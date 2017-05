Život piše romane a raja i dalje čita crtane stripove

Kažu lokalne ne sasvim provjerene vijesti iz grada Utica NY da Krajišnici ovog gradića na sjeveroistoku Amerike otpočinju sa akcijom kupovine jednog rasnog trkaćeg konja za Babu, Fikreta Abdića.

Ali, iako su ne sasvim zvanično potvrđene, ipak ih ne treba totalno odbaciti. Skoro većina tako najavljenih vijesti potvrdila se u konačnici tačnim, počev onih o projektima za dijasporu pa do osnivanju džemata ili džamija.

Već su počela ‘fejsbučenja’, ‘klikovi’, ‘lajkovi’, nadmetanja. Tako se klasično vijesti i čitaju i plasiraju u dijaspori, i njima se podosta i vjeruje, skoro više nego onim drugim vijestima iz raznih ‘oficijelnih’ medija.

A lokalne kafane i internet vijesti kažu da su ‘pale’ i prve uplate donacija, krenula je akcija ‘aktivista’, na čelu sa poznatim Ćanom, Ćamilom Pašagićem, koji još od pruge Brčko Banovići pa do nabavke specijalnih sadnica kestena iz Japana za crkvu konvertovanu u džamiju, vazda nosi tefter pod rukom.

Akciju su vele, osmislile džematlije iz ‘Bajrinog džemata’ (‘West Bosnian Islamic Center of Utica NY’), odnosno prvi donatori ove nanovo izgrađene džamije na zemljištu hadži-Smajića, četvrte po redu bh džamije u našem gradu. Koja se od temelja do krova valja u aferama, počev od one sa jagnjećim brigadama pa preko zaključavanja džamije što je onomad izveo turbo-folk hadžija bivši lola i bekrija našeg grada Bajro Smajić, vlasnik džamije, do konačne sapunice u kojoj je fendija Fadil Felić sa službom u toj džamiji prijavljen emigracionim vlastima od strane članova odbora kao terorista usljed čega je završio septembra prošle godine u emigracionom zatvoru 45 dana a potom otputovao za Bosnu.

Dakle, pare se sakupljaju a gdje će i da li će trkaći konj biti nabavljen i kako će se zvati, još nije odlučeno. U opticaju je ime ‘Utički Terminator’ ali ime će ipak dati primalac ovog nadasve zanimljivog poklona, ostali mogu samo nagađati.

Kao što se može i nagađati zašto Abdiću treba (da li uopšte treba) trkaći konj. Osim ako mu ne treba da se takmiči na konjičkim turnirima, gdje se stiče i slava i lova.

Krtice Cross Atlantica su sumnjičave glede and unathoč ovakve vijesti, čak bez obzira na činjenicu što dijaspori Krajine svašta pada na pametnu pamet. Naime, akcija nabavke blindiranog džipa Fikretu Abdiću o kojoj s brujalo nakon izlaska Abdića iz zatvora prije nekoliko godina, utihnula je prije nego je i zaživjela a od svih akcija Krajišnika Abdiću novčane prirode u propalom projektu ‘AS Agrofeniks’ Velika Kladuša unazad par godina, ostao je za pamćenje jedino poklon dva celularna telefona iz Chicago IL sa black jack kablovima za jeftine pozive izvjesnog ‘Drivera’, sve ostalo je prošlost i krajiško fejsbučenje uz nekoliko hiljada zelembaća.

Krtice ipak saznaju da Abdić već ima planove sa ovim konjskim zapletom od poklona. Kad već njegova stranka ‘Laburista’ uredno surađuje i koalira sa SDA pulenima u vlasti US Kantona, zašto se ne bi malo partnerstva zacrtalo i na polju sporta i konja. Planira se prijaviti na prvi konjički turnir u Bihaću, memorijalno takmičenje ‘Alija Izetbegović’ gdje je svaki put glavni pokrovitelj Bakir Izetbegović i zvanično Sarajevo. Gdje također učestvuju i grla iz Velike Kladuše sa dobrim plasmanom, iz Konjičkog Kluba Velika Kladuša.

Pa da se onda krajiški navija na stadionu ‘Jedinstva’. Ima da bare izgore od slavlja i navijanja.

A tek ako eventualni Fikretov konj pobijedi, to će biti prava fešta. Ima da mu Bakir uruči medalju, mislim Fikretu lično.

Ko pita konja šta će turniru naziv jednog predsjednika, koga briga kako je konju.

No, dobro, kažu akcije ide, a nas je mučilo jedno sasvim opipljivo pitanje iz domena logike. Ako su džematlije htjele usrećiti Babu sa konjskim poklonom i ako je akcija krenula iz džemata ‘Bajrin džemat’, zašto mu nisu poklonile Bajrinog konja zvani ‘Mrki’, jednog okretnog i živahnog pony konjića, koji je bio maskota ne samo hadžije Bajre Smajića dok je bio član odbora u crkvi konvertovanoj u džamiju (Bosnian Islamic Assocation of Utica NY, ‘ Sakibov džemat’) odakle je raskolom isfrcio i osnovao svoj sopstveni džemat i napravio sopstvenu džamiju? Ta konj je bio popularan i uslikan više nego ijedan član odbora toga džemata, čak i po slikama i pametniji od svojih obožavaoca, posebno na slikama sa nekad zajedničkog ‘islamic cemetary’ tj. muslimanskog groblja koje je preimenovano i sada nosi naziv ‘bosansko mezarje’ i koje nije više zajedničko.

Saznali smo da je ‘Mrki’ iako pametan i solidan konjić ipak bez sportske građe i nije za memorijala. Abdić treba nešto žešće i snažnije, nije se šaliti sa konjskim utrkama u slavu bošnjačkog predsjednika.

Fakat, ima smisla. Život stvarno piše romane, mada ljudi i dalje čitaju crtane stripove.

photo : sa bara Bihaća, sa jednog od memorijala ‘A. Izetbegović’, arhiv lista