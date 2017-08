Tristomilioniti ‘Tops’ vrijedi najmanje kao dva poslanička mjesta Laburista BiH u US Kantonu

‘Velikokladuški div’ Agrokomerc se ponovo diže, da prostite. Tako slaga bez imalo stida Bakir Izetbegović dok u srcu Velike Kladuše jučer ubaci u kutiju ‘tristomilioniti’ kolač marke ‘tops’. I uslika se, kao što je red.

Jer, ovaj popularni proizvod još ‘popularnije’ firme Agrokomerc, upade u kutiju sasvim neke druge firme, ni blizu Agrokomerca.

‘Tops’ je završio u pakovanju firme AS Group SDA moćnika Sulejmana Sulje Hrvića iz Tešnja i dok je Bakir u hirurškom odijelu zabavljao javnost o svojim izbornim smicalicama, najavljivao nove pobjede, nova zapošljavanja, totalnom oživljavavnju Agrokomerca i cjelokupne proizvodnje, sa kladuških brežuljaka je zorno odjekivala ona poznata : ‘iznad Tešnja zora sviće, dobro doš’o pre’sjedniče..’

Naravno, ono što je bilo ‘jučer’ ne vrijedi danas, tako je u Bosni i sa vijestima i sa realnošću. Od sabaha jedno, oko jacije drugo. Na bosanskom : što sam rekao jutros, večeras zaboravi.

Koliko jučer, na nezakonit i nelegalan način ova imovina ‘Agrokomerca’ gdje Bakir danas pakuje, spakovana je i ‘mahnuta’ po bagatelnoj cijeni vrijedna imovina firme u centru grada. Marta 2016 otpočela je ova javna otimačina pred očima i građana Velike Kladuše i bh javnosti, poznatom prodajom putem Opštinskog suda Velika Kladuša ‘kontroverznom’ bh biznismenu Nihada Imamovića i njegove ‘Natural’ firme u kojoj igri je svesrdno učestvovao i današnji ‘pakiralac’ Izetbegović preko svog premijera Fadila Novalića, Razvojna Banka BiH, sarajevska firma ‘Silsila’ i Gadžo Mustafa, dojučerašnji ‘vlasnik’ halal ‘Topsa’ koji se u ovoj smišljenoj raboti ‘povukao’ iz Agrokomerca. Tako je imovina vrijedna najmanje 80 miliona KMa (sa zemljištem i zgradama i licencama) a procijenjena na 12 miliona KMa, za koju je kao fol Imamović ponudio i više od procjene pa odustao od ‘silnih prijetnji telefonom od nepoznate osobe’, otišla u ruke tešanjskog magnata za oko 3 miliona KMa.

‘Sestrinska’ i ‘bratska’ firma ‘AC Food’ d.d osnovana preko noći, na kraju svih krajeva i balada, marta ove godine otkupila je ovaj najbolje očuvani i neopljačkani dio Agrokomerca uplatom 3,05 miliona KMa i, eto nam Bakira u Velikoj Kladuši. Da ‘jednim metkom ubije dva zeca’, da upakuje tristomilioniti dio keksa ‘tops’ i da ujedno prisustvuje na konjskom turniru ‘Alija Izetbegović’ u Bihaću.

I da prospe gomilu otrcanih političkih fraza, njemu veoma potrebnih za izbornu utrku iduće godine.

Bakir je u svom tv slikanju pokušao zaobići tvorca ‘Agrokomerca’ Fikreta Abdića i u susretu i govoru ali nije baš išlo lako, u njegovim zapažanjima dalo se naslutiti kako mu je ipak ‘opalio ćušku’.

“Bilo je raznih pokušaja kada je u pitanju Agrokomerc. Neki nisu ni pomakli sa nivoa ideje, neki su pokrenuli, pa su stali. Ja sam uvjeren da upravo ova ekipa privrednika predvođenih gospodinom Hrvićem će uspjeti obnoviti priču Agrokomerca. Najbitniji segment duštva danas su ljudi koji imaju hrabrosti i viziju da se upuste u rizike pokretanja proizvodnje u vremenu jake konkurencije”.

I neka je.

Iako je poznato da je Abdić još prije izlaska iz zatvora ‘imao rješenje za obnavljanje Agrokomerca’, iako su njegovi prijedlozi po njegovoj slobodi poslani na sve relevantne adrese u Sarajevu i Bihaću, Abdić od te ideje nije makao. Poznato je i zašto, u startu se dalo zaključiti da Sarajevo u tome neće učestvovati, to su svi znali osim Abdića, kojem ova ‘skazka’ sa keksom i Bakirom opet neće biti pouk. Budući da je, licemjerno i bezobrazno još u vrijeme Alije Izetbegovića firma oteta radnicima i građanima u postupku privatizacije i proglašena nezakonito državnom, tako da Bakir ne radi ništa drugo nego nastavlja Alijinim stopama, trpajući agrokomerčev keks u druge kutije veličajući Agrokomerc.

I ponosno, ispred nosa i Abdića načelnika i gladnih i nezbrinutih penzionera i radnika Agrokomerca i svih ostalih građana, u otetoj imovini drži hvalospjeve o uspjesima.

Gdje su i Abdić i Laburisti BiH koji od preuzimanja mandata nad Kladušom samo paradiraju i organizuju veselice za raju, napose, gdje je to famozno ‘Udruženje nezaposlenih dioničara Agrokomerc’ sa kojim je Abdić vitlao godinama, sa hiljadama ugroženih koji se bore za prava i radnika i Agrokomerca? Zar mogu i gledati i mirno slušati ovu najnoviju bezobraznu provokaciju Bakira i njegove elite a da se o tome ne oglase bar jednim saopštenjem?

Ne kažem da su trebali biti toliko revolucionarni kakvim se godinama prikazuju ali mogli su bar protestirati i dati do znanja da postoje, bar ove godine kada su u budžetu Opštine dobili 50,000 KMa da malo ‘dahnu’.

Nema od toga ništa. Bakirovim bezobrazlukom i iskazom moći poprilično su pojeftinile i Adbićeve borba i borba ‘Udruženja nezaposlenih dioničara’, pojeftinio je i brand ‘Tops’ ma kako se hvalili sa njegovom prođom na tržištu. Njegova cijena se uveliko već i zna. ‘Tops’ a sa njime i Agrokomerc vrijede ravno dvije poslaničke stolice u Unsko Sanskom Kantonu (Beganović Mirvet i Kantarević Rasim) te sa još kojom foteljom u Sarajevu.

O obrazu i umješnosti Bakira Izetbegovića vrijedi dodati samo još koju. Pored već obznanjenih laži i dvoličnih i paralelnih postupaka na čemu se zasniva sva vlast u Federaciji, treba reći da je u očima ovog Sina Velikog Oca Fikret Abdić ratni zločinac sa ‘kojim nema suradnje ni pogodbe’ ali ima partnerstva u Skupštini Kantona. Kad je vlast u pitanju, sve je moguće. Tako je i sa ovom ‘tops produkcijom’.

Međutim, šta je sa našim obrazom!? Ima li on vijek trajanja?

