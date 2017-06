Il’ krao il’ držao merdevine : Bošnjaci.net li Bošnjaci.eu, ista stvar drugo pakovanje

juna ove godine desio se famozni turbo-iftar u režiji SDA i Islamske Zajednice BiH, znate već ono naše domaće 7,000 ‘postača’ a jedno dijete gladno ispred begovskih šatri u Podrinju sa natpisom kojim traži hranu, što je TV N1 zabilježila kamerom.

Onda je krenula bošnjačka odveć poznata politika razvodnjavanja (‘mali je beskućnik, drogeraš, otac mu alkoholičar, ovo je udar na Bošnjake, sramota, srpska posla itd, itd.), zatim razapinjanja, prijetnji, i poziva na linč novinarke Adise Islamović i urednika Amira Zukića, do poziva na likvidaciju, uz odveć poznate huškačke nacionalističke retorike prepune mržnje čime je direktno ugrožena sigurnost uposlenika ove tv kuće i novinara. TV N1 je potom podnijela krivičnu prijavu Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova protiv NN lica kao urednika stranice Bošnjaci.net i Facebook stranice BOŠNJACI. Krivična prijava je podnesena jer su ovakvim objavama, direktnim i indirektnim prijetnjama, web stranica i facebook profil pozvali svoje čitatelje i pratitelje na linč i spaljivanje uposlenika N1, izazvali i raspirivali vjersku, nacionalnu mržnju i netrpeljivost, grubo kršeći standarde profesionalnog ponašanja prilikom objavljivanja vijesti, huškajući i govorom mržnje očigledno pozvali na nasilje i vjersko etničke sukobe, navedeno je u prijavi.

Ubrzo nakon podnešene prijave, oglasila se web stranica Bošnjaci.net i facebook profil stranice te najavila krivičnu tužb protiv TV N1 za klevetu. Jer, oni, Bošnjaci.net nemaju nikakve veze sa web stranicom i face profilom Bošnjaci, oni su fino i pošteno elektronsko glasilo koje od 2003, od osnivanja na bosanskom i na engleskom (Bosniaks.net) pišu isključivo pod avdestom, umiveno, sa poznatim novinarskim perima i ličnostima, imaju sasvim drugi logo i drugu FB stranicu, i sve tako muslimanski i umilno, bez ikakve ‘veze’ sa web stranicom koja je komentarisala iftar u Konjević Polju a koja je pod imenom Bošnjaci.eu ili Bošnjaci.agency.

Stvarno, gledajući logo stranice samo ‘Bošnjaci’ i stranice ‘Bošnjaci.net’ tačno je samo jedno : logo i jedne i druge ako se izuzmu obavezni ljiljani, nisu isti. Dakle, formalno, TV N1 je ‘pogriješila’, mada anex ‘net’ dodat iza riječi ‘Bošnjaci’ može se primjeniti na svaku web stranicu, sve su ‘net’, od riječi network. Suštinski, nema nikakve razlike u poslu izvjesnog Sandžaklije Krcića rođenog u Zemunu koji vodi Bošnjaci.net iz New York-a i za sada nepoznatog vlasnika web stranice i face profila Bošnjaci.eu. Ama nikakve, ‘ha nije govno već se pas posr’o’.

Jer, i Bošnjaci.net kao i ova ‘fantomska’ firma Bošnjaci.eu su sadržajno prave bljuvaonice i raspršivači nacionalizma, islamističke su i fašizoidnog sadržaja i obje su pod kontrolom i na jaslama Islamske Zajednice BiH. U komentarima i jedne i druge nema nikakve razlike, klasično bošnjačko provođenje politike ‘ko nije sa nama taj je protiv nas’, uz već poznato muslimansko mirotvorstvo tipa ‘treba ga provozati u gepeku’, ‘poslati mu metak’, ‘spaliti’, i sve u tom stilu. I na jednom i drugom portalu sadržaj tekstova, slika, montaža i komentara skoro je u bobu isti. Na Bošnjaci.net redovno kolumne pišu vehabije, Mustafa efendijica Cerić, Fatmir Alispahić, džamijski moljac i spisatelj Muhamed Mahmutović, bivši službenici zloglasne islamske i Alijine tajne službe AID, kao npr. izvjesni ‘bošnjak hrvatske vjeroispovijesti’ Željko Milićević iz Canade, pa silni ‘vitezovi i gazije’ iz jedinica ArBiH, te razni ‘mualimi’ i njima slični učenjaci. Mnogi od navedenih su i na ‘prijavljenoj’ web sraoni.

Na ovoj web stranici Bošnjaci.net dugo godina je i utički ‘bošnjak’ Nedim Mujić, sada vlasnik opsurnog bošnjačkog Radia 202 u gradu Utica NY ‘surađivao’ u društvu vlasnika muslimanske TV kuće ‘Igman’ koju finansira BBI Banka iz Sarajeva zvana ‘Muslimanka’, a web stranica od 2003 truje Bosance (koje obavezno prekrštava u Bošnjake čak i kad oni to neće) u Americi i Canadi i jezdi sretno i mirotvorno na džamijskim seharama i donacijama, sišući snagu na ratnoj istoriji, četnikovanju, genocidu, izdajnicima Krajine i Fikretu Abdiću, slavnoj borbi na Alahovom putu ArBiH, na prekrajanju istorije Bosne, posebno obrađuje i sa zadovoljstvom sandžačke i druge džemate New York-a i bliže i šire okolice. Samo onaj ko nije svraćao na ovu naci-fašizoidnu web stranicu ne zna ovo fino i umiveno glasilo koje odiše toliko agresivno i neskriveno vjerom da ti se vjera zgadi a vazda, kao što je red, u službenim situacijama vazi o mirotvorstvu, čistoći vjere i demokratiji.

Istina, od prošlih opštih izbora ovdje nećete naći kolumne vehabijskog vođe Alispahića, kojeg je prošle godine kroz prizmu ‘pomirenja’ Krajišnika i Bošnjaka promovisao čak i Esad Šabangić, vlasnik lokalnog lista ‘rePrezent’, od tada su se, naime, posvađali stari ahbabi Fatmir Alispahić i Mustafa Cerić ‘Hižaslav’, prštilo je na sve strane. Kada smo čuli kako je Cerić pokrao silnu lovu (kao da je to neka vijest) a on napao Alispahića da je lažov i da parazitira na držanim jaslama u Tuzli i da po dijaspori bukvalno otima novac. Da bude čisto muslimanski, izvjesni Hako Duljević je tada Alispahića teško uvrijedio nazvavši njegovu majku kurvom a Alispahića kopiletom, jer je tada bio u izbornom štabu Cerića, kasnije je ‘opalio’ isto islamski i pod avdestom i protiv Cerića. Duljević je također još jedno od ‘čuda’ Sandžaka, iz Novog Pazara i bilo ga je često na Bošnjaci.net kao što je poslije previše često na ‘Bošnjaci.eu.

Dakle, sadržajno i suštinski, nije TV N1 ništa pogriješila, iste teme, iste face od ‘novinara’ i isti komentatori i komentari, sve je to isti klinac a drugo pakovanje, ali ostavimo to Sudu ako uopšte možemo da se na njega naslonimo. Mada se ne treba čuditi što je i ako je tv N1 pogriješila. Kako i neće ‘pogriješiti’, kad je milion elektronskih ‘glasila’ sa imenom ‘Bošnjaci’, to više ni Onaj Gore ne može ‘pohvatati’, toliko se isplati biti Bošnjak i bošnjakovanje. U kojem nema oprosta za ‘one druge’, kojima osim onozemljske vatre treba dodati i ovozemaljske muke. Metak, uže, nož, vatru, bombu, ili vožnju u gepeku. Ili ga uvrijediti i omalovažiti do te mjere da sam ne zna šta bi od pobrojanog izabrao za kraj svojih muka. Osim ako se ne promijeni. Da ne piše, ne misli i posebno ne govori drugačije nego kako je to već ucrtano u šerijatu.

Nekad jednom davno, aktualni Reis efendija Kavazović je u intervjuu ‘Oslobođenju’ rekao kako se Bošnjaci moraju kaniti šejtana (đavola) koji je u isključivosti, ali ubrzo i on je sam otišao u isključivost da se poprilično plašim da i oko njega šejtani igraju. Ne, ne mislim na Bakira Izetbegovića, Aliju Budnju, Džaferovića i ostalu šejtansku bulumentu, mislim na prave pravcate šejtane sa desne strane njegovog ramena koji se jasno vide čak i golim okom.

photo : gore, logo Bošnjaci.net i Bošnjaci.eu, urednik TV N1 Amir Zukić i novinarka Adisa Imamović koja je prenijela informaciju iz Konjević Polja, dolje, Hako Duljević i Fatmir Alispahić, montmontaža Cross, juni 2017