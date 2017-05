ambasador EU Wigemark u Cazinu, Bakir u Tešnju, sve za akcize

Evropu je Krleža davno opisao kao ‘staru damu’, odajući nam svu tajnu političkog kurvarluka. Iz čega se može izvući besprijekoran zaključak da su političari ‘kurvini sinovi’. I evropski i naši. Jer mi se ‘ubismo’ da uđemo u Evropu kao da živimo na Tibetu.

A prostitucija nije ništa starija od politike, niti udaljenija od nje. Cijeli prostor nekadašnje Yugoslavije odiše tom i takvom svježinom.

Bitka za usvajanje seta zakona o akcizama u bh Parlamentu pokazala je i još pokazuje svu moć ljubavi bez granica. U dvoje, u troje, opšti ‘hrkljuš’ na plišanim pokrivačima naše tuge i jada. Nadrealisti bi rekli ‘tarabljenje’ ili ‘krkačenje’, ali nema više nadrealista, ostala je samo naša realnost, realnija od bilo kakve serije koju bi mogli napisati najveći mozgovi humora igdje u Svijetu.

Svako sa svakim, ne znaš ko je ‘doli’ a ko ‘gori’. Važan je krajnji rezultat, cilj opravdava sredstva.

Obično se prostitucija u demokratskim zemljama ozvaniči, pa se tako da kažem ‘kanališe’, kontroliše ili usmjerava. Tako to Evropa, ‘stara dama’ kako joj je nekad tepao Krleža i radi kod kuće. ‘Plati pa se klati’. Kod glupih Balkanaca, Evropa bi da uživa u sexu a da se to ne zna. Da se to ‘vidi’ drugačije, da zatucane narodne mase kad oni govore o ‘agendi’ koju još niko nije ni vidio ni pročitao, misle da se radi o ekonomskom razvoju. A čisti bezobrazluk u krevetu. ‘Mehki’ ili onaj drugi filmić. Zato nam svako malo vremena u spavaće sobe naših političara šalje svoje ambasadore, specijalne izaslanike ili koju drugu vrstu bludnih muškarčina.

Jedan od njih se u zadnje vrijeme posebno ističe, riječ je o specijalnom predstavniku EU za BiH i šefu Delegacije EU, gosodin Lars-Gunnar Wigemark. Za njega smo čuli tek onako usput, ali od donošenja fantomske ‘agende’ bh vlade on se bukvalno ‘ne vadi’ iz BiH. Od restorana do restorana, od kafane do kafane, od vlade do vlade, Wigemark nam je postao poznata faca. Kao Bakir Izetbegović, Dodik ili Čović ili Radončić. Najviše smo ga upoznali na sastanku u restoranu ‘Barka’ jula prošle godine kad je ‘uspio’ za isti stol privoliti Bakira i Dodika i kad su ukalemljeni prvi znakovi ‘agende’ i našim reformama. Od tada Wigemark kao pravi bh lobista ali i lobista Evropske i Svjetske Banke ne ispušta ništa slučaju. Kao što znamo tada je udovoljenu Dodiku i u tekst ‘agende’ su ugrađena prava Republike Srpske i Kantona da se pitaju o svemu što slijedi, poslije Wigemarka dobili smo Zakon o penzijama i Zakon o radu koji je sahranio i ono malo preživjelih penzionera i još manje radnika. Ali, nije se pitalo za cijenu, ulazak u EU je bolan i težak, kao i svaka ljubavna zavrzlama.

Međutim, Wigemark je prešao sve granice sakrivanja, za njega i njegovo društvo više ne vrijede balkanska pravila sakrivene prostitucije. Prešao je u otvoreni žigolo ugođaj. Tako je u svom žaru lobiste doputovao u Cazin prije dva dana kako bi ‘drvio’ o značaju ove opštine i lokalnih zajednica ili čišćenju od ratnih mina a u stvari je tražio Jasmina Emrića iz A-SDA, zastupnika i člana Komisije za budžet i finansije. Tipični politički kurvarluk, jer ova Komisija je u donošenju Zakona o akcizama skoro važnija od glasača u Parlamentu. Naime, negativan stav ove Komisije ‘skida’ Zakon o akcizama sa dnevnog reda i parlamentarci se očituju ne o zakonu već o stavu Komisije. Ako Parlament potvrdi zaključak Komisije, nema Zakona o akcizama. U suprotnom, Zakon o akcizama ide ponovo na istu Komisiju. Ukoliko ga Komisija odbije onda se skida sa dnevnog reda.

Da bi za svaki slučaj bio siguran u broj glasača, Bakir Izetbegović se ‘povalio’ na člana ‘odmetnute četvorke’ SDA Šemsudina Mehmedovića, pošto je zauvijek ostao bez Šepić Senada, Ahmetovića i Salke Sokolovića, slijedom čega je iz Tešnja već dobio ohrabrujuće signale : Mehmedović bi se mogao predomisliti i glasati u Parlamentu.

O tome smo već pisali, ne vrijedi više traćiti papir na ove izgubljene sokole SDA i mušketire, kad bi se sva četvorica vratili ponovo u SDA to nebi bilo nikakvo iznenađenje iz prostog razloga jer su to također sinovi ‘stare dame’ SDA.

Borba za akcize se nastavlja bez obzira što Komisija za budžet nije dala zeleno svjetlo, sad ostaje sve na rukama glasača u Parlamentu.

I to ne bi bilo sporno da se na ovakav do sad ne viđen način ne siluju ionako sluđene narodne mase i da nije toliko teško odbiti ovakav nemoralan posao ‘stare dame’, da se to fino obrazloži jezikom prostitucije, umjesto što nam se servira kao nekakav ekonomski spas. U kojem klasične namete nazivaš budućnošću zemlje, dok se politički kurvarluk nekoliko domaćih i evropskih žigolo podvodača ozvaničava kao posao u ime naroda i države.

I gdje ovi kurvini sinovi već gube kontrolu. Nacijo, pa samo što nisu udarili toljagama po poslanicima i natjerali ih da glasaju. A što bi za nas bilo najbolje rješenje.

Jer, sami smo tražili to što nam se nudi. Jer mi volimo mačo vođe, lidere, svoje konstitutivne predstavnike. Evropske pogotovo. A nudi nam se zakon po kojem nam država vrijedi 15 pheninga po litru benzina i o tome i za to živi čitava država već pola godine. I cijela Evropa, ‘stara dama’. Ako je ovakav paničan seks u političkim skrovištima i bordelima samo u vezi akciza, za upitati se šta će tek biti poslije sa onim što slijedi, jer slijedi mnogo toga. Bolje je ne znati. Ovo je samo početak.

photo : Wigemark prvi s lijeva, Željka Cvijanović, Bakir, Dodik, Zvizdić, Novalić, ‘Barka’, juli 2016