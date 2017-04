Zločinci se vraćaju na lice mjesta. Dodik po šerijatu : ne dam ruku Amerikancima …

ako hoćeš da nečega nije bilo, samo se ponašaj kao da nije bilo

Pravilo bezobrazne ignorancije bh političari su uveli kao zvanični model ponašanja. ‘Praviš’ se kao da nešto o čemu svi govore nije bilo niti postojalo, i život ide dalje. Niko kao bh narod nema takvu urođenu amnezičnu gluhoću i sljepoću, za par dana niko se neće ni sjećati šta je to što se desilo a nije se dogodilo.

‘Slučaj papak’ u Republici Srpskoj kad se onomad (ej, da li se iko sjeća kad je to bilo?) premijerka Željka Cvijanović tonski izjasnila kako uz pomoć love oformiti većinu u parlamentu Republike Srpske pred prijateljicom, zaboravljen je istom brzinom kojom je i nastao. BH Tužilaštvo a samim tim i Tužilaštvo Republike Srpske u brlogu politike i kriminala također zaboravili ovu prvu javnu kupovinu glasačkih ruku poslanika, sve se završilo famoznom doskočicom ‘istraga je u toku’ i hajkom na novinare koji su kupovinu glasova snimili.

I ne baš na tome. Poslije toga broj javnih ‘papkara’ je rapidno porastao. Ima ih u Velikoj Kladuši, u Sarajevu, u Banja Luci, u svakoj poslaničkoj klupi, sva nam država kao farma. I to ne Orwell-ova, fiktivna, nacijo, već naša prava – domaća.

vrati se na mjesto zločina

Tako kaže internacionalno popularna folk pjesmica isto tako internacionalne trabant zvijezde, a ‘naši’ vjerski lideri uobličeni u fantomsko Međureligijsko vijeće pocupkuju po bh stratištima i uče molitve, dove ili štaznam sve već ne, daju odu svojoj ludosti iz devedeset i neke.

Nakon dvadeset i kusur godina, fino je ponovo posjetiti Kazane, Korićanske stijene i ne znam koju još ratno/zločinačku rupu te se prisjetiti kako su nekad davno blagosiljali molitvama ili kandilom naše ubice i toljagaše upućujući ih kako je najlakše ubiti din/dušmanina ili neprijatelja, međutim braćo nevjernici, uzalud vam trud i molitva. Nema ko da vas čuje. ‘Em ste dobrano zakasnili pa nam ovaj posjet mjestu vašeg zločina poturate kao spas za ozdravljenje i zajednički život u kojeg ne vjerujete ni vi ni vaše molitve, ’em oni koje ste ubili ne mogu da vas čuju. Njih je odavno prekrila zemlja, kamen ili jarača obrušena pod snagom vaših vjerskih uputa i vaših pacifističkih nakana. Vas su jedino u ovom zločinačkom činu prepoznali vaši jataci u vlasti sa kojima ste sve ovo i osmislili i zakuhali, koji se također stidljivo a polako vračaju na lice mjesta. Konačno, kad ste već tako odlučni i kad je vjera tako mirna i dobroćudna, hoćete li možda svratiti u Srebrenicu, Prijedor ili Bratunac. Ili osuditi BH Parlament ili Tursku što još nisu donijeli Deklaraciju o genocidu. ‘Ajde i to da vidimo, pa da odahnemo.

‘škoda’ je vozilo budućnosti

Ako nismo znali do sada, znamo od sada, vozilo marke ‘škoda’ je vozilo budućnosti. Nema sigurnijeg. Čim je Bakir Izetbegović dao u ovom vozilu provozati svoju hanumu, kako bi je spasao od silnih napada, ima da se od sada pa u buduće sav državni bh vozni park zamijeni umjesto BMW vozila i mercedesa, pokupovati našim vlastodršcima ‘škode’ i ‘mirna Bosna’. Ovo vozilo kako istrtlja Bakir, štiti od snajpera, od pušaka i od svih drugih vrsta artiljerije, za volzilo se zainteresirao čak i američki predsjednik.

Napade javnosti kako se ovim činom privatizira država i troše pare naroda na hanumu Prvog U Bošnjaka su zlonamjerne i štetne. Izračunajte samo koliko se para uštedilo samo jednom vožnjom hanuma Sebije iz Sarajeva do Tuzle, nije angažovan nijedan policajac a ona se vratila nasmijana i živ-živcata, živahnija nego ikad do sada. Ono što je za Aleksandra Vučića, premijera Srbije u Potočarima prije dvije godine značio kišobran (balistički molim fino, ne balijski), to je za Sebiju Izetbegović auto bh Predsjedništva – ‘Škoda’. Kao što već znamo, kišobran je spasio premijera Srbije od silnih kamenica i staklenih flaša za vodu a ‘Škoda’ je spasila Sebiju od snajperista, koji ciljaju u Bakira već trideset puta bez ikakvih rezultata.

Dodik postao vehabija

Vidjeli smo kako je na komemoraciji u Donjoj Gradini i Jasenovcu Milorad Dodik odbio da se rukuje sa američkom ambasadoricom u BiH Maureen Cormack, ma čitali smo sto to, svi mediji su prenijeli.

U traganju za razlozima takvog nediplomatskog čina, ispitali smo sve opcije i došli do zaključka : Dodik je u silnoj borbi protiv bh vehabija i sam poprimio nešto od njih. Neće da se rukuje, ne da svoju ruku.

Neki su mediji prenijeli da je to zbog američke ‘crne liste’ na koju je stavljen Dodik, ali netačno. Pa trećina bh bošnjačkih političara je na takvoj listi pa opet ništa, idu i rukuju se. Dodik je samo napravio manju pogrešku kopirajući ovu vehabijsku začkoljicu sa pozdravljanjem : po šerijatu ženska osoba ne pruža ruku muškoj osobi dok se muškarci ne samo pozdravljaju nego se i cmakaju do besvijesti. Jebiga, niko nije savršen, Dodik ponajmanje.

dosta sa crkvama i vatrogasnim zgradama, jurišamo na dvorce

Znamo da naši muslimani po dijaspori već dvije decenije jurišaju na crkve i vatrogasne domove koje alavo kupuju i masovno ih pretvaraju u džamije i mesdžide. Uvećavajući fond zvani vakuf u vlasništvu Islamske Zajednice BiH do neslućenih razmjera u želji da svaki grad i selo u dijaspori ima džamiju. Ima svoju zaokruženu teritoriju po čemu će nas raspoznavati. Ne, nema to veze sa vjernicima, svi bi se mogli strpati u jednu bogomolju, zvanično o tome pišti i Islamska Zajednica šaljući po dijaspori emisare, uvezujući nas u nekakve ‘mreže’, ‘Halke’ i šta sve neznam više, odašiljajući vapaj kako vjerske bogomolje zvrje prazne. To više ima veze sa onom historijskom Erdogan poskočicom da su ‘munare naše rakete’, naši svijetleći smart phone repetitori.

Ali, ne lezi vraže, i hvala dragom Svevišnjem, i to smo prebolovali, sad nisu više u modi ni napuštene crkve niti kakve druge oronule zgrade koje domicilne vlasti dijaspore prodaju kao suho zlato (jer cijena iako se javno označi simbolično za marku ili dolar ili euro ‘ispadne’ na kraju kao dragulj), sad su cool i top – dvorci. Da, da, nego šta. Kad je beg bio cicija? Nikad! U Švedskoj su BH muslimani već kupili jednu takvu tvrđavu u Malme-u i preobraćena je u džamiju. Nema više kokuzluka.

Ovu pojavu je inicirao a ko bi drugi nego efendijica političar Muamer Zukorlić, dvorac je već spreman za begove i sultane. Da kad svrate u dijasporu imaju gdje i odklanjati sultanski vakat namaza. Aferim braćo muslimani i neka vas Allah nagadi za vaš trud koji će vam se oprihodovati na onom dunjaluku. Ovdje i sada rintajte i driješite kesu. Do smrti, poslije slijedi – uživancija.

