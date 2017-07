Zašto pjeva šef ‘OSAe’ BiH Osmica Mehmedagić a ‘Ševe’ iz(umiru) ?

***

Kaže stara narodna izreka ‘Kroz Bosnu ne pjevaj, kroz Srbiju ne sviraj …’ Ima toga još malo, nešto kao ‘a kroz Makedoniju ni ne pjevaj ni ne igraj, ali nećemo, Makedonija nije interesantna. Pusti zemlju koja se tako zove ‘samo među nama’, ime joj je u Svijetu dugačko i široko, ne može se lako ni izgovoriti. /Bivša Yugoslovenska Republika Makedonija/.

Od prekjučer, postaje poznata ne samo po tučama u Parlamentu, po aferma na relaciji Srbija-Makedonija ili po izborima, već po mirotvorstvu.

Tite mi, premijer Bivše Republike Yugoslavije Zoran Zaev dođe prvi putu Bosnu i primi iz ruku ‘Bakirovog tečića’ Denisa Zvizdića, bh premijera, miroljubivu nagradu iz čista mira. A nikad nije bio u Mostaru niti zna o čemu se radi. I još potpisa ‘Povelju mira’ sa ‘tečićem’, kao da su BiH i Bivša Republika planirali ratovati pa odustali. I sve to u povodu ‘tečićevog’ slikanja, hoću reći u povodu baksuzne godišnjice obnavljanja Starog mosta u Mostaru, u povodu te trinaestogodišnjice. Posrećilo mu se, Zvizdiću zafalilo slika u novinama i na televiziji a Zaevu, nagrada dobrodošla iznenada kao Obami Nobelova, samo malo jeftinija.

***

Osim bacanja cvijeća i vijenaca u Neretvu, očekivali smo da Zvizdić i Zaev kao nekada Braća Bajić zapjevaju ‘Evo mene i zovem se Kemo, ima’l neko da bi se polem’o’. Izgleda perverzno i vickasto, znam, ali je lako to bilo izvodljivo. I umalo se desilo. Jer u Bosni se sve to dešavalo, a znamo onu kako Bosanci vole zapjevati. Dobro, Bošnjaci, ispričavam se, jebi ga, teško mi zamisliti Bosnu bez Bosanaca ali moram se navikavati na njen Ustav.

I jer to ne bi bilo po prvi put kako čujemo da naši političari pjevaju. Pjevuckaju, zapijevaju. U Bosni. I Hercegovini. U Bivšoj Republici Yugoslavije Makedoniji, Srbiji, Hrvatskoj čak! Ma oni pjevaju već dvije i pol decenije a raja svira q*rcu, kaže jedan novinarski zloćko a ja se ne slažem.

Slušali smo i još će mo slušati Miroslava Dodika kako on ‘odvaljuje’ što bi rekao Saša Popović, glavni ‘zvezdogradilac’, da ga čuje Karleuša ili Bosanac iz žirija ‘Zvezda Granda’, al’ bi bilo onoga : ‘ebote što me dotak’o, ugh, što me naježio’. Jer Dodik pjeva iz grla a preko mikrofona. ‘Ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine’. I izgleda kao ‘mega riba do bola’, što bi rekla ribetina Jelena Karleuša. I daje bakšiša, vidjeli smo, nema šatre i orkestra koji to nije jedva dočekao. I zabilježio.

Kao što znamo, Ivica Dačić, nekadašnji ministar policije Srbije a sada politički ministar (ekonomski gay ministar je gospođa Ana Brnabić) opet Srbije pjeva ne samokod kuće, već i vani. U Parizu, u Trstu, u Brisselu, gdje god ga noge lagane odnesu do mikrofona. On je malo izbirljiviji i na putu ka Mapama Evrope pa se za razliku od Dodika usteže od provokativnih erotskih poskočica. Njegova je ‘Miljacka’ koju je prepjevao Halid Bešlić ili ona internacionala ‘O, sole mio’. Ako ovako nastavi, Dačić će uskoro uvaliti mikrofon i njemačkoj kancelarki Merkel.

Ko pjeva, ‘zvezda’ je granda ili ‘Pinka’, hoću reći zlo ne misli.

***

I NATO djevojčica, predsjednica Hrvatske je to prepoznala, pa je i ona zapjevala. Doduše malo intrigantno, njen repertoar su pjesmice Marka Pekovića Thompsona ali ne one suviše blizu Jasenovca i Gradiške Stare, već malo dalje, okolo Zagore, odakle se i Bosna nazire. Kad malo bolje razmislim, nema ničega lošeg u pjevanju, posebno ne na ovim našim prostorima. Tako je rekla narodna poslovica, ona nikad ne laže. Osim toga, i političari su ljudi, vjerujem da i Dragan Čović nekad podvrisne u kakvom užem društvu, jer čim Kolinda Grabar Kitarović onako pocupkuje u zločestoj haljinici uz premijera Plenkovića, ne vjerujem da se i Čović nekad ‘ne naježi’.

Ili, recimo Baaaakir Izetbegović, mora sigurno da mu ponekad srce zaigra kad čuje Himzu Polovinu, ma nije ni on od čelika, nekad uz čašicu (himbera, halal pive) geni prorade. Volio bih čuti kako cvrkuće ‘Kćeri Bibo ti rumena ružo, kaži majci što te boli glava’, pa makar to pjevuckao Sebiji uveče kad rezimiraju uspjehe i svakodnevnicu.

Nacijo, mora da je i Alija Izetbegović volio pjesmu, makar onu pravu bošnjačku sevdaHlinku kojoj su ateisti i komunisti ukrali ono veliko ‘H’ u sredini a Alija vratio. Kažem to zato jer evo, čuli smo kako je i direktor bosanske OSAe, najviše bezbjednosne agnecije u BiH propjevao a on je bio njegov prvi i vječiti pratilac. Njegova ljuba i supruga pjevaljka (Amela Šehović) je to na facebook stranici i otkrila javnosti. Čelično srce Osmana Mehmedagića zvanog Osmica je otkriveno. ‘Voli nargilu i voli zapjevati’ objavila je Amela a javnost se bez veze zgraža. Pa šta onda, meni je to baš cool. Još kad bi umjesto ovog bivšeg AIDovca prosvrkutale ‘Ševe’, bio bi to ugodan ugođaj za naše oči i uši. Jok, sve je obrnuto! ‘Ševe’, naše bh domaće ptičice šute u tajanstvenosti i sopstvenom krvavom cvrkutu, porodice stradalih u njihovim pjesmicama umiru kao i poslednje ‘Ševe’, nema odgovora kako su nastale, razmonožavale se i ubijale svoje i državne protivnike pjevajući. Pardon, umirale pjevajući, želim reći pjevale umirući. Dakle pjevaju OSAe, a ‘Ševe’ ni ‘mukajet’.

Hajde, neka se samo pjeva, i neka se puca od veselja, izvinjavam se na uporedbi.

***

I uopšte se ne slažem sa komentarom Radončića i ‘Avaza’, sa kojim on nema nikakve osim finansijske i medijske veze, da je velika sramota i scandal što direktor OSAe voli nargilu i voli pjesmu. Posebno im nije tačan onaj dio kad Osmicu poredi sa direktorom CIAe i eventualnim pjevanjem američkog obavještajca. Jer, nacijo, kao što znamo Osmica Mehmedagić se za svoje pjesmice školovao u Americi a američka CIA voli zapjevati, živi dokaz je njen bivši direktor i bivši general David Petraeus, koji je, kao što znamo smijenjen zbog ljubavne dopisivačine sa ljubavnicom a preko emaila države. Pa joj omogućio ući u tajne, nešto kao što je uradila baba Clinton dopisujući se sa svojom sekretaricom Humom Abedin, porijeklom sa arapskih prostora.

Ovaj gospodin, bivši prvi čovjek obavještajaca Amerike se nakon kazne zvane ‘ukor’ i oduzimanja funkcije okrenuo biznisu. Tako je, između ostalog, kupio u Srbiji SBB, najveći lanac kabelske tv, gdje se nalazi i ‘Grand Production’ i Saša Popović, ‘Prva TV’, zatim dio CNN mreže ‘TVN1’ i internet stanica ‘Vaseljenska’ i eto ti razloga za pjesmu. O.K, nije on to sve kupio sam ali je dao dosta svoje love, čim je glavni direktor u toj šemi. Prema tome Azra, hoću reći Fahrudine Radončiću, nema skandala. Ni kad pjeva Dodik, ni Dačić, niti Osmica ili Kolinda. Kad može Petraeus, što ne bi mogao i direktor SIPAe. Ili OSAe.

U tom pjevanju obavještajaca, vidim malo i životne simbolike i pravde. Obično su oni koji tjeraju druge ‘da propjevaju’. Sada, evo, imamo priliku da čujemo i mi njih. A što jedva čekamo. Ono, nije to ono ‘pjevanje’ koje priželjkujemo, ali jeste pjevušenje. Za dobar početak sasvim dosta.

photo : Osman Mehmedović Osmica, direktor bh OSAe, kao pratilac Alije Izetbegovića, arhiv Cross