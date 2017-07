Bužimski načelnik Agan Bunić je 2015 platio plaketu 3.000 KMa, za Sebiju Izetbegović ne pitajte

Ljudi moji, je li to moguće? Pitao je nekad vrli komentator Mladen Delić dok je prenosio nogometne utakmice, isto pitamo sada dok čitamo kako je Sebija Izetbegović ‘najmenadžerica’ za jugoistočnu Evropu iz oblasti zdravstva.

Svakako daje moguće. Novi bh ‘brand’ se već od 1995 godine zove ‘najmenadžer’, ‘najnačelnik’, ‘najštogodhoćešdodajuobrazac’, i eto te u novinama i na dodjeli oskara bh budalaštine.

Naime od tada pa sve do sada, nekoliko pametnih glavica se dosjetilo da osnuje privatnu ‘non for profit’ organizaciju, imenovali je bombastičnim imenom ‘Agencija za izbor i promociju najmenadžera i najkompanija’, napravili odličnu web prezentaciju, pustili na nju obrasce i upute kako se prijaviti i … eto te uskoro postaješ celebrity. Imaš plaketu, uokviriš je i istakneš na svoj radni stol, ima te u novinama, na web stranici, ti si zaista neko i nešto. A love ima u budžetu i od onih što se vole slikati.

Ova Agencija je osnovana u Zenici ali ima i svoju podružnicu u Sarajevu (Titova 23 Zenica, Fra Andjela Zvizdovića, Sarajevo) i prvobitno je dodjeljivala nagrade samo za ‘uspješnost’ u BiH. ‘Kako su se interesi proširivali, proširili smo i našu djelatnost te sada dodjeljujemo nagrade i za regiju i područja Evrope’.

Kako da ne, ‘how yes nou’, kako je počela lova kapati, tako se i printer diploma i plaketa proširivao.

Jer da se razumijemo, ovo je čista zafrkancija iako među nagrađenima ima i poznatih i uvaženih imena i iako u žiriju, ‘direkciji’ kako god hoćeš ima i poznatih javnih ličnosti, međutim dodijeliti Sebiji Izetbegović plaketu ‘najmenadžera’ nije zafrkancija, to je čista sprdačina, ‘crnjak’. Ako hoćete i plaketa Denisa Zvizdića kao naj ‘neznam čega’, nekakvih pozitivnih promjena je čist cirkus ali Sebija je nadmašila sve do sada uručene plakete. Da ne nabrajam sve što o njoj čitamo već godinu dana i više, pomenuću samo da je od njenog dolaska na čelo Univerzitetske Klinike u Sarajevu na desetine i desetine ljekara specijalista napustilo ovu kliniku, da se operacije plaćaju, da pacijenti moraju donositi zavoje, konac i slične potrepštine za operaciju, da su čak i pacijenti onkološkog odjela protestvovali zbog kvara na aparatima, a ovamo ‘ispade’ kako je supruga Prvog U Bošnjaka Bakira Izetbegovića ‘najmenadžer’.

Biće da oko ovih plaketa i nagrada nešto ‘tukne’.

‘Agencija’ se hvali kako djeluje nepristrasno i nepolitično, da bira samo najbolje, međutim već na ovom zadnjem ‘oskaru’ diploma 35. ili 36. po redu sve se vidi i sve se čuje.

‘Najmenadžer’ možeš biti i ti, a možeš postati i ‘najnačelnik’, obrasci su tu na web stranici sam se prijavi ili neka te neko predloži i skoro si izabran. Ima jedna mala ‘caka’ : ne plaća se, ‘agencija ne traži lovu’ jer dobiva novac iz budžeta i od donatora (ne navodi koliko godišnje, saznali smo najmanje 90.000 KMa) ali vraga, trebaš kao protuuslugu kupiti nešto knjiga, brošura, i platiti slikanje. Sitnica. Agan Bunić, načelnik Bužima je 2015 godine da bi postao ‘najnačelnik’ morao kupiti te ‘sitnice’ i na ime toga uplatiti na račun ‘Agencije’ ili ‘direkcije’ 3.000 KMa. Poslije, za slikanje za naslovnicu u ‘Business magazine’ i prigodan članak trebao je uplatiti još 3,150 KMa ali su to u Opštini na vrijeme otkrili i spriječili. Na sličan način je plaketu dobio i načelnik Bos. Petrovca, pa načelnik Olova, pa načelnik Bijeljine … I šibaj, ima načelnika u BiH koliko hoćeš, ima menadžera koliko uplatiš.

Samo za četvoricu ‘najnačelnika’ je 2016 iz budžeta ovoj ‘direkciji’ uplaćeno 21.820 KMa i tako smo dobili supermen-načelnike Miću Mićića, Dževada Bećirevića, Agana Bunića i Đemala Memagića. Ovaj zadnji je ‘koštao’ ravnih 8.735 KMa da bi u kancelariji Opštine Olovo držao svoju plaketu na stolu. A sve to plaća raja, iz budžeta dakako.

Na sličan način je ‘najnačelnikom’ ili kako se to već zove, postao i bivši načelnik Velike Kladuše Edin Behrić od jedne druge skoro iste ‘firme’ – ‘Evropski put u Evropu’, dok je načelnik prije Behrića, Admil Mulalić sa ponosom slikao plaketu nekog iz Japana. Bog me ubio ako znam od koga, također ne znam koliko je to platio narod Velike Kladuše.

Razumijem da je u Bosni Veseloj stvarno skoro sve šega i ujdurma, razumijem i potrebu za slikanjem, ali ovaj ‘oskar najnaj’ je dodjelom plakete ‘najmenadžera’ Sebiji Izetbegović otišao u zonu sumraka.

Predsjednistvo najmenadžera je ove godine u sastavu : Pane Škrbić predsjednik UO i generalni direktor Manifestacije (dugogodišnji novinar i turistički radnik, dipl.pravnik, i poduzetnik, ali i organizator mnogih muzičkih i modnih), Elvira Begović, potpredsjednica UO Manifestacije (diplomirani ekonomista, specijalista menadžmenta i informacionih tehnologija, generalna direktorica Onase, Sarajevo, rodjena Mostarka. Radila je u turizmu, novinarstvu, a ona je i nekadašnji ambasador BiH u Londonu), Tomislav Antunović, predsjednik Žirija za izbor Najmenadžera Regije (u Zagrebu je sagradio luksuzni hotel i trgovačko-poslovni centar „Antunović“, danas u Hrvatskoj ima dvije tvrtke, dvije u BiH, te po jednu u Beču, Muenchenu i Delawareu (SAD). Njihova glavna djelatnost je trgovina naftnim derivatima i ugostiteljstvo. U BiH drži oko deset posto tržišta nafte), Vibor Mulić, predsjednik Žirija za Izbor Najmenadžera Regije od 2016 (biznismen, na čelu Zeptera-Poljska, holdinga prepoznatljivog svuda u svijetu. Prvi suradnik vlasnika i generalnog direktora, dobitnik je i višestrukih priznanja za menadžera godine. Član Žirija od sredine 2015), Ruždija Tuzović, član UO Manifestacije i član Žirija ( savjetnik predsjednika Crne Gore za međunarodne ekonomske odnose, bio i savjetnik u jednoj banci Crne Gore u Frankfurtu), te Branimir Muidža, predsjednik Žirija za Izbor Najmenadžera BiH (čelna pozicija u cementari Kakanj, obnaša funkciju predsjednika Vijeća stranih investitora u BiH od 2011. godine, predsjednik je i Poslovnog savjeta Ekonomskog fakulteta u Sarajevu).

Dakle, ako hoćeš biti ‘naj naj’, kreni i popunjavaj obrasce na https://najmenadzer.com/. I pripremi lovu i okvir za svoju sliku.

‘Agencija’ se osim dodjele plaketa ‘najuspješnijima’ bavi i printanjem biznis kartica, izradom web stranica i štamapanjem brošura.

photo : predsjedništvo najmenadžera – Elvira Begović, Pane Škrbić, Ruždija Tuzović, web najmenadžera