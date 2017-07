DVA OKA U GLAVI : i oba ćorava

Nema dana ni noći da nas sa slika iz Bosne ne strefi faca Bakira Izetbegovića sa rukama prema Uzvišenom. Na molitvi u džamijama, u Turskoj, u Sandžaku, na svakoj ratnoj čuki, na Kovačima je svakodnevno na grobu svoga oca to se ne računa. Ili je buljuk bijelih ahmedija uz njega, Reis efendija Kavazović obavezno. Dva oka u jednoj glavi.

A oba ćorava.

Nije problem što je bh član Predsjedništva vjernik, problem je što je u privatnoj državi Bosni i pomalo Hercegovini vjersko postalo iznad državnog i nacionalnog. Što je vjera postala ideologija i što je sve drugo osim vjere postalo nevažno i nebitno. A Bakir predstavlja državu. Trebao bi. Ni to ne bi bio problem da po slovu Ustava i zakona BiH nije definisana kao građanska država, ma šta to značilo, jer je u praksi i u stvarnosti sasvim obrnuto.

U zemlji bukvalno ‘gori’ od problema u svim društvenim i državnim porama i segmentima, međutim Prvi U Bošnjaka samo jezdi po hair česmama, džematima i medžlisima, jaše sa konjanicima i bajrektarima, moli se Bogu i prosipa šuplje ižvakane političke fraze o građanstvu, jednakosti i suživotu, želudac prosječnog bh građanina to ne može skuhati. Uporedo sa njim su obavezno bijele ahmedije koje su okupirale državu. Bez kojih se ne može ni zakon uputiti u proceduru, niti otvoriti most ili benzinska pumpa. Ili je obratno : SDA izvršila okupaciju nad Islamskom Zajednicom BiH, teško je razlučiti ali učinak je isti.

Sa okupacijom, obostranom, dva oka u jednoj glavi su načisto slijepa.

Jer ne vide ono što se vidi, ne čuju ono što se čuje. Jer vjerske manifestacije sponzoriše država a proglašavaju se kulturnim i državnim. Jer tvrde jedno a rade drugo, Reis nariče o građanskoj državi iz dana u dan a uživa šerijatsku. U istoj uživa i Bakir. Reis negira da podržava bilo koju od stotinu političkih stranaka, dok su prvi do njegovog kabineta iz redova SDA, obrnuto, broj hodža u Bakirovoj SDA i u državnoj vlasti se ne može ni izbrojati, počev od vrtića pa do Ustavnog Suda.

Vjera je preuzela sve u državi Bosni, Rijaset prima više ambasadora nego što ih je imenovao Bakir, kriminal i lopovluk je kao korov preuzeo vrh SDA, samim tim i države BiH, Bakir to sve hinjski ignoriše i negira, isto se sprema i u Rijasetu, Sabor IZ BiH kao najviše tijelo je u rukama Hasana Čengića, radikalnog islamiste i kriminalca čije ime je na crnoj američkoj listi, prošla sjednica na kojoj je trebao biti razriješen Čengić se istopila u raspravi o dnevnom redu koji nije usvojen, Reis vazi o demokratskim principima u Saboru.

Bivši SDA ambasador je sada šef kabineta Reisa, bivši Reisov član kabineta je savjetnik Bakirov.

Nacijo, Bosnu kojoj tepamo ‘jedinstvena’ a znamo i vidimo da nije vodi RISDA, džaba smo imali izbore, koalicije, džaba nam parlament. Džaba svi prošli i svi budući izbori.

RISDA je Rijaset u zajednici sa SDA, dva oka u glavi, u istoj ludoj glavi.

RISDA će razbiti Bosnu u koju se zaklinje, RISDA pravi zemlju begova i šeika iako zna da takvu neće ostali narodi, ali traži alibi od raje : vidite, sve smo probali ali ne ide. Čista laž, podržana od međunarodne zajednice koja je također u ovoj suludoj misiji. Suludoj po državu BiH. RISDA je na putu ostvarenja svoga cilja jer je nacija u ludilu. ‘KO ne RISDA taj je p..zda’. Ili ovako : Ko izda nije RISDA! Jeli ova dobra? Dabome! Svi su za to, nema nevinih. Od borca do šehida, šta god to značilo, od radnika do neradnika, od penzionera do seljaka, advokata i doktora, od učitelja do univerzitetskih intelektualnih glava. Nema nazad.

Bosna je na putu bez povratka. Sa jednom glavom i dva oka.

photo : Reis ef. Kavazović i Bakir Izetbegović, arhiv