SDA uhljeb Dino Elvedin Konaković, ministar Kantona Sarajevo : “džamija važna kao fabrika”

U seriji od desetak novoizgrađenih ili obnovljenih džamija prošlog mjeseca u BiH, jučer je otvorena još jedna na Ilidži, 650-ta po redu.

Naravno, taj broj, kao i brojka na spomen ploči u Potočarima ‘nije konačan’, i neće ni biti. Sve dok ne dostignemo naš zacrtani cilj : džamija po glavi stanovnika.

Jer, džamije su naša potreba, munare su ‘naše rakete’ kako reče naš predsjednik Erdogan, ali i ‘naši svjetionici’.

Slijedom riječi predsjednika, BiH svijetli i uzduž i poprijeko. Jeste da nema fabrika i radnika, jeste da penzioneri kmeče, nema škola dovoljno ili se gase, jeste da nam pacovi i fekalije uživaju u metropoli Sarajevo bez vode a političari izrastanje trave proglašavaju ‘elementarnom nepogodom’ dok vatrogasci gase požare sa drvenih ‘merdevina’ iskačući iz starih vojnih ‘FAPova’, nema puteva ni auto-puteva, nema lijekova ni elementarnih potreba u bolnicama, ali Bosna svijetli. ‘Rakete’ bacaju nur-svijetlost na sve strane, sva Bosna, sukladno obećanju još jednog predsjednika Bakira Izetbegovića evo, ‘liči na gradilište’, gradi se na sve strane.

Džamija na Ilidži, u naselju kojeg i domaćini odmilja zovi ‘El-Ildža’ zbog puke i čiste najezde Arapa u ovoj Opštini u kojoj su čak i saobraćajni znaci i firme na zidovima na arapskom, karakteristična je iz više razloga.

Prvo, zorno pokazuje šta je sve zamislila naci-vjerska kleptoelita SDA Partije BiH uz podršku i pomoć Islamske Zajednice BiH uraditi sa BiH, budući da joj je u svim izbornim programima glavni moto ‘ideja Alije Izetbegovića i Islamske Deklaracije’ kako je javno obznanio njegov sin Bakir, uz obavezni ‘džamijski prag’ u izbornim procesima, i drugo, da u ovoj otvorenoj šerijatizaciji i islamizaciji države Islamska Zajednica BiH stoji rame uz rame sa strankom SDA. Postajući sve nervoznija i nestrpljivija.

Prisustvo i izjave zvaničnika na otvoru džamije jasno daju do znanja da se predizborna atmosfera zagrijava, i da će biti otvorena i žestoka.

Tako će zamjenik Reisa ef. Kavazovića ef. Smajić ovdje ležerno izjaviti kako džamije nisu samo ‘naše rakete’, već zapravo naši kameni međaši, sa kojima zaokružujemo, zapišavamo kao životinje ‘svoju’ teritoriju. A što se činilo još dok se pucalo osvajanjem svake čuke i izgradnjom džamije, makar od drveta.

‘Došlo je vrijeme da se zna da ovdje žive muslimani i mi se nećemo skrivati po mahalam i zabitima’ bubnuo je zamjenik Reisa i ostao živ. Ja sam mislio da na Ilidži žive Bošnjaci ili Teletabisi. Ili Marsovci, svejedno, jer prije otvora ove džamije, koja se da usput napomenem, otvara po drugi put, prošle godine je ‘samo naklanjavana’. Dok se vjerovalo sve do ovog ‘otvora’ da u mahalam nigdje nema nijedne džamije do kad su vjernici na molitvu išli skrivajući se i zamaskirani.

Tragom ovog ‘shit’ otkrića, saznadosmo cilj i glavni motiv izgradnje ‘ljepotice’, petaneste po redu od rata na ovamo na Ilidži, koja će kao i većina drugih ostati samo da ‘svijetli’, u njoj neće biti puno muslimana na molitvama.

Saznadosmo još toga. Kao recimo, podatak da je izgradnja džamije koštala 2,5 miliona KMa a da je od te cifre Opština izdvojila 1,5 miliona KMa, zbog čega načelnik koji ‘govori i arapski i engleski’ da te Bog sačuva Senaid Memić dobi i pošteno plaketu. Dade čovjek pare iz budžeta, dakle narodnu lovu a nama za nauk ostade njegova slika i plaketa.

Dakle, ako će mo čisto muslimanski i vjerski, za djecu bez bubrega, bez mogućnosti da hodaju ili sa kojom drugom bolesti, islam niti država nemaju ni vremena ni para, za ‘ljepoticu’ kao dokaz našeg bivstvovanja, pare nisu bile niti će biti problem.

Bilo je ovdje pominjanja i domovine, bez toga ne može i gazijske borbe za otadžbinu, ali kao što znamo, za borce koji već treći mjesec šatoruju ispred prozora vlade nema para ni Božje milosti. I veliko je pitanje ko tamo planduje svo ovo vrijeme, da li pravi borci ili ‘izdajnici i strani plaćenici’.

A najveći shit nad ‘šitovima’ izvalio je ministar Kantona Sarajevo, drug Elmedin Dino Konaković. Da to je onaj naš osrednji košarkaš pa kasnije i rukovodilac KK ‘Bosna’ kojeg je samljeo i upropastio do temelja, onaj mladić koji se ovdje kao kadar SDA najbolje snašao, nakon što je završio Fakultet za tjelesni odgoj u trajanju od tri godine za samo dva mjeseca i sa prosjekom ocjena ‘desetka’, onaj hebac što se ženio dva puta ‘onako’ a treći put vjerski u Carevoj džamiji u prisustvu ef. Kavazovića Reisa lično i hafiza Bugarija, sa novinarkom Al Jazeere Dalijom Hasanbegović (prije toga je volio manekenke Aidu Osmanović i Martinu Keškić) kao što dolikuje svakom Bošnjaku, i jeste, onaj ministar što se stalno pravda kako su VIKu u Sarajevu lopovi kojima zbog redukcije vode ne može ništa.

Njegov ‘shit’ glasi ovako :

‘Džamije su važne kao fabrike’. The End. tačka.

Nema tu više rasprave niti pitanja zašto nam je u zadnje dvije godine otišlo preko 80.000 mladih iz BiH u potrazi za poslom, vani. I zbog čega pored ovoliko bogomolja, čistoće islama u BiH i tolikog broja vjernika i značaja religije lopovluk i kriminal cvjeta u državnim i vjerskim klupama i foteljama te u Rijasetu i džamijama, a droga rastače bh ulice i sokake. Ko im je kriv jer nisu spoznali vrijednost džamije, i nisu skontali da nam je u BiH Jedinstvenoj i Cjelovitoj izgrađeno ili obnovljeno od rata do sada 650 fabrika.

A broj nije konačan.

photo : Najnovija ‘mlada’ ministra Kantona Sarajevo Dine Konakovića, Dalija Hasanbegović, i Dino, arhiv Cross