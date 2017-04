Pravobranilac Opštine Velika Kladuša tužaka građane a kriminal mu pred ‘ćoravim’ nosom

Pravobranioci generalno, bilo da se radi o najvišim državnim ili najnižim po rangu opštinskim, novi su (stari) proizvod vlastele. I klasičan izvor ‘debele hladovine’ za podobne i pokorne. Sam Bog zna a narod vidi da ova vrsta funkcionera niti brani državu nit’ Opštinu a za takav svoj (ne) rad, pofino su nagrađeni. To ti dođe kao mjesto savjetnika u firmi ili kod načelnika a od silnih zakonskih ovlaštenja i prava iz Zakona o pravobranilaštvu, pravobranilac jedino brani ‘šefa’ kuće u kojoj hladuje. Uz put, građanima zagorčava život i utjeruje ih ‘u suru’, da bi imao šta prikazati u svom godišnjem izvještaju. Koji se, izvještaj, je li, uopšte i ne usvaja, on se po novoj bh terminologiji ili metodici samo ‘prima k znanju’, ili se ne prima. Ako ti ga ‘ne prime k znanju’, pripremi ga da prostiš za slijedeću sjednicu Opštinskog ili drugog vijeća i produžio si sebi mandat.

Pored pravobranioca može da prođe brdo kriminala u njegovoj opštini, kantonu ili državi, on će kao što dolikuje, okrenuti glavu i otići po kafu. Ili će pripremiti kakvu tužbicu za neposlušnog građanina koji nije uplatio troškove uređenja ili održavanja stubišta te trknuti u Sud i ubilježiti nešto radnog vremena. Ni ‘P’ od prava iz Zakona.

I nije lud da siječe granu na kojoj sjedi.

Dabome, ali onda zašto se zove pravobranilac kad ne brani pravo? Eh, svavakvih pitanja ima.

Ako bi se recimo aktualni načelnik Opštine Velika Kladuša Rasim Husić bavio pravom, pa on bi svaki dan pisao krivične prijave Tužilaštvu. Zapravo ne svaki dan, brzo bi ga smijenili, zato je bolje ovako u hladovinu bato, do penzije. Umjesto da se brine o budžetu, o trošenju para mimo zakona, o nezakonitim isplatama dnevnica, o nezakonitim građevinskim dozvolama, o nezakonitoj upotrebi službenih auta, o sredstvima donacija iz opštinskih grantova, o sklapanju ugovora, o ne zakonitoj primjeni opštinskih akata (Statuta, Odluka i šta znam čega još), Rasim Husić gospodski napiše tužbicu za neplaćene račune opštini ubogom i siromašnom građaninu, ili kakvu žalbicu Opštinskom Sudu i utjeruje dugove. Brani državu, Opštinu, šta znam koga još … I to ne bilo kakvu tužbicu već nepreciznu, pogrešnu, ma može šta hoće napisati jer to nosi u Opštinski Sud gdje se također štiti država, ili to šalje u Bihać kao žalbicu gdje se samo pazi da država ne bude oštećena.

I nije Husić bilo kakav pravobranilac, a nije jedini u Jedinstvenoj i Cjelovitoj BiH, nego samo takav poznavalac propisa i samo takav zaštitnik države, ej ! On ti je u stanju zatražiti hipoteku na imovinu za 300 ili 400 KMa spornog duga a Sud u stanju promptno i izdati rješenje kako bi se opština-država zaštitila. On bi bio u stanju imovinu i prodati za tih 300, 400 KMa, jer građanin mora znati ko je zakon a šta je pravo. Nema veze što stranka u postupku koja nije pravobranilac nije nikad ni primila poziv niti učestvovala u postupku, šta onda? Brojni su primjeri u Mostaru i bližoj i široj okolici gdje su vlasnici stanova ostali bez stana koji im je prodat na javnoj dražbi a pod palicom pravobranioca, za par hiljada KMa nekakvog duga, koji nije do kraja ni dokazan ili je odavno zastario, ali postoji pravosnažna odluka Sudova pred kojima je pravobranilac istrenirao zakon. Bez vlasnika stana koji je za spor čuo tek kad je određena prodaja. No, sve je po zakonu, mora pravobranilac dokazati svoju platu. Ali, recimo, za nekoliko miliona KMa štete napravljene državi, opštini svejedno, on neće ni ‘habnuti’, nije lud, samo ludi ‘laju’ na zvijezde. Ili ‘te otruju ako previše laješ’, kao što kaže jedan nedavno ispisan grafit u Zenici.

Onomad Kantonalni pravobranilac Ezić Himzo u Bihaću je zorno branio i državu i Kanton, čačnuo u neke posliće premijera pa ga je Hamdija Lipovača smijenio kao rezervnog igrača u lokalnom timu. I gdje je sada Lipovača a gdje siroti Ezić? Lipovaču spašavaju od Sarajeva do Bihaća a Ezić se još vuče po sudovima i dokazuje da je (bio) u pravu. Ili recimo siroti pravobranilac Banja Luke Danijela Novaković koja je nakon što je razotkrila mućke i kriminal u vezi dodjele zemljišta doživjela takav pritisak da ju je strefio moždani udar a na kraju i smrt.

Ne, to je previše očekivati od pravobranioca Velike Kladuše. ili bilo kojeg drugog. Medjutim, nije poanta u Husiću, on je slučajno u ovoj priči. Jer, on je samo preslika iz bh ogledala pravobranilaštva. Da nije tako, opštinski pravobranilac bi valjda optužio i nekog drugog osim običnog građanina, ma bar ijednu kompanijicu. Ta nije valjda da za toliko godina mandata, nije našao nijednu nezakonitost u svom okruženju. Lijevo od ‘ćoravog nosa’. Ali nije Husić Ezić, nije ni Novaković. Eno ga nasmijanog, sve mu štima u Opštini, tamo nema ništa i ničega što ugrožava Opštinu ili državu, sve je po zakonu.

Zato i jeste pravobranilac. Bio u ‘onom’ sazivu’, opstao u slijedećem a evo ga i u najnovijem opštinskom jatu. Hoću reći, on je pravobranilac za sve sisteme i šeme. Izabran u vrijeme DNZ vlasti, ni čuo ni trepnuo ništa, a onda je došao mlađahni Edin Behrić pa mu mandat produžio, evo ga sada pravobrani Abdić Fikreta. Čak više, eto ga u sudu časti u udruženjuu bh pravobranilaca Bog te malov’o. Prije Opštine bio je i direktor u SDA banci imenom KIB Banka a prije toga je li, sudija u AP Zapadna Bosna.

Dakle, vazda na pravom mjestu i u pravo vrijeme.

I fakat po zakonu. Zakoni su i napisani za vlast, nisu za građane, obične smrtnike.

photo : Rasim Husić lijevo, polaže zakletvu pred DNZ Vijećem Opštine Velika Kladuša