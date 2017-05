GDJE JE UPOSLENA MELIKA MAHMUTBEGOVIĆ: po slovu papira ova doktorica i SDA uzdanica je podpredsjednik FBiH, u stvarnosti radi za Islamsku Zajednicu BiH

Prema čl. 7 Ustava Federacije BiH nadležnosti predsjednika i podpredsjednika su jasno definisane. Predsjednik FBiH je tako nadležan za imenovanje vlade, šefova diplomatskih misija, oficira u ArBiH, sudija federalnih sudova, vrši funkciju vrhovnog komandanta OS FBiH, učestvuje u imenovanju ombudsmena i sudija, potpisuje odluke Parlamenta, prima akreditacije ambasadora, ratifikuje međunarodne sporazume, daje pomilovanja …

Podpredsjednik Federacije zamjenjuje predsjednika i obavlja poslove i zadatke koje mu dodijeli predsjednik.

Jasno k’o suza?!

A šta radi naš podpredsjednik FBiH, hanuma iliti gospođa Melika Mahmutbegović, ljekar opšte prakse iz Bugojna, kadar SDA Partije?

Ona se bukvalno ‘ne vadi’ iz ureda Rijaseta i kabineta Reisa ef. Kavazovića.

Svako malo vremena obiđe Muzej ‘Alija Izetbegović’ ili je ‘primi’ Reis Kavazović, kada ona ‘upozna Reisa o posjetama lokalnim zajednicama koje je imala u proteklom periodu, te susretima s predstavnicima lokalnih vjerskih zajednica među kojima su i predstavnici IZ u BiH, kao i mogućnostima s kojima se vjerske zajednice susreću u svom radu‘, ili je na nekom od otvaranja vjerskih manifestacija. Čisto sumnjam da joj je to u ustavnom opisu poslova, pa je pravo pitanje ko plaća ovu hanumu za njen rad na mjestu podpredsjednika FBiH : Islamska Zajednica BiH ili porezni obveznici, država BiH?

To je teško razlučiti, međutim više je izgleda da ona radi u promociji Islamske Zajednice BiH nego na svojim ustavnim zadacima za koje je izabrana i plaćena.

Eno, prije par dana smo je opet vidjeli uz bijele ahmedije na otvaranju, pazi sad ovo Bog te malov’o, ‘507. Ajvatovice’, nekakvog dovišta u Pruscu kojeg je bivši Reis Cerić, u čast Turcima i turskom Ajvaz-Dedi koji se 40 dana borio čitajući Kur’an dok nije razbio stijenu kod Vakufa i donio kišu, vratio iz legende u našu stvarnost, kao što smo je vidjeli uz konjanike i ahmedije i 2015 na otvaranju ove nakaradne vjerske šarade u režiji Reisata u Sarajevu koja je u čas proglašena ‘tradicijom’ starom preko 500 godina iako se održava tek od početka zadnjeg bh rata, dok je malo prije toga 05. maja sa Sebijom Izetbegović upriličila gostovanje na političkom predavanju muslimanskog AFŽa u Konjicu.

Nema druge, hanuma više vremena provede u Rijasetu odajući informacije Reisu iz svog zvaničnog domena posla pa bi bio red da je Rijaset i plaća a ne narod FBiH, međutim jok! Ona je podpredsjednica Federacije. Dok Reis neskriveno laže kad kaže da nije ni uz jednu političku stranku, on je i srcem i ahmedijom uz SDA. Osim zvaničnih kontakata i susreta sa obnašaocima bh vlasti, to se lako isčitava i iz kandidata u izborima, sa njihovih slika na posterima koje su veoma kompatibilne sa hutbama Reisovih džamija i džemata. I sa rasporedom funkcija u vlasti i SDA partiji, tamo je svaki drugi bivši efendija ili bekadašnji radnik Rijaseta. Počev od Hodžića Bakirovog savjetnika u vrhu SDA pa do načelnika Opština. Ovu simbiozu vjere i vlasti ne treba drugačije gledati nego kao paravan za pravljenje vjerske države, šerijatske Bosne po modelu o kojem smo već pisali i koja je razrađena i tekstualno i grafički po bivšem Reisu Ceriću : okolo je omotač Islamske Zajednice BiH, iza njega dolazi krug vlasti a u sredini narod. Nijednu odluku u državničkim potezima Bakir Izetbegović ne donosi bez znanja Kavazovića, mislim čak da se dogovaraju i oko potpisnika bankovnog računa Islamske Zajednice BiH u Švicarskoj, što je opet sve javno obznanjeno parolom Bakira Izetbegovića da je njegov izborni program program oca Alije iz ‘Islamske Deklaracije’.

Melika treba Reisu a Reis Meliki, u to nema sumnje, i ova simbioza nije od danas ili od ‘Ajvatovice’. Od onog momenta od kad je Alija Izetbegović u zgradi Predsjedništva BiH odklanjao svoj prvi namaz, Bosni je ‘zapisano’. Bakir će sprovesti politički testament svoga oca, ‘furajući’ zajedništvo i multikulturu po svaku cijenu, a cijena se zna : Bosna po šnitu Rijaseta ili je neće biti. Zato Melika nije jedina. Zato je bivši sudija Ustavnog Suda BiH i tumač naših zakona Kasim Trnka poslije penzionisanja otišao u Ustavni Sud Islamske Zajednice BiH, zbog Amora Mašovića se još ne popunjava mjesto ustavnog Sudije, čeka se na odobrenje za njegovu stolicu, zbog toga Bakir ne prestaje učiti dove i klanjati namaze.

Ustav i paragrafi drugih zakona u BiH su za čuđenje budalama i evropskim činovnicima koji u svemu ovome zdušno učestvuju. A mi plaćamo Meliku kao podpredsjednicu Federacije ili Bakira kao člana bh Predsjedništva.

Kako će to sve proći i na što izaći najbolje upotpunjuju citati Bakira Izetbegovića iz Gazi Husrev Begove Medrese gdje je nedavno prisustvovao potpisivanju nekakvog Sporazuma između ef. Kavazovića i jedne arapske zemlje kada je prizivao Boga citirajući nekakve hadise, ili iz navoda Melika hanume na otvaranju ‘Ajvatovice’ ove godine.

Melika reče i ostade živa: “Ajvatovica bi trebala da bude „put duhovnog preporoda i nade, inspiracija ljudima da čine dobra djela, da njeguju porodicu i prijateljstva, i čuvaju tradicionalne vrijednosti i jedinstvo. Samo na taj način možemo kreirati bolji, ispunjeniji i sretniji put svakog pojedinca i zajednice. Tim putem trebaju ići i naše buduće generacije, jer živimo u vremenu punom izazova i iskušenja. Ajvatovica je, zaključila je, jedno od najstarijih dovišta u Evropi, a Ajvaz-dedo je dokazao da “ustrajnost u namjerama i vjera u Boga dovode do rezultata, i kada se čini da je to nemoguće. Upravo njegov život treba nam biti vodilja da idemo naprijed i istrajemo u zacrtanim ciljevima”.

Dakle, nema nam ništa nego Svetu Knjigu u ruke i uzdati se u Boga. Dotle smo dogurali. Sve je u Melikinim i Božjim rukama. Zna doktorica Melika šta govori.

Ako je izmišljeni lik Ajvaz-Dedo riješio problem za 40 dana i ako je naša uzdanica i zvijezda vodilja, dokle će mo tek dogurati sa stvarnom, realnom podpredsjednicom Federacije Melikom sa stolicom u Rijasetu?

photo : Melika Mahmutbegović, podpredsjednica FBiH, u sredini, Ajvatovica 2017