Gradačac : dovište za efendiju Kavazovića

Preko 600 poginulih boraca ARBiH i oko 1000 ranjenih, zaslužuju svakako sjećanja i počast, ne samo ovaj 16-metarski betonski ljiljan podignut na koti ‘Bandera’ ponad Gradačca prije neki dan, već i mnogo više od toga.

Ali, problem je u tome što je spomenik podignut zbog Reisa i Bakira, ne zbog boraca. I problem je što je otvor spomenika, kao što je red u Bosni pretvoren u vjerski nacionalni poligon, zapravo u dovište, još jednu pored Ajvatovice ‘Kjabu’ za buduće naraštaje gdje će raja dolaziti svake godine i ‘doviti za domovinu’, kako to reče jedan od glavnih projektanata i finasijera ovog spomenika i jedan od glavnih sjekača otvorne vrpce, Reis Kavazović.

Reis ef. Kavazović, koji se, kao što znamo u toku rata bilježi kao borac u vojnim formacijama Gradačca, gdje je inače i rođen, ‘među prvima je prihvatio ideju izgradnje ovog spomenika’, a ideju je provukao kroz ‘Patriotsku ligu’ Grdačca, račune i troškove je podmirila Islamska Zajednica BiH, barem najveći dio toga kako i sam ne spori Kavazović. Ideja je bila i opstala kao ideja sve od 2011 do sada, kada je Reis vidio kako će sebi za života napraviti spomenik. Kad može tv sapunica o Aliji, zašto ne bi ovolikometarski betonski ljiljan za Reisa. I još, proglašavajući ga dovištem, Reis je sebi zacementirao zaostavštinu a nije ni umro, ni blizu.

I dobro, i neka je. Ali, istorija čije dijelove citiraju i Bakir Izetbegović i Reis Kavazović na otvoru ovog spomenika, govori malo drugačije činjenice.

Ako je Izetbegović Junior već poznat po svojim govornim i istorijski namjerno iskrivljenim vratolomijama, je li to trebalo Reisu Kavazoviću, mislim taj bratski krvavi zagrljaj hobotnice?

Jeste, svako živ u Bosni odavno već vidi i zna da je to sve jedna duša a dva tijela, SDA i Islamska Zajednica BiH. Čak su im i programi isti, izborni ciljevi isti, skoro isti ljudi su i na izbornim listama Islamske Zajednice BiH i SDA partije, SDA kadrovi su u vrhu Islamske Zajednice BiH i obratno, njih čak i ljiljan neraskidivo veže i spaja, zašto bi onda problem bio jedan spomenik.

Kao što rekosmo, spomenik nije problem, ljiljan je iza leđa Bakira Izetbegovića na zastavi svaki dan, kao što je i na štokrli Kavazovića, iako i jedan i drugi znaju da je taj simbol na zastavi zabranjen, čime i de facto i de iure nipodaštavaju bh državni simbol, a neumorni su borci za državu, domovinu.

Ako ostavimo na tren ljiljan po strani, i bošnjačku ratnu i poratnu doskočicu ‘ko tebe krstom ti njega macni ljiljanom ili munarom’, zašto bi se jedan takav spomenik proglašavao ‘dovištem’, je li to islamski, da kažem muslimanski? I to jeste, i ovo će biti ‘dovište’ za muslimane kao što je Međugorje za katolike, sa malom razlikom : Papa ne priznaje ‘Gospu’ a Reis unaprijed proglašava svoj ljiljan ‘Ćabom’.

E, tu dolazimo do konačnice, što bi rekli Hrvati i do svakodnevne laži koja se uzduž i poprijeko ‘Jedinstvene Bosne’ ponavlja iz usta i jednog i drugog, iz Prvog U Bošnjaka i Prvog Među Vjernicima.

A ona glasi da ljiljan nisu prihvatali niti prihvataju ‘svi’ kako se svakodnevno namjerno i licemjerno servira zbunjenoj raji, po silnim proslavama još silnijih pobjeda.

Posebno, ovo opjevavanje i dovljenje, ovi tekbiri i salavati su, valjda obilježje ‘svih pripadnika multietnički sastavljene jedinice’ koja se borila u Gradačcu. Fatiha za ‘Vlahe’, nego šta !

Međutim, iako je tačno da su za Bosnu pali životi mnogih onih koji nisu bili muslimani a naročito nisu bili Bošnjaci tada ni jedni ni drugi, ovaj dvojac sa kormilarem na to ne obraća pažnju. Pa tako uči dove ‘svima’, jer je tako u Bosni najnormalnije, ravnajući se po starom bh vicu : ‘mi smo za suživot i bratstvo ali da svi budu muslimani’. Iako obojica znaju šta je od početka rata do kraja ostalo od ‘multinacionalnih’ jedinica ARBiH, jedno veliko ništa, odnosno ostalo je ono što su i zamislili. Pretvorili su jednu zajedničku armiju u islamističke formacije a nisu niti evo, ni mrtve poštedjeli.

Spomenik ‘svim borcima za domovinu’ nije hair česma i siguran sam da bi mnogi koji su dali svoje živote da vide sada šta im rade, odmah se vratili natrag, da ne gledaju tu sramotu. Jer, ovim vjerskim proklanjavanjem spomenika proglasiše ih šehidima, a oni se borili za domovinu, bili borci.

Pozivanje na Husein-kapetana Gradaščevića, ‘Kapiju Bosne’ i još malo toga iz istorije je također pod upitnikom, i to velikim i za Reisa i ‘NJ. E’. Bakira. Ne zbog časne borbe ovog junaka Gradaščevića već zbog sakrivene turkofilije obojice, ovih što presjekoše vrpcu na ovom spomeniku. Naime, istorija bilježi Husein-Kapetana kao jednog od najjačih boraca protiv Turskog Osmanlijskog ugnjetavanja a njih dvojica to upravo veličaju kroz iskrivljavanje djela ovog ‘gazije’.

Laži o pobjedama ARBiH koje rasipa po BiH Bakir Izetbegović po sistemu ‘nigdje nismo izgubili bitku’ padaju u vodu samo na primjeru Srebrenice, da ne idemo dublje i dalje, posebno sa pobjedama oko Sarajeva, dok njihovu brigu za borcima odslikavaju ako ništa drugo a ono bar šatori boraca ispred vlade u Sarajevu gdje već skoro tri mjeseca trunu i kmeče tražeći svoja najosnovnija prava, koje ovaj dvojac preko svojih ministara ismijava i tjera u smrt raznim igrama, potpisima i prijetnjom policijom.

A to isto, evo rade i na slavnoj koti ‘Banderi’ ponad Gradačca kapetana ef. Kavazovića mrtvim borcima, cereći se uz dobro poznate bajke ne samo njima živima već i poginulima i ranjenima i uz opjevanog ministra za boračka pitanja Bukvarevica : ‘miris ljiljana se širi Bosnom’. Ni jedni ni drugi, ni oni što su dali svoje živote za državu ili oni što su preživjeli to nisu zaslužili, međutim, živi i zdravi se pitaju, mrtvi su mrtvi!

photo : Reis ef. Kavazović Husejin, arhiv Cross