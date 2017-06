Utica NY : Kad je već crkva postala džamija, zašto onda ne bi praktikovala i crkvene običaje

Nema toga šta sve ne bi uradili džamijski moljci, imami, hodžice, čuvari Božje Kuće, samo da privuku djecu u džemat, da opravdaju svoje basnoslovne zarade. I da vjeru učine toliko vidljivom da ti se onemili. Od pojave nekadašnjeg Bh Reisa ‘Hižaslava’ Mustafe Cerića, u džamiji je dozvoljeno sve što inače ne bi trebalo dozvoliti. Iako po pravilniku, fetvi ili štaznam već kako nazvati hatiferman iz Sarajeva to zabranjuju, sada je najnormalnije da pod istim krovom bude i džamija i kafana, restoran, Utica NY to ima ali ima i Zagrebačka Džamija. Knjige i sve drugo je zabranjeno prodavati u džamiji a prodaju se masovno, svako malo vremena poneki hafiz potura svoje umotvorine a džematlije kupuju, Utica NY je po tom već prepoznatljiva. Hodža stanuje iznad prostora za klanjanje, u Utica NY se to pravda ‘odvojenim ulazom’.

Ove pojave su posebno uočljive i prisutne dolaskom efendije Memić Emsala u grad Utica NY u crkvi konvertovanoj u džamiju, Bosnian Islamic Association of Utica NY, INC, nekadašnjeg služenike džamije ‘Kralj Fahd’ i bivšeg imama na Sjeveru Evrope, koji osim što ima poseban zadatak za djecu i omladinu, neprestano ‘visi’ po internetu i kompjuteru i glavna su mu ‘poslastica’ djeca. Dovući djecu u džamiju je njegov primarni zadatak, po svaku cijenu.

Onda tu dolaze ‘događaji’ iz dana u dan, iz noći u noć. Omladina putuje u susjedne džemate, omladina na performansama u New York-u, omladina u Školi Kur’ana, hatme, omladina na skijanju, na sankanju, fudbalski i šahovski turniri i tako redom i listom. Sve to prati efendijina phone kamera i sve to tura na facebook i web stranicu. Da se omladina omasovi a svijet začudi. Jedna od njegovih novotarija je bila i manifestacija ‘noćenje u džamiji’, gdje se ‘samo uči, druži i jede’, od akšama do sabaha, a djeca spavaju u ‘odvojenim sobama’, tako da mi obični smrtnici pomislismo da je džamija kao hotel.

U tu svrhu ovaj džemat ne žali para a para i ne fali. Žderačina je opšteprisutna, bilijar sala spremna, kuhinja radi punom parom a navodni sponzori trljaju ruke i noge, video igrica ima na stotine. Za upitati se, kad pored tolikih dokolica i igara djeca stignu naučiti ali ko će te to upitati kad djeci selfie slikom uvališ isprintanu plaketu ‘iz sufare’, tj. arapskog pisma a sretni roditelji pucaju od još veće sreće kad to vide na internetu.

Jedna ali najnovija iz ureda ovog efendije je iako novotarija, za bivšu crkvu a sada džamiju sasvim očekivana stvar.

Kao što je u BiH red, javna krkačina i žderačina će se održati na javnom mjestu, da se vidi, kao što to rade valjda sve religije, u Parku u New Hartfordu, uz Piknik Bajram na kraju Ramazana, a prije toga održan je u ovom džematu pravi mali kršćanski običaj. Pod parolom da prostiš ‘dadni i dobij’, organizovano je druženje omladine uz obavezni iftar gdje su djeca i omladinci i omladinke izvlačili u nagrdanoj igri šta će i kome će kupiti poklon za Bajram. A to će 25 Juna i podijeliti sretnim dobitnicima u Javnom Parku, do tada to je ‘Santa secret’, tajna Djeda Mraza!

Hodža ovo fino zove ‘projekat za omladinu i djecu’ a da sam i nije svjestan koliko je tačan. O tome upravo i govorimo, o projektu uvlačenja djece i omladine u džemat.

Međutim, drugo je pizza party koji se organizuje ovdje skoro svakog vikenda i neko to plaća, ali sasvim je nešto treće ovo sa poklonima na ovaj tipično kršćanski običaj. Koji se zove ‘Santa secret gift’ i kojeg kršćani praktikuju u povodu Christmas praznika, kada izvlače ceduljice tajno i imena osoba kojima će kupiti i dati poklon. U Enciklopediji je to pojašnjeno ovako.

Secret Santa is a Western Christmas tradition in which members of a group or community are randomly assigned a person to whom they give a gift. The identity of the gift giver is a secret not to be revealed.

Dakle, prateći bh novotarije u gradu Utica NY smo došli do toga da pratimo i kršćanske običaje. Iako Islamska Zajednica BiH grmi na sva usta i megafone kako se treba kloniti neislamskih običaja, počev od Djeda Mraza pa nadalje i u buduće, ova crkva konvertovana u džamiju je najbolji dokaz kako se to kod nas radi : jedno misliš na sabahu, ujutro, drugo odrađuješ oko akšama, navečer. Kad imaš ‘projekat’ sve ti je dozvoljeno.

Ili bolje, kad si u crkvi a zoveš to džamijom, kao što je ‘slučaj’ ove ustanove u Utica NY, tad i Santa ima svoj ‘secret’, svoju tajnu. A ona se zove ‘dadni i dobij’.

photo : plakat Bosnian Islamic Association of Utica NY, facebook džemata