OD ‘DOMAĆIH BUDALA’ DO ‘ŠAČICE ZABLUDNJELIH MLADIĆA’

Ni posljednja direktna, opasna i javna prijetnja odrubljivanjem glave islamskih terorista upućenih Reisu ef. Kavazoviću i nekim mostarskim ‘naučnjacima’ Islamske Zajednice BiH putem magazina ISILa ‘Rumiyah’, nije promijenila skoro ništa u vrhu bh politike.

U operativnom bezbjednosnom sistemu izjave ministra sigurnosti Dragana Mektića tipa ‘… Šta oni misle, svaki dan nam puste neku prijetnju i da se mi tresemo ovdje… Ne tresemo se! Ne bojimo se! Spremni smo! Raspolažemo s dosta informacija…’, također nisu nikakva novost.

Novost je jedino broj interpolovih potjernica prema kojima se traži 17 bh terorista u jedinicama ISILa/ISISa i veoma oštre osude i analize Washington-a kada je u pitanju Bosna i njena veza sa terorizmom. No, ni jedno ni drugo vrh bosanske politike ne zanima odviše.

I preporuke Amerike, i izjave hrvatskih pa i nekih evropskih faktora kako bi se BiH mogla susresti sa ovom svjetskom pošasti nije zabrinjavajuće, uvjeravaju nas iz vrha vlasti i Islamske Zajednice.

Onda, slijede analize o ‘sigurnosti i bezbjednosti’ koje pokazuju da mi ‘pratimo’, ‘imamo pod kontrolom’ i ‘vodimo postupke’ protiv svih onih koji su na sirijskom ili kojem drugom arapskom ratištu i odviše hrabar zaključak kako nismo ništa manje ni više ‘sigurni’ ili ‘ugroženi’ od mnogih ostalih država, da se preuveličavaju podaci o ‘domaćim’ borcima sa arapskih bojišnica, da se Hrvatska, Srbija ili bilo koja druga zemlja koja to prokomentariše ‘miješa’ u poslove BiH, i sve tako u tom stilu i redosljedu.

Za to vrijeme, na desetke sudskih pompezno najavljenih postupaka protiv ‘povratnika’, još pompeznije je okončano smiješnim presudama u kojima se u predmetu terorizma prave sudske nagodbe gdje ovi ‘nestašni momci’ kao fol ‘priznaju’ optužnicu a Tužilac im sporazumno odredi kaznu ne veću od godinu dana koju Sudija prihvati i potpiše. Poslije čega ‘povratnik’ uplati svoju kaznu po cijeni jedan dan zatvora 100 KMa i život ide dalje. I kao po pravilu, čak i oni koji su u odlukama Suda osuđeni na veću kaznu od godinu dana, puštaju se na slobodu a kad treba da idu u zatvor, nema ih, nestanu, iako se, ponavljam, radi o terorizmu a ne o prekršaju kocke ili krivolova. Nakon toga, naše radišno i veoma zahvalno bh pravosuđe izdaje nalog Interpolu da se raspišu potjernice, što bh politika opet proglašava ‘suradnjom’ sa međunarodnim faktorima koji uporno upiru prst u BiH kada je terorizma u pitanju.

I ne bez razloga. S obzirom na broj stanovnika i broj prisutnih ratnika ISISa, Bosna je među prvima na rang listi neslavnih ljestvica i anketa.

No, nisu samo bojovnici ISISa prijetnja miru u BiH, brojni doseljenici Arapi koji masovno naseljavaju BiH i još gore, ispred nosa vlasti i sigurnosnih agencija kupuju na hektare i dulume bh grunta, donose sa sobom također i prijetnje i nemir koje vlasti svjesno sakrivaju, budući da se pere ogroman novac na nezakonit način i finansiraju se nelegalne gradnje resorta, hotela, čitavih naselja, bez znanja ko će sve tu boraviti i stanovati, i, iako se ne radi o investicijama jer se ne grade fabrike, bolnice ili mostovi, vlasti to proglašavaju ‘ulaganjima’ i ‘razvojem turizma’, osipajući paljbu na svakog ko se drzne o tome kritički ili analitički progovoriti.

Osim što se etnička slika BiH mijenja, ovi sigurnosni razlozi su daleko osjetljiviji i ovakvih ili sličnih prijetnji kao što su ove poslednje, biće još, to je tek početak.

Međutim, one neće, ako bi se i ostvarile, pogoditi ni Reisa ni vrh bošnjačke vlasti, žrtve će nažalost kao i uvijek biti oni što neće kao ovi kojima su prijetnje upućene biti zaštićene.

Razlog ovakvog oportunizma i namjernog zamagljivanja problema leži u samom vrhu Islamske Zajednice i vrhu bošnjačke vlasti. Da to pojednostavimo : višedecenijsko njihovo koketiranje sa radikalnim islamom dobiva svoju završnu fazu.

Čak ni sadašnji Reis Kavazović u svojim osudama terorizma, islamskog radikalizma, prethodni Cerić pogotovu, nikada nije bio iskren ni ‘načisto’ u svojim izjavama, niti je osim deklaratorne fetve i napumpane akcije Islamske Zajednice BiH o ‘obaveznom zatvaranju paradžemata u BiH’ išta odradio. Sem što je po isteku roka sve prebacio na službe sigurnosti. Uz svaku njegovu osudu, povezao je Palestinu, Siriju i Iraq, ‘vidite šta rade našoj braći’, dok je osuda bila generalizirajuća tipa ‘osuđujemo svaki terorizam’, dodajući ‘i onaj drugi kršćanski’ koji se prešućuje u medijima. Od Alije Izetbegovića i njegovog islamiziranja prvo vojske pa onda i države, sve do sada ništa nije promijenjeno. I niko još ne zna koliko je terorista kroz silne humanitarne organizacije ušlo u BiH pred rat, tokom rata i poslije. ‘Naša braća’ su bila i ostala česti i veoma uljudni gosti Izetbegovića Starijeg, kasnije i Mlađeg, dok je ef. Kavazović pod svojom ‘mantijom’ držao vehabije tuzlanskog kantona čak i bez prikrivanja, braneći njihov progon još prije nego će postati Reisom.

Za Izetbegovića Starijeg, čin terorizma je akt ‘naših nekih domaćih budala’, čak i kad su zgradu policije dizali u zrak, za njegovog sina Bakira, u ovoj poslednjoj prijetnji to je ‘šačica zabludnjelih sinova’. Terorizam je kod nas evoluirao između ta dva pojma i to je sve što se može reći uz zvanične osude, dok brojka interpolovih potjernica rapidno raste a u njoj i broj ‘naših zabludnjelih sinova’ koji vitlaju nožem i daljinskim upaljačem.

Sa ovakvom vlašću Bosna i Hercegovina tu ništa ne može i neće uraditi. Silna armija ‘otpada’ sa Arapskog Zaljeva slila se u BiH, isto kao i milijarde donacija koje su nestale na relaciji Islamska Zajedica BiH/državna vlast, tako da je svakom drugom osim Mektiću jasno da đavo dolazi po svoje. Ili milom, kupovinom zemljišta gdje Bakir presijeca vrpce skupa sa Arapima, ili prijetnjom ‘nestašnih momaka’, ako se stvari ne prešute.

BBI Banka u ovim poslovima sa Arapima ima također svoju zadaću kao i ambasadori ‘bratskih zemalja’, međutim ko će ‘sjeći granu na kojoj sjedi’, pitam Vas. Bakir i Husein Kavazović neće sigurno.

A mene nešto brine hoće li nam u ovim bezbjednosnim prognozama i procjenama uskoro najaviti skenere na ulasku u silne džamije kao u Izraelu i Palestini, kako bi Bakir ili Reis mogli komotno obaviti svoju vjersku dužnost? Kakve su prilike hoće, i to će mo proglasiti ‘našim’ uspjesima i borbom protiv terorista. A da će svaki onaj koji se ‘nagodio’ sa vlašću olako platiti svoju kaznu, u to nemam sumnje. Nisu to baš ‘jetimi’ koji uzgajaju koze i pčele i ‘gledaju kako preživjeti’, svaki od njih desetak već je uplatio svoj ‘zatvor’ u rasponu od 10 do 35.000 KMa i mirno može opet preko Istambula za Siriju.

Sa bh pasošem. Jer dok je Muderrisa Nezima Halilovića u Islamskoj Zajednici, Hasana Čengića u Saboru i ef. Kavazovića u Reisatu, sa Bakirom u SDA i Predsjedništvu, ne bi me začudilo da im još i avionsku kartu ne kupe. Kad već plaćamo muslimanskim porezom (zekjatom) arapske porodice dok im muževi sjede u ‘prdekani’, što onda ne bi olakšali im i put na ekskurziju o trošku sopstvene države. Uostalom, već smo vidjeli da zastave ISISa na ulasku u islamistička vehabijska naselja u BiH nisu nikakva provokacija čak ni prekršaj, teroristički znak nikako, nit takav znak na majicama koje junački bradonje šetaju po Sarajevu, Bihaću i Zenici predstavlja išta drugo do li pečat Pejgambera ili riječi molitve, bez obzira na činjenicu što pod takvim simbolom frcaju ljudske i dječije glave.

Jebiga, ‘zabludnjele šačice’ ‘naših domaćih budala’ nesmiju i neće promijeniti naš imidž ‘boraca za osudu terorizma’. Ili podršku, koju nam stalno nameću i izmišljaju.

photo : Dragan Mektić, ministar sigurnosti BiH, arhiv