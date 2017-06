Ili se prepao Bakira ili glasača?

Izborna kampanja za opšte izbore 2018 uveliko je u toku. Zapravo, u BiH izbori traju permanentno, izuzev jedan dan u godini kada je na snazi zakon izborne šutnje.

Politički program Izetbegovića je baština Alije Izetbegovića a temelj Platforme SDA je njegova ‘Islamska deklaracija’, što je Bakir javno i obznanio i što javno svaki dan demonstrira. Svako par dana je ili na grobu Oca ili na nekim od silnih groblja a sve je to fino zapakovano u državničku posjetu i bošnjački dio BiH, hoću reći u zvanične poteze bh vlasti. Naravno, vjersko, nacionalno i državno je po SDA strategiji jedno te isto, zagrljaj Islamske zajednice BiH i SDA partije je sve očigledniji i transparentniji, borba za Predsjedništvo BiH iduće godine već ulazi u zahuktalu fazu nakon što je Fahrudin Radončić najavio svoju kandidaturu.

Izetbegović i glasila u njegovim raljama (Faktor, Stav, Slobodna Bosna … ) već su izračunali da nije pošteno ni moralno da član Predsjedništva bude neko ko nije rođen u BiH, pozvali su se na Ameriku i demokratske principe i osuli pravu izbornu paljbu na Radončića i njegovo porijeklo, čak se i anketa provodi u svrhu dokazivanja ovog ‘nemoralnog’ čina kojeg bi hitno trebalo pretočiti u zakon, namjerno zaboravljajući da je Ejup Ganić sa ‘istim krvnim zrncima’ bio zamjenik Alije Izetbegovića, iako čak nije bio ni Bošnjak već Yugosloven.

Dok je još u prošlim izborima u BiH Izetbegović JR prozivao Radončića sa tezom da ‘ne može biti u vlasti onaj ko nije prešao džamijski prag’, izjednačavajući tako državni-sa pragom vjerske bogomolje.

Ne znamo koliko i kako se Radončić moli Bogu jer se to medijski ne prati kao kod Bakira ali da je činio neke druge stvari to znamo sigurno, a one se u IZ BiH cijene kao molitva, i više od nje. On je, naime, u vrijeme manadata ‘Muslimanskog Pape’ hodžice Mustafe Cerića ‘Hižaslava’ i njegovog projekta sultanskih dvora na Kovačima (zgrade Reisata) bio jedan od vodeći i boljih donatora. Pouzdano se zna da je donirao najmanje 800.000 KMa za ovaj propali projekat koji je progutao milione maraka a nema ga nigdje. Nestao je sa ubistvom Moamera Gaddafia libijskog predsjednika koji je Cerićev projekat bio preuzeo u svoje ruke, obećavši sam isplaćati sve što treba. Smrt ga je prekinula a sa njim je nestala lova i Cerić i sve drugo.

E, sad, uz ovaj Ramazan nešto se dešava sa Radončićem, počele su stizati u javnost njegove slike sa megalomanskih iftarskih žderačina poput portreta SDA vedeta, lopova i mafijaša, čak je više iftario uzduž Drine kao i Bakir. I ne samo to. U dan Bajrama i čestitanja kod Reisa Kavazovića gdje se slila sva bh elita, vidjeli smo i Radončića kako ponizno čeka u redu ‘da poljubi ruku’ Prvom U Ulleme, čime je Bakiru izbijen jedan od glavnih njegovih ‘aduta’ o džamijskom pragu i uslovima kandidovanja. Jer, žurka je bila u dvorištu džamije.

Sigurno Fahro nije čekao ‘bajram-banku’, on je u haremu džamije gdje se održavao ovaj Bajram Party, ko zna koji po redu ovog mjeseca zbog drugih razloga. Kojih, možemo samo nagađati. Ili se prepao Bakira ili glasača, druge nema?!

Osim ako nije ‘došao (You) Tobe’.

photo: Radončić čeka u redu da poljubi ruku Reisa, juni 2017, arhiv Cross