Najveća naznaka njegove kandidature 2020 je to što je od ateiste postao pravi vjernik

Amerikanci, iako su dobili predsjednika kakvog su tražili i čekali, već razmišljaju ko bi mogao biti slijedeći, 2020 godine. Što teoretski znači da Trump ako izdrži čitave četiri godine mandata, nema šanse za slijedeći mandat.

No, dobro, to se tako kaže ‘Amerikanci već razmišljaju’, a misli se na one koji profiliraju i zapravo biraju američkog predsjednika. Kao što znamo, iako građani svaki put glasaju na izborima pobjeđuje onaj kandidat kojeg izaberu predstavnici elektora dvije jedine političke partije u Americi, dakle bogata klijentela koji su osim što su elektori još i vlasnici ili upravljači najvećih kompanija u Americi koji i ‘vedre i oblače’ Amerikom. U zadnjim izborima za američkog predsjednika iako je imala 3 miliona više glasova, Hillary Clinton je ‘otpala’ jer je Donald Trump imao veći broj elektora.

A polako i stidljivo, mediji već najavljuju da bi na slijedećim izborima 2020 kandidat mogao biti glavom i bradom vlasnik najbogatije firme Facebook, Mark Zuckerberg. Koji se nakon sladunjavih priča o njegovoj pojavi dvjema siromašnim porodicama ‘na večeri’ (ovdje to milozvučno zovu srednja klasa, middle class) oglasio i demantovao sve one koji su pomislili da je njegova posjeta okarakterisana kao početak političke aktivnosti i promocije. Međutim, ja mu ne vjerujem, a da li može postati američkim predsjednikom u to nema nikakve sumnje. Ako hoće, on će to i biti. Da li će se kandidovati, i to mu ne vjerujem, povjerovat ću tek kad dođe 2020.

Iz čistog principa jer znam da ako si bogat u Americi ti je samo nebo granica. A Zuckerberg je bogat, prebogat, ako se može ikako reći tako, jer bogatstva nikad dosta. Po statistici magazina Forbes, prošle godine je ‘težio’ 56 milijardi dolara. I još, kad si bogat onda bi da imaš sve, da posjeduješ i novac i vlast. I ljude i zemlju. Zuckerberg ima već dosta toga i već je oprobao svoju vlast, zapošljavao je preko Obama-e i Bush-a neke svoje pulene, ima Facebook network kompaniju na kojoj se obogatio ali Bijela Kuća ti daje izvor i energiju za još veće mogućnosti, a to se lako ne propušta. Osim toga, i Facebook je vlastima nepresušni izvor izvor informacija, svi su happy i zadovoljni. Na kraju krajeva, nijedan američki predsjednik nije bio sirotinja, čak ni Obama, u Washington idu bogati ili po preporuci bogatih, zašto da to ne pokuša i Zuckerberg.

Ja mu ne vjerujem, kao što nisam vjerovao i ni danas ne vjerujem ni bogatašu Bill Gates-u, osnivaču Microsoft companije. Zato jer su i jedan i drugi na vrlo čudan način postali bogataši. To se u Americi preformuliše u legendu ili mit, poslije je sve lako, živiš od legende. A legenda kaže da je Bill Gates ideju Microsoft bukvalno pokrao od svog kolege Paul Allen-a, javnost je obavještena da ga je ‘isplatio’ i sve je sada slatka američka istorija. U kojoj nema mjesta za tamo nekog Allen-a, sve je rezervisano za multimilijardera koji samo za istraživanja po Africi troškari trideset milijardi i kojem još toliko, zapravo fondaciji humanitarki njegovoj ženi Melindi daje još jedan sličan milijarder -Warren Buffet da ih ‘korisno upotrijebi’ a njemu se to upiše kao donacija. Sve je to dijelom zapisano i na filmu, nešto slično je bilo i sa Facebook web stranicom Mark Zuckerberga i njegovih kolega cimera sa univerziteta Harvard.

Od 2004 pa sve do predprošle godine Zuckerberg nije plaćao porez državi jer Facebook nije do tada uopšte bio na burzovnoj listi kompanija a inkasirao je silne milijarde iz minuta u minut, iz godine u godinu, dok se za njegove cimere nizi zna niti čuje. Ostalo je zapisano da je on ‘osnivač’ i vlasnik Facebook-a, imena kao što su Dustin Moskowitz, Eduardo Saverin, Andrew McCollum i Chris Hudges niko ili rijetko će kad spomenuti. Niti moćnu grupu bogataša koja je sve to i isplanirala i zgrnula moć i bogatstvo a nama servirala mladića od tridesetak godina Zuckerberg-a (1984) koji je rođeni genije, rođeni čak i predsjednik.

Zato, a znajući kako se živi od legendi, ovo najvećoj ‘fejsbuk’ faci ništa ne vjerujem.

I kad kaže da neće biti predsjednik, to može biti tako samo ako on tako i odluči.

Jer, čim je promijenio vjeru, može i mišljenje. Kao što znamo bio je doskora ateist iako je Jevrej, odskora evo ga ‘osjetio vjeru’. Počeo je da vjeruje ‘kako je vjera važna’. A to je u Americi i velikom dijelu ostatka Svijeta znak da si u političkim vodama.

Obama je pola svog mandata potrošio pravdajući se da nije musliman već žestoki kršćanin, a ocu mu ime Huseein, nije lud Zuckerberg da se nađe u istoj situaciji. Biti ateist u Americi je teže nego biti musliman a kandidat za predsjednika. Zato bolje se na vrijeme preveslati, nikad se ne zna.

photo : Mark Zuckerberg, facebook, arhiv