dranje i delivery, da se zna. Ako ti je pak ‘ono’ drago i ne možeš izdržati ili propustiti priliku, pripremi novčanik, Bog će ti oprostiti uz uplatnicu. I da znaš, nisu Arapi kao Bosanci, kod njih je cijena ovce 160 KMa a kod nas kurbana nema ispod 350 KMa. Za kamile ne znam, još nismo prešli na tu računicu, uskoro će i to biti objavljeno.

A pazi sad ovo, među stvarima koje trebaš ponijeti navodi se pravo malo čudo obzirom na hahal tumačenja banke i islamskih propisa – kreditna kartica. Da, kažu ‘za nedaj bože’, a ne prizna se kamata. A ja nisam čuo ni za jednu kreditnu karticu bez kamata, čak ni onu iz BBI ili Vakufske Banke u Sarajevu. Karticu ponesi iako je obaveza da imaš keša od 800 do 900 eura, u apoenima od po 100 eura (ta se vele najbolje zamijene u rijale).

I da znaš bićeš hadžija kad sve to isposluješ, i sve je kod braće Arapa izračunato, matematika je na kraju karajeva i potekla od Arapa.

Kod njih se i klanjanje, namaz, računa po matematici. Tako ako klanjaš u džamiji Poslanika taj namaz je 5000 puta vrijedniji od običnog namaza, estagfirlluah, ako klanjaš u haremu Kabe to ti vrijedi 100.000 puta više nego ‘običan namaz’. Pouka : odklanjaš u haremu Kabe i ‘namirio’ si se za 55 godina, jer taj se broj dijeli prvo sa 5 (broj namaza) slijedeći broj sa brojem dana u mjesecu pa brojem mjeseci u godini i na kraju eto ti računice.

Ako hoćeš da kupuješ, a hoćeš sigurno, zašto si došao na ekskurziju, i tu se daju preporuke. Ovdje se pokloni nazivaju ‘hedijom’. Kako za koga. Kažu, bolje ih je kupovati što dalje od Kabe, jer ćeš uštediti, cijena je niža. Fakat, ima logike ali se ne uklapa. Zašto bi recimo jedan kineski šal sa arapskim motivima ili kineski tespih /brojanica/ bio jeftiniji ako je dalje od Kabe, valjda bi trebao biti skuplji, kako to Arapi kažu ‘vrijedniji’. Jer je bliži Poslaniku a ne iz neke trafike u Medini, recimo. Ali, tako je propisano.

I za kraj još nešto, a to je udaranje il kamenovanje đavola, tobe yarrabi hoću reći šejtana, kao jednoj od procedura za certifikat hadžije. To je najopasnija vježba za hadžije, sjetimo se na stotine mrtvih je bilo u stampedu i rušenju mosta i zida prije nekoliko godina, usljed udaraca kamenjem u isto vrijeme iz miliona ljudskih ruku. Nakon čega se ograničio broj kamenica i svašta još ponešto. U ovom hadžijskom zadatku Ide se u Minu i udara se kamenicama u zid gdje su šejtani. Po sedam kamenčića nekoliko puta. U tu svrhu, tu su i kamneolomi sa kamenicama gdje se možeš snabdjeti ali ne lezi vraže, ne bi naši bili naši da nisu posebni. Oni su se unaprijed prije ulaska na avion obezbjedili sa specijalnim kamenicama. Neke hadžije se hvale kako šejtani najviše ugibaju od kamenčića iz Drine, drugi tvrde najjači je kamenje iz Miljacke, dok general Dudaković tvrdi kako je kamen iz Une ubitačan za šejtane svih vrsta. Ima iskustva iz ratovanja. Već je ovo kamenje kojim ubijamo šejtane u 21 vijeku i opjevano, pa se kaže ‘na šejtana sa Mine, kamenom iz Drine’, ili ‘zbog kamena s Une, svaki šejtan trune’.

Nezvanično saznajemo da je upravo zbog ovoga kamenja povećan i broj aviona, Atif Dudaković je jedva našao mjesto u desetom avionu. Puna torba kamenja je načisto iznenadila osoblje aviona ali se general nije dao zbuniti. ‘Šta je, ja sam uvijek časno i pošteno ratovao pa i kamenjem, šta vam to smeta’, ja nisam ubijao ja sam kamenovao’. Za razliku od njega, ministar Konaković je ponio samo celularni a od odjeće dva peškira. I punu paletu flaširane vode marke ‘zemzem’. Zna čovjek šta radi.

photo : ministar Kantona Sarajevo Elmedin Konaković (desno), selfie sa hadžža, facebook “raja sa biroa’