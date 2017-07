US Kanton Bihać : štampaju i distribuiraju elektronske zdravstvene knjižice a operacione sale nisu u funkciji

Elektronski sistem prijema i kontrole pacijenata u bolnicama putem elektronskih kartica koji se tek ovih dana uvodi u BiH i u US Kantonu u ovo moderno vrijeme bila bi prava i dobra vijest da se ne radi o tipičnom bosanskom skandalu.

Naime, svi znamo da se u Kantonalnoj bolnici ‘Dr. Irfan Ljubijankić’ u Bihaću desio požar prije četiri godine (jula 2013) i da od tada pa do danas bolnica još nije sanirana, znamo i za silne afere sa ‘zelenim receptima’ koje odavde potiču, znamo i o aferi sa patologom ove ustanove dr. Balaban koja je uzrokovala i miješanje Javnog Tužioca i otvaranje istrage u vezi pogrešnih nalaza usljed čega su mnogim pacijentima odstranjivani greškom zdravi organi, zna se i o napuštanju specijalista i doktora opšte prakse ove ustanove koja je dospjela na najniže grane od svog osnivanja, a evo, četiri godine nakon požara dobismo elektronske kartice koje će pacijenti plaćati 2 KM po kartici i još se to plasira kao senzacionalna vijest.

Ima li iko da se upita odkud novac za printanje elektronskih kartica a recimo nema ga za sanaciju bolnice koja se brine o liječenju oko 300.000 stanovnika US Kantona, i gdje će se pacijenti sa tim karticama liječiti i kod koga?

Od bolnice je ‘ruke digla’ i domaća kantonalna i federalna vlast, a preko 80.000 građana ovog Kantona uopšte nema zdravstvenu zaštitu pa se s parvom treba upitati ko i zašto sabotira oporavak ove ustanove?

Odgovor je jednostavan : politika i samo politika.

Štete u požaru na ovoj ustanovi ustanovljene su i iznosu od oko 1,5 miliona KMa dok su štete nastale gašenjem i od vode iznosile još toliko, međutim jednostavno nije moguće da se za ove četiri godine nije uspjelo vratiti ovu ustanovu u funkciju i iznaći ta sredstva da se građanima omogući ono najelementarnije pravo, pravo na zdravstvenu zaštitu.

Zna se da obećena sredstva iz FBiH i iz usta Fadila Novalića nisu nikad stigla i neće, što Fadil izjavi to je više za šegu i zabavu nego za zbilju, ali to je još jedan u nizu dokaza koliko zvanično Sarajevo brine o Krajini. Isto tako nikad nećemo saznati koliko je nakon požara ukupljeno novaca od donacija građana i raznih organizacija, od Islamske Zajednice BiH koja je ‘sadaku’ za ovu bolnicu vodila i po dijaspori, ali se pouzdano zna da je veliki dio tih sredstava još ‘zarobljen’ na računima i čeka nekakve odluke, dozvole ili dovršetke započetih projekata, kao što se zna da je većina do sada obavljenih sanacija urađena upravo ovom ‘sadaka’ metodologijom koju je trenutna vlast u Sarajevu ozvaničila, samo što je još nije u zakon ugradila ili kreditima, novim zaduženjima. Pored već postojećih dugovanja koja iznose 15 miliona KMa.

Prema najnovijim informacijama ova bolnica još nema opremljene operacione sale (samo su dvije u funkciji) a izdaju se elektronske kartice za pacijente koje su koštale oko 300.000 KMa. Novac za njih vlast će namiriti opet ‘sadakom’ od građana ali nema dovoljno ni mjesta za ležanje kako tvrdi direktor bolnice dr. Dervišević, što se nadomještava novim modnim trendom ‘što kraće zadržavanje pacijenta u bolnicama’.

O sredstvima prikupljenim za sanaciju požara najviše bi mogao reći i bivši gradonačelnik Emdžad Galijašević, SDA uzdanica, mitoman i kriminalac koji je nakon što je uhvaćen sa 10.000 KMa mita pušten iz pritvora i mirno troškario opštinski budžet sve dok mu mandat nije redovno istekao, ali on o tome nema obavezu nikom ništa reći, tužiocima i sudijama pogotovu.

Za to vrijeme obnovljena je fasada na zgradi, krov i stolarija koja se još mijenja i izvršeno je ‘utopljavanje’ zgrade i zamjena grijanja, međutim one tercijarne djelatnosti bolnice još nisu u funkciji. Da i ne spominjemo već uvriježenu praksu da se ovdje liječenje mora unaprijed platiti iz džepa pacijenta, kao u Sarajevu, inače nema ni liječenja ni operacija.

Printanjem elektronskih knjižica vlasti Kantona su samo još više zamaglile ovaj ‘Skadar na Uni’ gdje se umjesto nove opreme kao vijesti serviraju izlizani kreveti iz švicarskih bolnica i nove elektronske kartice koje uopšte nisu više ‘zgodne’ kao stare dosadašnje knjižice.

U koje se lako moglo tutnuti lova a da se ne vidi.

Da kažemo na kraju i ovo. Vlasti o ovoj ustanovi brinu kao i o vatrogascima. Još dok je gorjela zgrada bihaćke bolnice svijet su obišle slike kako hrabri vatrogasci jurišaju na plamen sa običnih drvenih ljestvi. Sa lotri.’ Sada će mo imati slučaj da sretnici (prvo kao što je red u BiH šehidi i borci a za ostale će mo vidjeti) mogu provući karticu u bolnici gdje će se na njoj pročitati sve o pacijentu. Sve osim onog najvažnijeg : kako će se liječiti ili izliječiti. Ako nema love, džaba im sva tehnika i elektrika.

photo : Bihaćka bolnica, požar jula 2013, vatrogasci, arhiv