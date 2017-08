Tarik, Tarik, na Bakira nalik : Od Azize Šaćirbay do Mustafe Busuladžića i Alije, i … naprijed

Prijedlog mladomuslimana Tarika Dautovića da će se po svaku cijenu promijeniti ime ulice Maršala Tita u Sarajevu u ime Alije Izetbegovića, niti je šta novo niti senzacionalno.

Niti je ovakva ideja hodžinog sina njegov ‘lični stav’, kako su se brzo nakon silnih negativnih komentara građana i javnosti oglasili iz centrale ‘Bakirovih Pionira’, iz štaba asocijacije ‘Mladih Muslimana’, pa i iz SDA fabrike fašizma i nacionalizma.

Kao što znamo, ovakav prijedlog SDA upućuje periodično opipavajući puls građana i javnosti a onda se ‘ograđuje od ličnih stavova’ kao proizvoda prava svakog na mišljenje u našoj poratnoj autokratskoj demokratiji, sličan prijedlog još 2004 nije ‘dobio zeleno svijetlo’ i Tito je ‘nadživio’ Aliju, kao što je propao i uklonjen već postavljeni natpis na aerodromu Sarajevo po naredbi Visokog predstavnika za BiH 2005 (Paddy Ashdown) na kojem je bez ikakve procedure Alija dobio ime aerodroma.

Tarik je, zapravo, samo kontinuirani nastavak politike SDA, vlasnice države BiH, mali kamenčić u prekrajanju i države i istorije a veliki kamen spoticanja i sunovrata za njene građane.

Iako je mladomusliman Dautović kao lik beznačajan, kao političar još minorniji, njegove poslaničke (postao poslanik SDA u sarajevskoj opštini sa oko 600 osvojenih glasova) izjave ne treba odbaciti kao beznačajne, iza njih stoji stožer SDA ma kako se on oko toga i bilo kada ‘ograđivao’. Evo i zašto.

Bakir Izetbegović kao pravni i biološki nasljednik oca Alije i SDA stranke i države nije ni blizu antifašizma ili poštovaoca djela ili lika Josipa Broza Tita, kao što su odmah njegovi mediji u BiH pokušali isprati ovu bljuvotinu sa promjenom ulice u glavnom gradu. Naprotiv, na djelu je fašizam SDA Partije koji se izjednačava sa antifašizmom, i gdje se na bizaran način prekraja istorija. Iako zna ponekad reći da smo mi ‘svi Titovi’, on govori tako samo onda kad mu zatreba, u dane državnosti BiH, kad se htio ili ne mora prisjetiti Mrkonjić Grada (Prvo zasjedanje AVNOJa), kao kada je Mustafa Cerić, nekakav ’emeritus’ i ‘akademik’ prije par godina u pokušajima da uđe u BH Predsjedništvo, držao čak i govor iz muzeja NOBa.

Ali, Bakir će i tada, kad sa ‘švedskog stola istorije BiH’ uzima ono što mu u datom trenutku zatreba, umjesto imena grada Mrkonjić Grad, reći kako se radi o Varcar Vakufu, nema šanse da izgovori ime ‘četničkog generala’ Mrkonjića.

Dautović mladi musliman je trbuhozborac staromuslimana Bakira i tu je kraj priče.

O, da, nije u tome usamljen nipošto i nije ‘bubnuo’ napamet i ‘onako’.

Fašizodini Abdulah Skaka, vlasnik ‘istorijske berbernice’ u Sarajevu, poznati kadar SDA omladine i gradonačelnik Sarajeva, još poznatiji po tome koliko je muslimana otfikareno u njegovoj brijačnici, prošle godine je u povodu Dana Sarajeva izjavio kako je ‘prije 72 godine pobijeđen antifašizam’ i nije nikom ni nikada pojasnio ovakvu svoju tvrdnju. Jer ona nije u domenu ‘gafa’ kako se kasnije pisalo, već u domenu njegove i SDA koncepcije i Sarajeva i države BiH.

Što bi onda džamijski kadar Tarik mislio drugačije o glavnom našem i svjetskom borcu protiv fašizma Josipu Brozu.

I što bi ga osuđivali, ‘hodžin mali’ je samo brutalno iskreno pustio SDA balončiće, pa ‘ako prođe, prođe’.

A proći će, sad, sutra, prekosutra.

To oko ulice i ne bi bio neki ‘big deal’, niti bi Tariku uzeli za zlo, da je to mladomusliman pojasnio drugačije, osim islamski, miroljubivo, samo onako kako se to radi već godinama, sa pozivom na Allaha, efendijicu Cerića i njegove fetve – stavove.

“I Allaha mi ćemo uraditi sve da preimenujemo Titovu ulicu! Neće glavna sarajevska ulica nositi ime tog zločinca, diktatora, vođe totalitarističko-komunističko-zločinačko-ateističkog sistema koji je zatirao svako sjeme muslimanskog, bošnjačkog intelekta. Zvat će se Alije Izetbegovića. I nikome se nećemo pravdati i prilagođavati. Ovo govorim u ime nove generacije Bošnjaka’.

Jer, osim Josipa Broza, sarajevske ulice su tragom ovakvih nakostriješenih SDA vrabaca odavno drugačije i bogatije sa fašistima, ustašama i bijelim ahmedijama, uz mladomuslimane, gazije i šehide svih fela i vrsta, veliki je upitnik uopšte, bez obzira na zasluge Broza i za Bosance i Bosnu uopšte, šta će njegovo ime među takvima u Sarajevu.

Uostalom, kad je ulicu dobila Aziza Šaćirbay, samo zato što je mama kriminalca Muhameda Šaćirbaya, Alijinog ahbaba u New Yorku-u i bez ikakvih drugih zasluga, o čemu mi ovdje raspravljamo.

Opaska koju je izmislio ‘Hižaslav’ Cerić, najveći lopov i kriminalac među bijelim ahmedijama ‘tako mi Allaha mi se nikom nećemo pravdati i prilagođavati’, izbačena u eri odbijanja potpisa Sporazuma između države BiH i Islamske Zajednice BiH prije nekoliko godina, čvrst je dokaz kako se i na koji način pravi islamska državica po šnitu SDA i Alije Izetbegovića i opasnija je od samog promjena ulice. Jer, govori o metodu vlasti u sekularnoj i multietničkoj državi u kojoj ni Ustav ni propisi ne znače ništa naspram fetvi i stavova vjerskih učenjaka i njihovog podmlatka.

O kvalifikacijama SDA mladomuslimana o Josipu Brozu ne vrijedi trošiti ni riječi ni prostor osim što treba reći da je Dautović klasičan primjer omladinca poniklog na sjemenu posijanom još 1991 godine. O istoriji ne zna ništa a ono što zna, zalijeva i njeguje na način da svake godine niču nove generacije istih nasada i klonova. Tako se stvara vjerska i nacionalistička država.

Opasnija je, od njegove želje da Alijom izbriše Tita, izjava Željka Komšića i njegove DF Partije koji se oglasio nakon Tarika sa stavom da ulicu ne treba mijenjati. ‘Zlatni ljiljan’ Komšić je u dahu pojasnio kako ne treba dirati u ‘antifašiste’ Aliju Izetbegovića i Josipa Broza, čime je de facto i de iure podržao Bakira Izetbegovića u njegovom ispiranju istorije, izjednačio je Aliju i Tita. Naime, ako Bakir svoga oca trpa u antifašiste gdje mu nije mjesto ni za proviriti a kamo li opstati, to je i razumljivo, Bakir i SDA to rade već dvije decenije, ali da tako misli i Željko Komšić, to je već znak da je Bosna potonula u fašistički glib nezaustavljivo i da se tamo zaglavila i Demokratska Fronta sa ‘ljiljanom’ Komšićem.

Nažalost, ne samo ona. Tarik govori u ‘ime nove generacije Bošnjaka’. Bakirovih i Alijinih pionira.

photo : Tarik Dautović, član asocijacije SDA ‘Mladi muslimani’ i opštinski poslanik, arhiv