Ima li Bošnjaka u Japanu?

Taman kad čovjek pomisli kako će se malo odmoriti od Mustafe ef. Cerića, bivšeg Reisa, ‘Hižaslava’, nekadašnjeg i budućeg kandidatat za člana bh Predsjedništva, Prvog U Bošnjaka od rođenja do smrti, predsjednika fantomskog udruženja ‘Svjetski Kongres Bošnjaka’, člana Rabite-Svjetske muslimanske lige, ‘akademika’ i ’emeritusa’, kad li … Eto Hižaslava (nadimak dobio po njegovom prijedlogu da se Bajram preimenuje u Hižaslav, op. Cross), prvo nam se javi vidno uzbuđen sa otvora džamije u Medžlisu Kotor Varoš 31. jula a onda iz dalekog Japana, iz bivše prijestolnice.

Emeritus se naravno ponovo ‘umiješao’ (on se u sve miješa kao margarin iliti maslac) sa jednog od desetak otvora novih bh džamija ovog ljeta, ljut i rezigniran što mu ‘protokol’ aktualnog Reisa Kavazovića nije dao prostora za govorancije na otvoru džamije u Kotoru, a silnu je želju imao da lamentira i pjesnički obrazlaže svoje stavove i ideje samo onako kako to on umije a naci-islamistički portal Bošnjaci.net prenesu. Odmah iza toga umiješao se u raspravu sa Miloradom Dodikom, ima on tu potrebu kao i Dodik, potom evo ga, javlja se Japana – Kyoto.

Otkud tamo, i da li ima Bošnjaka u Japanu, ne zna se pouzdano mada Cerić potvrdi da ništa ljepše iz Japana nije čuo osim ajeta Svetog Pisma koji su se razlijegali iz Kyoto-a 03. augusta ove godine, i vjerujem da će mo uskoro saznati kako tamo ima ‘naših’ najmanje 10.000. Koji su za sada samo muslimani.

Ako mislite da se Cerić tamo našao da raspravlja o klimatskim promjenama, po Sporazumu o klimatskim promjenama kojeg su tamo potpisale mnoge zemlje svijeta a Trump se povukao ove godine, u krivu ste. Tamo je sijelo organizirala vjerska elita kojem prisustvuje i Rabita-Muslimanska svjetska Liga, udruženje za promociju i zaštitu prava muslimana, osnovana još daleke 1960 godine u vrijeme Saudi kralja Sauda bin Abdulaziza – Al Sauda, čiji je, dakako član i ‘naš’ Hižaslav, na već poznatu temu ‘Terorizam i religija’. Ko bi o čemu ako neće kurva o poštenju, odprilike bi se tako mogle nazvati rasprave vjerskih glavešina o terorizmu. Zato jer znamo svi odkada i otkud najviše dolazi ovog zla, kojeg vjerski lideri ‘osuđuju’, a što ga više osuđuju on sve prisutniji i žešći.

Elem, ne bih Hižaslava ni spomenuo bar do iduće godine kad će vjerovatno ponovo po uzoru na američkog predsjednika Linkolna upasti u mašinu kandidata za bh člana Predsjedništva (‘Kad je mogao Linkoln osam puta da se kandiduje što ne bih i ja’), da nije izbacio, izbiflao u svom stilu nekoliko rečenica koje zavređuju moju pažnju. Posebno ovako.

“Ja sam musliman iz Europe. Tačnije ja sam musliman iz Bosne, male države po veličini, ali velike zemlje po značaju njene religijske i kulturne tradicije. Ustvari, ja sam preživio Genocid zbog moje vjere, ali ja sam i prozvan da govorim protiv terorizma zbog moje vjere – islama. Svakako, ja sam voljan da uradim baš to – da govorim protiv nasilja u ime vjere kao žrtva Genocida, ali i da se odazovem pozivu da očistim moju vjeru od nasilja kojeg neko činu u ime Allaha Svevišnjeg…”

Zato jer je zaboravio naglasiti kako je Bošnjak a istakao kako je ‘musliman iz Bosne’ a što je njegov ‘farz’ života kod kuće i na prostorima bivše Yuge i što je, kao što samo njemu priliči, u ovoj rečenici slagao više nego u čitavom ostatku izlaganja.

Radi se o tvrdnji kako je kao musliman preživio genocid zbog svoje vjere i kako govori da ‘očisti svoju dušu od nasilja…’

Cerić je u pravu kad kaže da je Bosna velika ‘po značenju njene religije’ jer je tu upravo on taj koji je po smjernicama Alije Izetbegovića religiju doveo na pijedestal ideologije i uvukao je u sve pore države. Međutim, laže kao pravi novopečeni musliman a bivši Reis da je bio ‘žrtva’. Muslimani koje je on predstavljao su žrtve, pa i od njega samog i njegovog rada.

Zato jer je poslije Medrese koju je jedva ‘iz drugog puta’ i preko veze upisao u Sarajevu, školovanje nastavio u Egiptu a potom Chicago, Il gdje je bio i na službi u džamiji, sve do početka rata u BiH kada ga Izetbegović povlači u Zagrebačku džamiju u Hrvatskoj, a odatle ga bez izbora i nezakonito ustoličuje za Reisa gdje je ostao sve do izbora ef. Kavazovića.

Džamija u Zagrebu je u to vrijeme bila i hotel i ambasada, tamo se krojila politika u BiH posebno u ratu u Zapadnoj Bosni, sve se tu rješavalo : od pasoša za podobne do regrutacije u ArBiH. Poslije, dolaskom u Sarajevo, na prevaru Cerić postaje vlasnikom 237 m2 stana bivšeg generala Rate Dugonjića u srcu Sarajeva a kasnije dobiva i garažu pride i dulum i pol zemlje. Iako je stan vlasnički u vlasništvu radnika ‘Hidrogradnje’ koji i danas pište i traže svoja prava, ‘žrtva genocida’ Reis se odmara u njihovom stanu kojeg je dobio skoro za džabe, otkupom certificatima u iznosu od 16.000 KMa, uz svekoliku pomoć zvaničnih vlasti, jer nikad nije bio radnik ove firme, čak su mu pisali i radnici ove propale firme tražeći povrat stana ali uzalud, naravno.

Da i ne pričamo o silnim donacijama ratnim i poratnim koje se mjere u milijardama dolara a nestale su, švicarskim računima Islamske Zajednice BiH oko čijih imena potpisnika ovih dana se vodi žestoki rat između aktualnog Reisa i predsjednika Sabora Islamske Zajendice BiH Čengića, Cerić je u vrijeme svoje višedecenijske vladavine ‘vedrio i oblačio’ Bosnom. Bez njegovog znanja nije se mogao donijeti nijedan propis, Islamska Zajednica je pod svojim skutima držala i održala vehabije u BiH, Cerić se miješao u sudske istrage, u budžet države a da nikad nismo saznali kolika je njegova plata, ni danas to ne znamo za aktualnog Reisa, predprošle godine okušao se i u politici zvanično, kandidaturom za bh člana Predsjedništva.

Sada je navodno penzioner, sa dijelom redovne državne penzije i 1300 KMa dodatka islamske, iz zekjata, muslimanskog PDVa i kao i prije dok je bio Reis, putuje i vazi Svijetom. Raja plaća.

Pouzdano se zna da je njegov govor najmanje 2,500 dolara u Americi, toliko su npr. tražili i on i Haris Silajdžić pojedinačno, radi prisustvu večeri jednog udruženja Prijedorčana u Americi, zadnji put prije nekoliko godina uzeo je od crkve konvertovane u džamiju u gradu Utica NY i avionsku kartu i honorar a nije ni došao u grad Utica na ‘svečani otvor’.

E, sad, neka mi neko pojasni može li ovako izgledati profil ‘žrtve genocida zbog vjere’ i njegov status.

Može, ako tako kaže bivši Reis Cerić, a ‘njegov narod’ to kao ovca na solilu prihvati.

Mene što se ‘smatra’, vjerujem mu ali ‘u žutom’. Bosanska majka još nije iznjedrila lopinu i krimosa tipa Cerića, niti hoće naskoro. Uostalom, nije ga džaba u onom ‘mračnom komunističkom sistemu’ ondašnja služba nazvala kodnim imenom ‘Vezir’, dok je sa njima šurovao i otkidao glave nepodobnima i neposlušnima. Vezir bio i o(p)stao.

photo : Cerić dr Mustafa kao ‘Vezir’ u službi DBa, foto arhiv