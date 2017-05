Kad Moj ummet(n)e ili : Što je dopušteno Jupiteru, nije dopušteno volu (QUOD LICET IOVI NON LICET BOVI)

Možete li zamisliti (zamislite hipotetički) šta će se desiti ako i kad se desi, da se vrijeme predramazanskg koncerta ‘Moj ummete’ jednog dana poklopi sa datumom 11. juli ili uopšte u njegovoj blizini, hoće li ovaj već skoro tradicionalni muslimanski dernek biti tada odgođen? Jer, zbog šerijatskog računanja vremena i pomjeranja vremenskih zona može se desiti. Mislim zbog Srebrenice, zbog žrtava i još koječega što se ukalupljuje u zvanične bh kalendare po čemu se mi u BiH, uz obavezno zrikanje u mjesec umjesto u izvještaje nauke, ravnamo i mjerimo naše vrijeme i crtamo kalendare događaja?

Neće se ništa desiti spektakularno, mogu da nagađam. ‘Majka’ svih Majki Munira Subašić će se oglasiti izjavom u pauzama između silnih sudskih procesa i posjeta od Brissela do Sarajeva i UNa i natrag, da je sve to sasvim ispravno i u redu, u pitanju je veče duhovne muzike i time se ni u čemu ne vrijeđaju ni žrtve ni kalendarsko računanje vremena u Bosni. Kao što se oglasio predsjednik udruženja žrtava Tuzlanskih žrtava (’25. maj 95-Kapija) Edin Hurić skupa sa predstavnikom IZ BiH Razimom Čolićem i pojasnio da se ovaj događaj zakazan 25. maja ove godine u Skenderiji, pod pokroviteljstvom ‘nasmiješenog Cerića’ ef. Reiza Kavazovića, sasvim uklapa u žalovanje i plač nad žrtvama Tuzlanske Kapije 1995. godine, kada su ubijene 71 osoba a ranjene njih 240. I još pride : proučiće se dova žrtvama i time je ‘opran’ glavni argument protivljenja svim manifestacijama u ili u blizini bilo kojeg datuma koji podsjeća na sjećanje na žrtve.

Kraj priče. Manifestacija koju je osmislio Rijaset još 2007 i koja je tada pod palicom ‘akademika’ i bivšeg Reisa Cerića poznatijeg još i kao ‘Muslimanski Papa’ ili tačnije kao ‘Hižaslav’, ima da se održi bez obzira na sva zgražanja i protivljenja javnosti, jer sila Boga ne moli. A može i ovako : što je dozvoljeno Jupiteru (Bogu) nije volu.

Kada bi opet hipotetički, zamislili da Aca Lukas čiji predramazanski koncert u Sarajevu je odložen zbog ‘vatrogasnih uređaja’ i nebrige dvorane ‘Zetra’ a ne zbog bh žrtvenog kalendara, može biti održan ako pred koncert prouči dove za žrtve, opet bi bili u krivu, koncerta ne bi bilo. Uostalom, gdje je, zašto nije promijenio salu pa probao? Vraga, zna se kome je i šta dozvoljeno u šerijatskoj Bosni, to je na vrijeme shvatio i direktor sarajevoFest manifestacije koja je jednom odgođena jer je bila u funkciji ‘vrijeđanja žrtava’ iako se održavala tradicionalno uvijek u isto vrijeme, sada se zna tačno kad će se desiti. Kad dobije dozvolu Reisa i ako je što dalje od datuma u kojima se ‘vrijeđaju žrtve’. To je iskusio i Saša Popović prošle godine sa svojom kič žurkom ‘Zvezde Granda’, sad zna šta mu valja činiti, kod toliko muslimana ‘zvezda’ u njegovom derneku, bez kojih bi se njegova manifestacija komotno mogla nazvati ‘Prvi glas Ibra’, ili tako nekako.

Međutim, Islamska Zajednica i njeni ‘bogovi’ i begovi ne moraju o tome razmišljati, jer kao što rekosmo, zna se ko je najbliži Bogu.

Uostalom, ko će propustiti priliku koja se ne ukazuje svake godine gdje možeš drmnuti lovu po cijeni karata od 10 do 30 KMa i još ‘ispasti’ i patriota i vjernik bez granica. Plus, ako ti je glavni sponzor ‘Bh Telecom’ i Turski avioprevoznik, zatim BBI Banka ‘Muslimanka’, pa ako će se u taj dan u Sarajevo sliti braća iz Malezije, Egipta, Palestine, Turske, i šta znam odakle još sve ne, a onda Bakir Izetbegović i elita hadžija iz njegovog okruženja, onda priča o vrijeđanju žrtava dobiva pravi smisao. Tj. gubi svaki smisao. Osim toga, Islamska Zajednica BiH je pravo čudo nad čudima u poslijeratnoj bh našoj istoriji. Kad se od nje zatraži nešto za državu, njena parola i odgovor su kratki, britki i razumno logični. ‘Mi živimo u sekularnoj državi i vjera je odvojena od države’. I tu prestaje svaka polemika. Tako se oni oglase recimo, kad zvanična parlamentarna Komisija za utvrđivanje donacija u BiH zatraži podatke o donacijama u toku bh rata i poslije (u pitanju su milijarde dolara), budući da je Islamska Zajednica BiH donacije najviše uzimala i sa njima raspolagala. Kad treba plaćati PDV, onda su oni oslobođeni toga nameta, ili kad treba podastriti podatke o svom poslovanju, od toga nema ništa. No, kad treba donositi propise, postavljati kadrove, imenovati funkcionere, uzimati ‘grantove’, bistriti politiku sa ambasadorima i našim i stranim, ili bilo šta drugo, onda ova ‘nezavisnost od države’ nestane, nema je nigdje. ‘Mi Bošnjaci smo u našoj domovini najbrojniji i mi moramo da se pitamo’ (Reis). Ili, ‘Onaj ko nije prešao džamijski prag, nema šta tražiti u vlasti’ (Bakir).

Kada bi recimo pitali Reisa ko je potpisnik ili supotpisnik računa u švicarskoj Banci gdje Rijaset čuva veći dio svoga blaga (račun br. 441009 u UBS Banci Zurich, u banci koja je zbog pranja malezijskog novca i novca Hong Kong-a prema aferi iz 1999 dobrano poznata i gdje je Islamska Zajednica te godine imala na računu 6 miliona dolara), sigurno ne bi dobili drugačiji odgovor od onog o ‘nezavisnosti i odvojenosti religije i države’. Isti odgovor bi mogli očekivati i kada bi se moglo raspraviti o imovini prvih ili među prvim ahmedijama, koji imaju i apartmane po Sarajevu i Turskoj, vikendice po Vlašiću ili prave hotele po centru Sarajeva kao Ferid ef. Dautović, recimo, ili njemu slični u Tuzli ili Zenici. Opšta je javna tajna naime, da je Islamska Zajednica u BiH jedna od najjačih firmi u BiH. Samo od kožica kurbana zgrne blizu milion KMa, da i ne govorimo o ostalim načinima prihoda uključujući halal industriju. Uostalom, ne bi Naser Orić bio toliko lud da se čisto ‘nako’ ogrebe za ekskluzivu u upravljanjem kurbanskim kožama. Nezvanično se šuška kako su se hadžija Hasan Čengić, inače predsjednik Sabora IZ i siva eminencija Reisata i jedan sa ‘crne’ liste američke administracije te Reis ef. Kavazović na zadnjoj sjednici Sabora prije nekoliko dana bukvalno nadvikivali i svađali upravo oko vladanja ovim ‘offshore’ računom u Švicarskoj kojeg je otvorio ‘akademik Hižaslav’ sa prvim milionom otetim iz kase u Sarajevu od ondašnjeg nezakonito smijenjenog Reisa Selimoskog, i gdje se peru pare od muslimanskog poreza ‘zekjata’ i donacija, međutim, sve će to ‘sjesti’ na svoje. Musliman nije ko ne povrati, hoću reći ko se ne povrati, naročito sad u predramazansko vrijeme.

Tako to ide moj ummete, hoću reći moj narode, da te ‘ceo svet razume’. Neko od smjelijih bi rekao ‘moj umetne’, ja neću, hoću da budem fin u ovo predramazansko merhamet pomirenje.

Zato navalite na koncert ‘Moj ummete’, to su naše ‘poluzvezde Granda’ iz Produkcije Islamske Zajednice BiH. Poslije, nemojte se nikom žaliti, jer ima još latinskih dobrih izreka. Evo jedne za kraj. QUALIS REX TALIS GREX (Kakav pastir, takvo stado).

photo : gdje se bije tu su ahmedije, ilustracija