Miroslav Dodik : neće se moj ministar voziti na biciklu, nije ovo Norveška ili Švicarska, ovo je Republika Srpska

Naučno i statistički je dokazano da se članovi vlada i ministri u zemljama sa nižim BDP ili bruto društvenim dohotkom voze u skupim limuzinama, i obratno.

Stoga, nikakvo čudo što je Milorad Dodik stao u odbranu svoga ministra prosvjete i obrazovanja Daneta Miloševića, koji je uprkos činjenici da se u Republici Srpskoj zatvara 25 škola a u većini ostatka ‘otvorenih’ ne postoje ni elementarni uslovi za djecu i zaposlene, naručio najnovijeg ‘audija’ od nekih 130.000 KMa.

‘Pa neće valjda ministar da se vozi na biciklu ili tačkama’, prokomentarisao je Dodik silnu medijsku prašinu nakon saznanja kako je ministar Malešević naručio novog ‘audia’ po skupoj cijeni, ustavši rame u rame sa svojim ministrom.

Nije to zbog ministra, danas, sutra ili prekosutra njega će Dodik ‘otpuhati’ sve skupa sa novim audijem, to je više zbog njega samoga. Jer, ni on neće na biciklo, gdje si vidio predsjednika na biciklu. Ili u tramvaju, ili autobusu a nedaj Bože da na posao dolazi pješice. Kao da hoće Dodik pojasniti : nije vam ovo Švicarska ili Norveška, ili štajaznam koja druga sjevernoevropska zemlja gdje se ministri i predsjednici smucaju po tramvajima ili jašu ‘baciklo’. Ovo je Republika Srpska.

Ima nešto čarobno u ovakvom nastupu Dodika u Republici Srpskoj, u čudesnoj Federaciji BiH. Dodik je naime, iskren do bola i prava paradigma bh transportno-političke situacije i njene mafije. U BiH i u entitetima, i manji od ranga ministra voze skupa, najskuplja auta. Sa klima uređajem koji se podešava sa vremenom, sa specijalnim uređajima za nagibe za rupe na asfaltu, kožnim sicevima i elektronikom koja ostavlja bez daha vlasnika i porezne obveznike, sa uređajima za telefone i navigaciju, gumama i skoro pozlaćenim felnama. Ove bijesne mašine voze ne samo predsjednici nečega ili nekoga, nego čak i ljubavnice predsjednika nekoga ili nečega. Šta onda, sada ste našli da trenirate strogoću vi bijednici novinari, strani plaćenici ili vi politički bezvrijedni oponenti.

Dodik je potpuno u pravu, ja ne mogu ministra Maleševića nikako zamisliti na biciklu ili u tačkama.

Ne mogu ni Dodika, ni Čovića, ni Bakira, ni Zvizdića, Ivanića i svu ostalu političku i stranačku bulumentu u Federaciji ili po entitetima. Čak ni načelnike fićfiriće u Opštinama. Ne zato što sam navikao da ih gledam u skupim i brzim autima ili avionima, već zbog toga što je to sastavni dio procedura i pravila na našim bh prostorima politike.

Dakle, Malešević još nije sjeo u novi, tek naručeni auto a već bi da mu ga uzmu. Cvrc. Milojka. Sve je po zakonu, po tenderu i po u zakonskim okvirima. Koji kažu. U FBiH je na stotine i stotine službenih skupih vozila od kojih je većina rangirana prema stolicama i čija cijena dobija na tenderu prolaznost srazmjerno funkciji kojoj je namijenjena. Milioni i stotine miliona KMa se baci na ove grdosije od mašina, isto tako i na održavanje i zamjene dijelova, na gorivo, uzalud revizori pišu bezvrijedne izvještaje o kontrolama koje pokazuju da se nezakonito i bahato vodstvo države rasipa novcima finansijskih poreznika. Kad izvještaje ne čita onaj koji treba čitati. Koji se, dakako, voza u sličnim ‘mašinama’.

‘Ima se more se’.

I da se zna, osim nešto malo medija, ovim trivijalnostima niko više neće baviti. Ako ste dobro čuli šta je Dodik rekao, znate i zbog čega.

‘Kad se oni u drugi budu vozili na biciklu ili tačkama, i mi će mo’.

Dakle, tu je problem, kao u ratu. Ko je počeo prvi a ko drugi. Neriješiv problem.

Oni drugi će oćutati ovakvu bahatost Dodika, raja će kao i uvijek i na svakom mjestru sve ubrzo zaboraviti. I biće, po onom ‘našem’ : Jebo predsjednika na biciklu.

Fakat tako je.

Da je Dodik ‘pametan’ ko što jeste, trebao je još i izmlatiti onih par stotina protestanata u Banja Luci što se pobuniše na ovakav znalački potez njegovog ministra. Kao što je Bakir ulične proteste nezadovoljstva proglasio terorističkom akcijom i osudio ‘teroriste’.

Sa stokom a još ‘terorističkom’ se drugačije ne može. Možete misliti, stoka bi da se radeći za nju, stoku, voziš u taljigama.

I zato jer stoka, hoću reći narod, razumije samo jezik sile. Što je više mlatiš, više će ti se umiljavati.

Najbolje bi bilo da, dok je mlatite, da je natjerate da zapjeva u sreći i veselju : ‘ej, ej, baš nas briga, vozamo se na taljiga’. Kao Balašević nekad.

Uostalom, Dodik je u vezi Maleševića još i ‘zlatan’, ako ne vjerujete podsjetiću na samo neke slične ‘ispade’ naših momaka. Gazija, lidera, predsjednika i funkcionera.

Prije pet godina, augusta 2012, federalni ministar trgovine Milorad Bahilj je izjavio u medijima na upit o teškoj situaciji naroda ‘neka građani više štede a manje jedu’, što je izazvalo ‘oštre reakcije’ tadašnjeg premijera vlade Nikšića koji je najavio smjenu ministra. I ne bi smjene, naravno. Ministar je ‘bio istrgnut iz konteksta’, sve su zakuhali novinari.

Sadašnji federalni premijer Fadil Novalić, ‘oprostiFadile’ ministar, kad je u pitanju ekonomija izračunao je približno sličnu brojku kao i pomenuti Bahilj. ‘Ljudi previše piju kafe i previše telefoniraju’. Čisti luksuz, dakle, ali, Fadil se nije izvinjavao kao Bahilj, njegovu smjenu nije niko ni zamislio, samo se raja k’o fol sa njim ‘špotala’ po internetu.

Ova stoka od naroda nije ništa bolje ni zaslužila od Dodika ili Maleševića ili kojeg drugog dodika ili miloševića van Republike Srpske, a ima ih ihahahaaaa.

Jer ne razumije ništa. Posebno kad joj se kaže da situacija nije teška kao što se piše i priča već da je puno bolja. Kad vjeruje da nema vode čak i kad zuji u cijevima i zato jer je voda bezbojna osim kad se zamuti, i samo što se do nje trenutno ne može, ili kad novine objave da smo prezaduženi a mi imamo neznamo šta nemamo. Razbacujemo se bukvalno milionima i kod kuće i kod banaka i kod EU.

Bahatost Milorada Dodika se gradila paralelno sa bahatošću i osionim bezobrazlukom ‘onih drugih’. Ili su ovi potonji prepisivali od njega. Strujni krug ili krug spojevih posuda ‘fercera’.

Tako će Bakir Izetbegović ustvrditi da nema u BiH podjele na one bogate i sirotinju već na one ‘koji su se snašli i one koji se nisu snašli’. Tako mu dođe da su bh federalni ili entitetski lopovi, koji se kolokvijalno nazivaju tajkunima a u zakonu ‘kontroverznim biznismenim’ i koji su u vlast ili okolo nje, zapravo snalažljivi momci. Koji znaju razliku između miliona u svom džepu ili stotke na računu građanina, ili između bicikla i audia. I, šta, nikom ništa. Bakir po dužini trajanja ‘glumi’ Titu, kao Milorad i kao ostali iz iste branše, već četvrt vijeka je među snalažljivima a još ‘se snalazi’ , samo sa Titinim parama i Titinom imovinom.

Opet, njih i dalje biraju, oni ‘koji se nisu snašli’, ‘koji ne štede’ i ‘koji piju previše kafe ili Kavice ili KaHve’, tj bave se luksuzom, ovamo, kreče ko nedonoščad na svaki pomen snalažljivosti. I na napore onih koji sve to trpe. Evo, to ide ovako.

‘Svako povećanje minimalne zarade je po one ‘što su se snašli’ opasno, ugrožava državu‘ (Fadil Novalić, 2016 godine), ‘kod nas nema gladne djece na ulici, nema onih koje trebamo sažalijevati, ali ima huligana, bandita, kriminalaca. Ovo su vrlo dobro organizovane grupe, nafilovane sa puno droge ”Spid” i političkih instrukcija. Nudi im se novac, iz auta im se dijele molotovljevi kokteli i kamenje’ (Suad Zeljković, bivši premijer Kantona Sarajevo, 08. februar 2014. godine), ‘Moja poruka građanima BiH je da ih razumijemo, ali da ne izlaze na ulicu, da se strpe do oktobra 2014. godine i neka izađu na izbore’ (Bakir Izetbegović, 9. juni 2013. godine), ‘Spolna pripadnost je potpuno pogrešna osnova za političko organiziranje i može donijeti samo štetu, a naročito po žene kojima se kroz takve organizacije ispere mozak do mjere da više nisu sposobne za normalnu socijalizaciju sa ostatkom društva’ (Semir Efendić, načelnik opstine Novi Grad, 7. februar 2013. godine), ‘Drugi (problem), koji se množi s ovim prethodnim problemom, ne sabira se nego se multiplicira, je to što je BiH, kao i čitava bivša zajednica Jugoslavija, bila dio komunističkog režima, koji je u mnogo čemu bio vještački i koji je u mnogo čemu usporio reflekse ljudi tako da kad to dvoje saberete, dakle tu tranziciju koju je zatim još zakomplicirala agresija na BiH i koja je kreirala ovakav sustav kakav imamo danas i atmosferu, onda su to dva problema koja se ne mogu brzo prevladati’ (Bakir Izetbegović, član Predsjedništva, 11. maj 2015. godine),’ Hoće li građanima biti bolje ako im ne kažem da smo za 20 godina izgubili trećinu beba kada je u pitanju rađanje. Od 1996. godine pa do 2015. godine rađa se za trećinu manje beba. Hoće li im biti lakše ako im to ne kažem‘ (Fadil Novalić, premijer Federacije, 20. januar 2016. godine), ‘Za mlade već deset godina izdvajamo 80 hiljada KM za njihove projekte, preko 450 hiljada za stipendije, preko 300 hiljada KM za školstvo, a za sport preko 350 hiljada… Kada bi mladi prema nama bili onakvi kakvi smo prema njima, ne bi nam se kraja znalo. Sve okrećemo u svrhu obrazovanja i kulture, iako mislim da razne televizijske vrijednosti, velika braća, mala braća, farme, previše utječu na nas‘ (Senaid Memić, načelnik Ilidže, 21. novembar 2015. godine) … I sve tako redom i sa istim stilom.

U prijevodu, ko se nije snašao taj nije zaslužio nikakvo sažaljevanje jer kod nas ima samo snalažljivih a ne bogatih, za ovakvu situaciju je kriv Tito i komunisti, omladina nam je nezahvalna, ‘bijela kuga je tu zato jer se ne razmnožavamo dovoljno (hebi se nacijo), žene su glupe a oni koji protestuju na ulici su ili teroristi ili banda huligana plaćena izvana. Jasno k’o dan.

I je li iko tvrdio da su ovi ‘dečki’ nekulturni, bahati, arogantni, nekulturni ? Nije! Jesmo li ih u ovih 25 godina ‘kaznili’ ikad na izborima, tjerali sa vlasti, zaprijetili im ozbiljno? Nismo. Jer su ‘naši’ i jer su ‘snalažljivi’.

Zašto onda pizdimo zbog ‘pišljivog’ audija?

Uostalom, to što se ministar Malešević ‘snašao’ je dakle, normalna bh stvar, ‘čudo bh otpora’ našoj gluposti.

Zato sikter, jebalo vas biciklo sa cijelim audijem. Za vas i nije ništa drugo nego taljige i pjesma Balaševića. Nije vam ovo zaostala Norveška, Švicarska, Austrija ili štaznam koja druga evropska vukojebina pa da se ministri i predsjednici nekoga ili nečega vozikaju na bicklu. Ovo je na Silu stvorena Jedinstvena i Suverena Federacija BiH sa Bosnom i Vječita i Trajna Republika Srpska.

photo : Milorad Dodik, skoro na biciklu, arhiv Cross