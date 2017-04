Utica NY : FBI u utičkoj charter Školi

Već smo pisali ranije o ugovornim (charter) školama koje po čitavom svijetu osniva turski ekscentrik i radikalni hodža Fethullah Gullen, nekadašnji prijatelj i koalicioni partner u vrhu vlasti Taiba Erdogana a sada njegov najveći neprijatelj i terorista, čije izručenje je Turska zvanično od prošle godine zatražila od Amerike. Gullen, podsjećamo i to, živi i radi u državi Pennsylvania, američke vlasti se još nisu odlučile da li će ili neće udovoljiti zahtjevu Turske, škole koje je osnovao širom Amerike su u funkciji.

Podsjećamo i to da smo pisali o utičkoj Gullen školi (‘I mi svoga Gullena za trku imamo’) koja je otvorena 2013 godine u ovom gradiću, inače ukupno u Americi Gullen je otvorio 144 škole u 26 saveznih američkih država. Ova škola nosi bombastično ime ‘The Utica Academy of Science Charter School’ a zapravo je samo jedna u nizu ugovornih charter škola koja posluje kao filijala škole pod istim imenom u gradu Syracuse, nekih 40 milja udaljenom od Utica-e.

Utička škola je prvobitno bila zamišljena u džamiji, u crkvi konvertovanoj u džamiji (Bosnian Islamic association of Utica NY), međutim od tog projekta se odustalo ali se nije odustalo od crkve. Jedna zapušten i na prodaju stara crkva kupljena je u blizini pomenute džamije i preuređena u školu. Prilikom prijema prvih kandidata, vlasnici ove škole su uglavnom birali muslimansku djecu, sitnije primjedbe su pravdali greškom u kompjuteru, međutim to i nije toliko zaparalo ‘oči i uši’ u vezi ove škole već nešto drugo. A to je sastav profesionalnog osoblja i dotok novca.

Naime još od 2013 su američke službe notirale prevelik broj uposlenika iz Turske u ovim školama pa je pod kontrolu došao vizni režim uposlenih, dok je edukacija ovdje skupa tako da je i izvor novca stavljen pod lupu. Iako se po američkim propisima mogu otvarati ovakve vrste škola, iako od države dobivaju iz budžeta isti iznos novca po učeniku kao i druge javne ustanove za edukaciju (cca 10,000 dolara po jednom učeniku godišnje za eriju Utica NY), škole se šire i množe a što je također bilo indikativno za sigurnosne službe, porede porasta uposlenika Turaka po školama. Inače FBI istažuje ove škole u lancu sa sličnim školama u ostalim državama svijeta, utički direktor škole Hayali je dao medijima izjavu da škola i njeno poslovanje nemaju u sebi ništa političkog.

Dobro, neka organi urade svoje, ali škola ima itekako veze sa Gullenom, on je i osnivač i vlasnik i ove i svih drugih škola koje su sve redom osnovane uz ili preko džamija i džemata. Politika mu nije strana sigurno. Nakon što su krenuli u priču sa školom u gradu Utica NY, turske džematlije iz Syracuse su revnosno obilazili džemate grada Utica, organizirali tribine, nekakve ‘naučne skupove’ matematike i fizike a rezultat takvog ‘školovanja’ je taj da je ova škola u svom prvom početku sva bila popunjen većinom Bosancima (Bošnjacima), dok su utičke hodže vazile i lobirale kod roditelja za upis djece ‘u našu školu’, gdje će sve biti kao i u Bosni. To je za ­naš svijet bilo važnije od programa, od mogućnosti daljenjeg školovanja, od rangiranja diplome, ma samo neka se pozdravlja sa ‘selam allejkum’ u razredu i neka nema svinjetine u školskoj kuhinji. Mnogi roditelji su djecu ispisivali iz drugih utičkih javnih škola i upisivali ih u ‘naše škole’, a osimTuraka, u ostatku osoblja vidno mjesto zauzimaju Bosanci učitelji, od portira do mjesta zamjenika direktora. Ima i dosta učitelja Bosanaca koji još nisu stekli potrebne diplome a uče djecu, ali nema veze, važno je da je ‘brother’, za ostalo će se nekako naći rješenje.

Neki su roditelji poslije djecu ispisivali jer je bilo javnih i neskrivenih primjedbi kako pojedina djeca ‘jedu kao svinje’ ili ne jedu halal hranu što je preporuka škole koja je prvo kuhinju uredila po tom principu, tako da su ubrzo djecu vratili u ranije javne američke škole. Nedostatak muslimana, škola je ubrzo nadomjestila popunom djece arapskih emigranata koji su preplavili naš grad. Ne samo u ovoj tursko-džamijskoj edukacionoj ustanovi (budući da su sve ove škole otvorene uz ili iz džamije ili preko kakvog ‘Tursko/Američkog kulturnog Centra’) već i u ostalim školama.

Dakle, tačno je i mi svoga Gullena imamo.

Lokalni list našeg grada ‘Observer Dispatch’ opširno je prenio reportažu o ulasku FBI tima u ovu ustanovu a to su popratile i tv kuće države New York. Za sada, nema vijesti o istražnim radnjama službi bezbjednosti.

photo : tv najava FBI istrage u školi