Serijal o Aliji Izetbegoviću dobar izborni marketinški materijal SDA Partije i novi prilog prekrajanju istorije Bosne i Bošnjaka

Uskoro padaju prve klape nove bosansko-bošnjačko-turske tele – novele, sapunice paradnog naziva ‘Alija’. Komotno, serijal bi se mogao nazvati ‘Alija Veličanstveni’, kao pandan turskoj poznatoj sapunici ‘Sulejman Veličansteni’, iako će se serijal u šest nastavka govoritio Aliji Izetbegoviću, prvom bh članu Predsjedništva kojeg rođaci i jarani i danas odmilja titulišu predsjednikom, bez obzira što institucija predsjednika ne postoji ni u Dayton-u ni u bh Ustavu.

Aferim, konačno smo i to dočekali, dosta je bilo da po Aliji u Bosni nazivamo samo konjičke turnire, došlo je vrijeme za nešto ‘ozbiljnije’.

Već se znaju i glumci, zna se ko će glumiti Aliju (Yurdaer Okur), njegovu suprugu Halidu otjelotvoriće Görkem Yeltan, sina Bakira-Berke Üzrek, a kćerku Sabinu-Dilşad Çelebi. Nije javljeno ko bi mogao odglumiti Sebiju Bakirovu, osim ako Hurem Sebija sama ne uskoči u kadar zadnji tren, što ne bi nikog iznenadilo obzirom na njene sposobnosti i ambicije.

Prije nego li padnu prve klape, sa press konferencije koju je upriličio jedan od glavnih likova Bakir, Sin Velikog Oca, uz turskog ambasadora i preko turskih medija u BiH (Faktor, Stav), daju se naslutiti konture ovog ‘velikog’ projekta.

Biće to odličan marketinški i izborni materijal za glavnog glumca Bakira Izetbegovića u dolazećim izborima iduće godine, ujedno (a što je još važnije), savršena šansa da se bh istorija još malo ispegla i prekroji.

Režiser ovog projekta poznati bh umjetnik Ahmed Imamović (Go West), i nije baš neki simpatizer Izetbegovića ali se ovakva zgodna finansijska situacija ne propušta, osim njega, svi drugi u ekipi od scenarista do producenta su Turci i turske kompanije.

A serija bi trebala da prikaže Aliju kao borca, to Turci obožavaju a Bošnjaci pripomažu, kao idiličnog oca i političara, vjernika, ideologa sa čvrstim i pravim stavovima, odlučnog u borbi za naciju i domovinu. I prikazaće ga takvog, u BiH sapunice imaju odličnu prođu.

Na zahtjev Alijine kćerke veći dio scenaria je već izmijenjen jer je bio ‘suviše idealiziran’ kako je Sabina Berberović Izetbegović izjavila na press konferenciji, dok je Sin Bakir bio sav happy.

– Zahvalio bih se producentima serije, turskoj državi i prijateljima u toj zemlji koji su pokrenuli projekat. Mi kao porodica insistirali smo da se lik Alije prikaže precizno, jer je on historijski lik, imao je dinamičan život. Pročitao sam dijelove scenarija, i naravno da je meni kao njegovom sinu i saborcu to bilo jako emotivno…

Eto, iz samo ove jedne rečenice, vidi se kako će izgledati ‘Veličanstveni’, budući da se Bakir nazvao ‘saborcem’ Oca, iako čitava BiH zna kako i na koji način se borio Bakir.

Još jedna indikativna najava autora serijala kako je serija obuhvatila period života Alije Izetbegovića ‘od njegove rane mladosti 1944 pa do smrti 2003 godine’, ukazuje da su u startu gledaoce uskratili za veoma važne autobiografske detalje glavnog Lika.

Jer, istorijska dokumenta dokazuju da je Izetbegović Alija prije 1944, dakle 1941/43 bio u zloglasnoj Hitlerovoj ‘Handžar Diviziji, slovom čega se danas po BiH školama daju imena handžar boraca, hodžica i Hitlerovih suradnika.

U seriji neće biti ni njegove prevare na prvim demokratskim izborima u BiH pred rat kada je sa pola miliona manje glasova od Fikreta Abdića preoteo u dogovoru sa Srbima bh Predsjedništvo, neće biti ni njegovih ‘sad mislim jedno, sad drugo’ ‘mudrih’ odluka i pregovora, islamiziranja ArBiH i državnih organa, neće se u serijalu puno baviti ni Srebrenicom koju je izdao i predao Republici Srpskoj a žrtve crnoj zemlji, tamo nećete naći ni riječi o dovođenju vehabija i drugog ološa sa Istoka koji su mu u povodu rođendana slali pakete sa mrtvim srpskim glavama sa bojišnica, nećemo vidjeti ništa o donacijama koje su u milijardama stizale na bečke i švicarske račune a Alijini pajdaši današnji ‘uspješni bh biznismeni’ uz ceduljice krčmili, o suradnji sa Iranom i Saudi Arabia-om, o zloglasnoj njegovoj policiji AID koja i danas u drugim uniformama odlično funkcioniše ili o političkim ubistvima koje je naređivao i sprovodio i još o kojekavim ‘tricama’ i ‘kučinama’ bh prošlosti čije posljedice BiH i danas trpi i koje će se čuti još.

Biće to sladunjava baklava za turske bošnjačke sladokusce, upravo onakva kakva nam i treba. Bakiru Sinu i SDA Partiji, odličan poklon ‘brata’ Erdogana u njegovoj vladavini Bosnom slijedećih 25 godina, pred dolazeće izbore. Za Muzej ‘Alija Izetbegović’ još jedna postavka familije i jarana.

‘Ozbiljan projekat za generacije koji će se moći gledati slijedećih 40 godina‘, kako reče režiser Imamović, budući da je u scenariu učestvovalo mnogo istoričara sa Turske i BH strane podjednako.

Dakle, biće ozbiljno veselo sa ‘Veličanstvenim’ liderom Alijom na čistom turskom jeziku, na našem jeziku, sa turskim scenaristom i turskim glumcima. A film o ‘bh lideru’ i o zemlji Bosni.

Kada bi bar nekoliko rečenica u ovom bratskom scenariu bilo iz knjige Mustafe Čengića i njegovog grandioznog djela ‘Alija Izetbegović, anđeo mira ili jahač apokalipse’, povjerovao bih Imamoviću. Ovako, sikter Ahmede, ‘Sulejmane’, dobro nam došao!

photo : Alija Izetbegović kao pripadnik ‘Handžar Divizije’, arhiv