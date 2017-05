Donald Trump : prvih 100 dana mandata je ništa, ili isto kao i 1300 preostalih

Ako želite pratiti rad i promjene najnepopularnijeg američkog predsjednika u povijesti Amerike Donald Trump-a, ‘držite’ se njegovog twett profila, od kojeg se ne odvaja ni sada, kao što se nije odvajao prije ulaska u Bijelu Kuću.

I vidjet će te da su predizborni i izborni slogani ‘učiniti Ameriku velikom ponovo’ (Make America great again), ‘isušiti tu močvaru zvanu Washington’ ili ‘zaposliti milione nezaposlenih’, ‘protjerati milione emigranata’, ‘olakšati studiranje studentima a povećati plate srednjoj klasi’ ‘izmijeniti zdravstveni sistem Obamacare’, ‘revidirati trgovinske ugovore’ ili ‘izgraditi zid na granici sa Mexicom’, samo političke rialiti parole dobrog šoumena Trumpa.

Jer, sve drugo na ovom elektronskom trač kanalu predsjednika od kojeg se ne odvaja kao kakva šiparica ili starleta je šarena američka laža. Američka pita. Skoro sve, osim one, već slavne njegove doskočice kako je ‘teško biti predsjednik’, koju je izbacio prije isteka akademskih stotinu dana vladavine. Međutim, ni tu nije u pravu kao što nije ništa od obećanog učinio, iako je tek ‘zagrijao’ predsjednički kabinet, tako da ga treba pratiti ne prvih stotinu već prvih 1300 preostalih dana predsjednikovanja.

Jer, američkog predsjednika kao što znamo ne biraju građani glasači iako poslije dvogodišnje medijske ‘frtutme’ tako izgleda demokratski, njega biraju elektori po saveznim državama i moćni bogatunski lobiji i kompanije protiv kojih je bio tako govorljiv u vrijeme izbora. Oni odlučuju ne samo sada već od postanka Amerike kako će nam izgledati američki predsjednik a posebno kakvu će politiku voditi. Od svega obećanog, i dalje će mo gledati ‘peglanje’ Trumpa i njegovo preobraćanje od tv zvijezde u predsjednika najmoćnije svjetske sile, počev od frizure do ‘stajlinga’ u odijevanju, dok će sav politički život Amerike ići pravcima koje kreiraju dvije iste političke partije sa suprotnim predznakom. Kao što je išao i do sada.

Već nakon prva tri mjeseca vladavine, vidjeli smo da je propao pokušaj promjene zdravstvenog sustava kojeg su osmislili Demokrati u liku i djelu Obama-e zvanog ‘Obamacare’, vidjeli smo da na granici sa Mexicom nema izgradnje zida, a posebno da nema para za takvu građevinu iako je Trump vikao na sva usta kako će pare dati Mexico a on će zidati, dvije izvršne uredbe o protjerivanju emigranata su zapele u samom startu, propao je pokušaj i raskida trgovinskih ugovora sa Canadom i Zemljama Pacifika (Transpacifičko partnerstvo -TPP), dok ‘popravljanje’ stanja srednje klase ili statusa studenata nije još ni otpočeo, Bog zna i on da se to neće ni desiti.

Ali je zato Trump još više ‘zaratio’ sa medijima u Americi i uvukao Ameriku u rat u Siriji, iako je zbog sličnog scenarija u Iraq-u kritikovao i Bush-a i Obama-u zajedno, ispalivši na desetke raketa ‘tomahawk’ sa nosača aviona, nakon ne provjerene informacije o upotrebi hemijskog oružja u ovoj godinama ratom obuhvaćenoj zemlji. Poseban obrat se vidi i na relaciji Amerika-Kina i Amerika – Rusija gdje je Trump ‘resetirao’ prije nego što je i uzletio. Zna se, kako je u vrijeme izbora prijetio Kini a veličao Putina i Rusiju, dok nakon par mjeseci stolovanja u Bijeloj Kući vidimo da je totalno promijenio kurs : Kina je odličan partner a Rusi su na ‘probi’. Nekad mu nestanak sirijskog predsjednika nije bio problem broj jedan, sada tvrdi da Assad mora otići.

Tipično američki, iako mediji dižu prašinu bez ikakve potrebe o znanju, umijeću ili sposobnostima predsjednika Trumpa, kad se pouzdano zna da američki predsjednik iako ima određene izvršne ovlasti, neće ništa uraditi ili učiniti bez konsenzusa dvije jedine partije, bez odluka Kongresa i Senata.

A one, dvije partije, iako se glođu u javnosti do kosti, iako izgleda da imaju sasvim suprotna gledišta, po kojima su kao Demokrati liberalniji i umjereniji i bore se za prava radnika, studenata i penzionera i ne vole ratovati dok su Republikanci sušta suprotnost svemu pobrojanom, one sve odlučuju kad hoće zajedno. I složno. Naravno, neće se složiti oko zdravstvenog osiguranja jer Obama je imao druge sponzore a Trump je u ‘močvaru’ Washington doveo druge, ali su zato jedinstveni kad treba ispaliti rakete. Neće se složiti oko emigrantskog statusa ali hoće oko budžeta. Vidjeli smo kako je budžet usvojen s lakoćom i kako su u njemu suglasno izbili stavke o poećanju sredstava za medicinska istraživanja a uvećali ona za vojne potrebe.

Čista i jasna politika oko koje se preko 300 miliona Amerikanaca svađaju putem nacionalnih tv kanala koje samo o politici pričaju i politiku vode, dok o običnim i svakodnevnim potrebama građana tamo nema ama baš ništa, ali tako to ide iz stoljeća u stoljeće jer se narod naučio na to. Naučili ga tome.

Još dok se vodila predizborna i izborna utrka pisao sam nešto o ovome, još postoje članci na tu temu, Obama mi je bio odličan uzor. Mirotvorac koji je zapalio čitav svijet svojom retorikom i koji je za nekoliko mjeseci u Ovalnom Uredu ‘zaradio’ Nobelovu nagradu za Mir u kojem je barut mirisao na sve strane, pokazao je da kada su za Washington važna pitanja, nema sukoba između Demokrata i Republikanaca te da su i njegova, kao i obećanja Trumpa, čista američka pita. Čista politička poslastica. I ponoviću opet : moj izbor bi bio predsjednik koji će mi smanjiti silne poreze, omogućiti stvarno da studentski krediti ne budu zarada za državu a fingiraju se kao javno i besplatno školovanje ili kad se rad bude cijenio i platio po učinku. Takvog još nisam ovdje susreo. Priče oko ‘močvare’ zvane Washington kod mene ‘ne pale’, niti sam se ‘ložio’ na preporuke Islamske Zajednice BiH ‘glasaj za Hillary’ ona voli Bosnu, znao sam unaprijed šta je močvara a šta su krokodili.

Kako je Obama izigrao većinu svojih obećanja, tako će mo zaboraviti i ova Trumpova, tako se to radi. Zato suvišnim i neprincipijelnim smatram silne tekstove o Trumpu i njegovoj ‘glupoći’, ‘psihičkim sposobnostima’ ili opasnostima da ima pristupa šiframa za atomsku akciju. O tom dugmetu ima ko da brine i za stisnuti ga, ne treba diploma Obama-e ili neobrazovansot Trumpa. Za Trumpa je to lakši posao, ali vjerovali ili ne, ako se tako odluči, i Obama bi dugme stisnuo kao od šale. A Nobelovac je.

Za ponadati se da će Trump biti bar malo izbirljiviji između ‘twett-anja’ i da neće pobrkati crveno dugme za coca-colu koje ima u svom uredu sa onim drugim. Kažem za ponadati se. Jer, na primjeru Sirije vidjeli smo da se sve može desiti. Sjeverna Koreja i Iran su stara ‘rak rana’ Amerike, bojim se da je Sirija bila samo relaksirajuća vježba predsjednika Trump-a.

photo : Donald Trump