Poslije BiH i Srbija ‘izgubila’ originalni Mirovni Sporazum, pitanje je da li ga imaju i Hrvati!

Da bi se zaustavio rat u BiH, pod snažnim i nepopustivim pritiskom Amerike i drugih međunarodnih saveznika, u saveznoj američkoj državi Ohio grad Dayton, u vojnoj bazi ‘Wright-Patterson’ nastao je Mirovni Sporazum, popularno zvani ‘Daytonski Sporazum’, kojeg su u ime pregovarača potpisali u Parisu 14. decembra 1995 godine Alija Izetbegović u ime BiH sa supotpisnikom Muhamedom Šaćirbayem, u ime Hrvatske Franjo Tuđman a u ime Srbije Slobodan Milošević.

Sporazum je zaustavio rat ali je sve od potpisivanja pa do danas ostao ‘kamen spoticanja’ između ‘sve tri strane’, između Srba, Muslimana (Bošnjaka) i Hrvata, i po njemu je BiH i kantoni podijeljena u omjeru 51% za Federaciju a 49% za Republiku Srpsku.

Dayton je glavni ne samo ‘okvirni sporazum’ po pitanju teritorija, po njemu je pisan i donijet i Ustav BiH, te iako su poslije potpisa svi kiselo izjavili da su zadovoljni, niko sa njim nije bio oduševljen, budući da je samo zacementirao ratne akcije i podjele, po sistemu ‘ko je šta jamio, jamio’.

Ipak, stanje na terenu je odmah pokazalo da je Alija sa ovim dokumentom najviše ‘fulao’ (on će to nazvati nepravednim mirom i voljom Božjom) jer Bošnjaci kontroliraju svega 23% teritorija, Srbi su ‘profitirali najviše, uz njih i Hrvati koji ‘slovom Dayton-a su dobili najviše obzirom na populaciju i Herceg-Bosnu, koja iako nije ‘priznata’ u ovom Sporazumu, u stvarnosti odlično funkcioniše svo ovo vrijeme od Dayton-a do danas, a i danas.. Republika Srpska je po slovu ovog dokumenta i kasnije Ustava FBiH postala ‘republika’ i dobila skoro sve prerogative države a BiH od ‘republike’ spala na samo BiH, oformljeni su entiteti Republika Srpska i Federacija BiH, Brčko je postalo District (faktički podijeljen je između Srba i Bošnjaka) dok je oformljeno deset Kantona (Županija) sa visokim ovlastima kao što ih imaju entiteti ili države.

Sve od potpisivanja pa i danas političari i u BiH i entitetima, permanentno se pozivaju na Dayton kao na Sveto Pismo i sve odluke, počev od onih po MZ pa do vrha vlasti u FBiH ‘baziraju’ se na ovom Sporazumu.

Iako ga nije ratifikovala ni jedna skupština ili Sabor, kao najviši zakonodavni organi zemalja potpisnica, u BiH troglavo Predsjedništvo ga nije također usvojilo ili verifikovalo, Dayton čak nije nikada ni objavljen u službenim glasilima BiH i Srbije, za Hrvatsku nam to nije poznato.

Ali, ni to nije najveći apsurd, među nama majstorima apsurda.

Ne samo što Dayton nije nikada prošao u supštinskoj proceduri a svuda se citira kao najveći izvor prava i zakona, nego je original ovog dokumeta NESTAO. Ukraden, zagubljen, Bog zna a narod još manje.

I to prvo je nestao u BiH, 2008 a evo, ove 2017 iz Beograda potvrđuju da je i kod njih ‘nestao’ originalni Sporazum.

Vjerovatno originala nema ni Hrvatska, šta znam, to je sve kod nas normalno, ali je to pravni i državni skandal bez mjere i granica, ne može se opisati. Da kompletan pravni i državni sistem funkcioniše na osnovu dokumenta kojeg nema a koji je potpisan bez izjašnjavanja građana sve tri države, voljom njihovih ‘predstavnika’..

U BiH se zna da su nestale sva tri primjerka originala (na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku) i nakon medijske kratke halabuke (Željko Komšić, Radmanović i ostali), upućen je zahtjev Tužilaštvu da ispita ovaj ‘nestanak’ najvažnijeg bh dokumenta, međutim Tužilaštvo o tome nije nikad dalo nikakvu obavijest. Za potrebe bh ‘države’ prbavljena je kopija iz Parisa i po njoj se, uz Visokog Predstavnika ‘ravnamo’ po slovu Dayton-a od 1995 do danas, a ‘ravnaćemo se ‘ i u buduće.

Iz Beograda, vijest o ‘nestanku’ originala sporazuma prenio je nedavno ministar Ivica Dačić, uz tvrdnju da su dokument ‘ukrali’ oni koji su hapsili Miloševića, i uz još jednu o kojoj će se tek čuti, a to je da je u Dayton-u Amerika napisala preko glavnog pregovarača Holbrookea ‘kako neće nikad priznati Kosovo’.

Kako je i glavni pregovarač Richard Holbrooke odavno mrtav i kako nema originala, niko više ne zna zapravo šta je u Dayton-u u originalnoj verziji napisano i potpisano. Niti je koga od zvaničnika u vlasti briga. Ali zato znamo prema tvrdnjama iz BiH da se Bosna ‘gradi na temeljima Dayton-a, po Miloradu Dodiku da je sve van originalnog dokumenta i na štetu Srba, dok se iz usta Hrvata čuje kako su ‘za Daytonsku Bosnu’ ali ako ne šteti Hrvatima, što znači ako se ne prizna zvanično Herceg-Bosna, nisu za slovo Daytona.

Upravo onako kako nama i najviše odgovara. Sprdačina i od političara i od država.