Bol boluje SDA kobila

Konj Amira Zukića, generalnog sekretara SDA izvršio samoubistvo a kobila presvisnula od tuge. Nakon čega je iz SDA Disc kompanije u režiji ‘Rokera s’ Miljacku’ plasiran najnoviji hit.

U Bosni Veseloj je uvijek veselo, čak i kad je otužno tužno.

Evo, najnoviji izvještaj organa gonjenja MUPa ZD Kantona izdao je zvanično obavještenje o nesretnoj sudbini glavnog sekretara Amira Zukića sa SDA farme, koji je upotpunio ovu ljetnju vickastu BH sezonu.

Kažu, konj Amira Zukića koji je nađen ubijen 04. juna ove godine na njegovoj farmi-hacijendi nije zapravo ubijen, već je od žalosti za gazdom Amirom koji je bio u zatvoru-pritvoru, načisto izvršio samoubistvo. Tačno tako, jadni kopitar nije mogao podnijeti ovo zatvorsko odsustvo i sramotu njegovog gazde sekretara SDA pa se sam od sebe sakrio u tor i odvalio se nekoliko puta letvom po glavi.

Prve priče kako je konj ubijen mafijaškim simbolom u znak obavezne šutnje Amira Zukića, u stilu prave Cosa Nostre, da bi Zukić ostao tih na suđenju i odšutao nalogodavce ili suradnike, ovim vještačenjem zvaničnih ‘organa’ pale su u vodu, vještaci MUPa su našli da se konj samopovrijedio.

Iako je vijest u medijima dočekana sa sprdnjom i nevjericom, nije za odbaciti.

Naime, osim ovog samoubijenog konja, Zukić je imao još kopitara na farmi od kojih se jedna sirota Kobila također odlučila na smrt samoizgladnjivanjem do sigurne smrti, što su vijesti također prenijele, a što se desilo prije ovog konjskog samoubistva.

Tako od silnog i spektakularnog hapšenja Amira Zukića zbog krivičnog djela zloupotrebe u svrhu zapošljavanja, na kraju BH vesele priče dobismo Amirovo puštanje na slobodu, funkciju generalnog sekretara SDA i mjesto predsjednika Administrativne Komisije u BH Parlamentu nije ni izgubio jer SDA se drži principa da sve do pravosnažne presude pa i poslije toga svako iz SDA je nevin, i dobismo dokaz da za Amirom Zukićem niko nije patio niti žalio osim SDA konja na farmi. Koji se, kao što nas MUP obavijestio zbog toga i ubijaju. Zar ne?

Uzalud advokat Zukića Ahmed Žilić u svom pismu MUPu ZD Kantona prigovara ovakvom vještačkom nalazu, protiv znanstveno-naučne vlasti se ne može. Konj je izvršio samoubistvo i tu nema rasprave, iako se veterinari specijalisti kunu da u istoriji životinjskog carstva nije zabilježen slučaj da životinja izvrši samoubistvo.

Poslije ovakvog raspleta slobode Amira Zukića u koju su zbog prirode posla i krivičnog djela nevino umiješani i podpredsjednik SDA firme Asim Sarajlić te Mirsad Kukić glavni SDA ‘meštar’ za Kanton Tuzla i podpredsjednika SDA također, koji su u istom predmetu optuženi ali nisu bili uhapšeni, što znači da su nevini, Bakiru Izetbegoviću koji sve ovo posmatra sa očima legaliste koji vjeruje u pravosuđe i organe gonjenja u BiH nije ništa drugo preostalo nego da zaprijeti tužbom i apelacijom Svome Ustavnom Sudu BiH i Mirsadu Ćemanu svima onima koji su i pomislili da u akciji uzimanja love u svrhu povećanja zapošlavanja SDA ili bilo ko iz njene blizine ima bilo kakve veze. Zapisnik MUPa da se konji ubijaju prihvata punim srcem i plućima jer je, kao što kaže legalista.

Svježe pušteni na slobodu sekretar SDA Zukić nije davao nikakve vijesti u povodu ovog konjskog događaja koji je potresao BiH i šire, čitav Region, i za sada se odlučio na šutnju. Šta će, ima čovjek još dva konja i jednu kobilu na farmi, neće pričom dozvoliti da mu i oni završe život samoubistvom. Tim prije, jer su u ovoj aferi sa uzimanjem para u svrhu zapošljavanja, konji po svoj prilici bili ako ne glavni, a ono bar jedini svjedoci.

Od silne podrške sekretaru Zukiću, u trenutku emotivnog i ljudskog zanosa, SDA Disc, INC koja se inače bavi snimanjem i distribucijom ilahija i kasida, promptno je na tržište izbacila najnoviji hit ‘Bol boluje SDA kobila’ kojeg ekskluzivno prenosimo vjerujući da će ubrzo postati hit.

Ujedno saznajemo da je u pauzi silnih ručkova, iftara, posjeta mezarjima i pisanju tužbi i revizija, SDA tajno imala u pričuvi i muzički sastav pod imenom ‘Rokeri s’ Miljacku’ koji se ovaj put prvi put predstavlja javnosti u jednom drugačijem izdavaštvu.

Slijedi tekst pjesme.

BOL BOLUJE SDA KOBILA

***

Bol boluje SDA kobila

kad se sjeti šta je nekad bila

vlast imala sve sa konji lično

nije bilo partneri i slično

Ref. (x2)

Gazda Bakir sad kobilu seca

po vašari da je gledu deca

tuga joj se sve meša sa rados’

kad se seti sehara iz mlados’

***

Dok kokoške po dvorište kljuju

Ahbabi mu u zatvor samuju

iz Centralu hatiferman kruži

nema druge, sve ću da ih tužim

Ref. (x2)

Bol boluje SDA kobila

bol boluje, nikem ne kazuje

po sokaci bez volju se skita

zašto pati niki je ne pita

photo : montmontaža Cross Atlantic, gore Izetbegović, dolje Kukić, Zukić i Sarajlić