Ko to tamo pjeva za Bakira, za nas?

Prošao je dugo najavljivani i osporavani koncert Marka Perkovića Thompsona u Mostaru, prije par dana, srećom ‘bez incidenata’, kako se u BiH uobičajava reći. Jer, kod nas je to mjerilo uspješnosti politike i države. Mislim, to ‘bez incidenta’, znate po ustaljenoj recepturi : ‘samo neka se ne puca’.

A prije i u toku koncerta se ‘pucalo’ bezbeli, ‘srećom’ sve je dobro završilo’, i sa ćorcima, na sve strane su padale osude i inicijatorima koncerta i glavnoj ‘zvijezdi’, hrvatskom pjevaču, čak se sa osudom oglasilo i društvo ‘mrtvih pjesnika’, nekakav skup ambasadora i političara, čuvara stolice Niskog Predstavnika za BiH druga Valentina Inzk-a, nekakav PIC, najglasniji u osudama su bili Bošnjaci svih ‘redova i vrsta’, posebno SDA i bošnjački predstavnik Bakir Izetbegović.

To je klasični fašizam, svirati ‘uznicima’, šestorici optuženih ‘predstavnika Hrvata’ na Sudu u Haagu za ratni zločin, nije im to trebalo, i sve tako i u tom stilu.

Član bh Predsjedništva ‘iz reda Hrvata’ Dragan Čović, inače nepoznato poznati organizator ovog koncerta se smireno kao i uvijek oglasio jednostavnim pojašnjenjem. “Ako će jedan muzički događaj biti udar na bilo šta ili ako bilo šta dobro u ovoj zemlji taj događaj može oslabiti, onda smo zabrinuti za Bosnu i Hercegovinu. Ja to doživljavam kao jedan u nizu muzičkih događaja, a za one koji su mu uspjeli dati neki drugi ton, ja nemam komentara”.

Zbilja, čemu tolika panika zbog nastupa odviše poznatog pjevača iz europske Hrvatske koji veliča ustaše i ustašstvo, od Čavoglave do, evo, Mostara i kojeg je zabrana nastupanja stigla u Sloveniji i Njemačkoj a evo kod nas, kao kod kuće u Hrvatskoj, mirno i ‘bez incidenata’ dočeka ga desetak hiljada iliti tisuća vjernih domoljuba sa tradicionalnim pozdravom ‘za dom spremni’.

Posebno, čemu to nazivati fašizmom, kad je fašizam na prostorima nekadašnje Yugoslavije nešto najnormalnije, sastavni dio vlasti, je li tako? Još ‘posebnije’, otkud takva kvalifikacija od bošnjačke zvanične politike i ‘najposebnije’ otkud to iz ‘redova SDA’, od Abdulaha Skake ili Bakira, na primjer? Njih nije i neće Thomson nikako uvrijediti, pokušaću pojasniti i zašto, iako kad bih se pitao, tom fašisti Perkoviću bih zabranio da pozdravlja, paradira i pjeva čak i samo zbog nadimka Thomson (jebo pjevača kojem je nadimak marka pištolja), da i ne ulazim uopšte u ocjenu ‘vrijednosti’ njegovih kretenskih pjesmuljaka.

Ovako, prvo i prvo, Thomson je koncert namijenio (nanijetio, da kažem na čistom bosanskom) ‘haaškim uznicima’ koji su nepravosnažnom presudom, njih šestorica, osuđeni za ratni zločin u Haagu, na 111 godinica zatvora, brane se sa slobode. Kakvi su to ratni zločinci na slobodi kakav je to Sud u Haagu sa epitetom Haaške Pijace znamo svi, znaju to bezbrojne presude koje su već odslužene i znaju glavne face tih presuda koje su popularnije od Thomsona, znaju to i SDA i Bakir i ahbabi, sa sličnim takvima koji su preskočili Haašku proceduru zbog političkih razloga svakodnevno sjede po sećijama i vode državnu politiku. Osim toga, jedan od šestorice ‘uznika’ jaran Jadranko Prlić, bio je u samom vrhu bh politike i vlasti. Bio je ministar odbrane a poslije i ministar spoljnjih poslova BiH (od 1996 do 2001) i svašta još ponešto, pa je logično da je bio i Bakirov miljenik a posebno Oca mu Alije. Glede and unathoč ktomu, bošnjačko vodstvo bi trebalo biti sretno što se u čast takvog bh uznika održava ovakav događaj. Moram podsjetiti da se Prliću u Haagu sudilo zbog ‘onoga’ što je radio u vrijeme bh rata, a u vrijeme službe u državi BiH to se tada znalo, tako da se ništa poslije toga do pojave Thomsona nije u njegovoj biografiji promijenilo da bi ga svrstali u fašiste. Ako bi bilo drugačije, onda je jasno k’o dan da nam je klasični fašista bio ministar vanjskih poslova i štaznam još ne, a mi mu aplaudirali i plaćali ga.

Nadalje, ako zaboravimo konc logore i ostale ‘nestašluke’ u bh ratu koje su Bošnjaci bili zaboravili pa ‘uzniku’ Prliću dali da pronosi i predstavlja bh državu a sada, poslije Haaga to izvukli iz rukava, fašizam povezivati sa ustašarenjem također ‘ne pije vode’. Oduvijek smo mi uz Hrvate sadili i brali cvijeće, nije se zajebavati sa ustašama kad ti se prohtije i po zadatku. Zastave smo vezivali i odvezivali i prije bh rata i ustašstvo nam nije strano, zašto to pripisavati samo Thompsonu? Zašto sa Čovićem koji koncert organizira sjediti u vlasti i voditi državu a Thomsonu koji ‘samo pjeva’ i odrađuje naručeno, hebati majku fašističku i ustašku, nema logike.

U Bosni ima. Iako mi se čini da je ovaj koncert u Mostaru zapravo prava mala škola antifašizma po mjeri SDA i u prvim redovima na toj manifestaciji Bakir sa Sebijom bi trebao biti u prvom redu. Recimo to ovako jednostavnije. Ako osvjedočeni ustaša, član Handžar divizije, fašista i suradnik Hitlera efendija Husein Đozo nosi ime Osnovne Škole u Goraždu koja se prije zvala OŠ ‘Nikola Tesla’, ako po imenu Mustafe Busuladžića, nekadašnjeg ustaše i službenika NDH, mrzitelja Židova i komunista dobije ime Osnovna Škola ‘Dobroševići’ u Sarajevu, i ako na kraju svih konaca Thomson u njihovo ime grmi ‘za dom spremni’, zašto se Bakir ‘pravi’ nespremnim i tupim? Zašto baljezga bez veze i ‘osvjedočenog antifašistu i mirotvorca’ Thomsona naziva fašistom kad mu načelnik Sarajeva Abdulah Skaka javno izražava ‘borbu protiv antifašizma’ bez ikakvih posljedica i zabrana bilo iz reda SDA ili nekakvog tamo PICa?

Bolje bi mu stoga bilo da je iza svezanih zastava poveo Skaku pa sjeo u prvi red i zapjevao sa Thomsonom.

Jer, Thomson to pjeva ne samo ‘uznicima’, već i njemu i njegovim ‘anfifašistima’ u vlasti.

Pomalo svima nama, ni krivima ali debelo dužnima.

photo : ef. Husein Đozo (U sredini), bošnjački idol i uzor u društvu Hitlerovih antifašista, arhiv