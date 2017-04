A četiri ‘odmetnuta SDA jastreba’ su obični domaći politički vrapci

Nacijo, vrag je odnio šalu a donio bh zbilju : ako se 20. aprila ne usvoji Zakon o povećanju akciza, ode sve u ‘grčku’ materinu. Neće biti puteva, neće biti penzija, socijale i regularnih plata, a kakve su neprilike, nema ni države.

Jebiga, države nema odavno, skoro da je nije nikad ni bilo, na to smo navikli, sad se javno navikavamo da nema para. Već puna dva mjeseca čitava Federacija je na nogama, ne spava nijedan političar, i sva naša sudbina je u tih famoznih 15 pheninga po litru goriva, koliko povećanja traži MMF, bh pozajmljivač love bez granica, da bi doturio drugu po redu odobrenu tranšu pozajmice.

Puste priče kako će se novom tranšom kredita BiH pretvoriti u masovna gradilišta i da će svijeta nestati ako se ne usvoji Zakon o akcizama, raspršile su se u bolesnim vapajem i potragom za glasačkim rukama iz kojih nesporno proizilazi kako zapravo u budžetu nema para.

Dakle, akciza je deviza, a para je droga. A naši političari su ovjekovječeni parajli narkomani. Pa svoju nervozu ne kriju niti mogu sakriti.

Hoćemo lovu milom ili silom. Čak su se Bakir Izetbegović i Milorad Dodik slizali ljudski, eno ih medijski brane ovaj ucjenjujući set zakona na sva zvona, dok je Bakir ‘prekabulio’ sastati se sa svojom omraženom ‘četvorkom’ iz sopstvenih redova moleći ih za glas pride, budući da u Parlamentu fali ruku jer za zakon neće glasati opozicija i Savez za promjene, aktualni SDA koalicioni partner u vlasti. Nije čak siguran ni Čović i HDZ, osim ako mu Bakir ne udovolji u državnom prekrajanju Bosne i Hercegovine po matematičkoj formuli stvaranja čistih etničkih izbornih i teritorijalnih jedinica.

Vijesti govore kako su se u SDA ‘uspjeli dogovoriti’, što znači da medijski istrošena ‘četvorka’ nisu nikakvi ‘SDA jastrebovi’ već gladni, obični domaći vrapci. Ti meni ovo, ja tebi ono. Uz izuzetak Sokolovića koji je javno rekao da glasa neće dati. Odprilike je tako izdeklamovao ‘dogovor’ Mehmedović pojasnivši da će glasati za povećanje nameta jer je ponudio neke ‘uslove’ za svoj glas u cilju zaštite potrošača, raje, poljoprivrednika, a sve što je u tih sedam tačaka izbiflao, mogu mu i ja potvrditi sve je to čista talašika i kupovina nade. Jer, vlada se u tim dogovorima obavezuje da neće uraditi ovo ili ono, a nigdje se ne obavezuje da će i kako odgovarati ako se ne bude poslije glasanja pridržavala dogovorenog. Kupovina nade za glupu raju : kao kad kupiš voćnjak šljive pa ako je ne ubije mraz biće rakije. Za Mehmedovića poeni : vidi što se odupr’o Bakiru, ­a on se odupr’o na svoje obje fotelje. Onoj u ‘odmetnutoj četvorki’ i onoj kod Bakira. Phuj!

Ostali, tipa Ahmetovića koji ‘tvrdi pazar’ izjavama kako će svoju odluku donijeti na sam dana glasanja ne treba ni komentarisati, niti treba očekivati da se ne predomisli ni galamdžija Šepić Senad, čija briga nisu ni akcize ni glas u Parlamentu već idući izbori za Predsjedništvo, o čemu već naglaba kao o nečem za nas veoma važnom, jer on će biti jedan od kandidata.

Kad je sa službenog puta iz New Yorka direktno u emisiju ‘Pošteno’ zavapio federalni premijer Fadil Novalić ‘aman zaman braćo, vlasnici glasačkih ruku, glasajte obavezno 20. aprila’, javnost je konačno shvatila koliko nam vrijedi država. 15 pheninga brat/bratu po litri benzina. Odavno ne bješe veće sramote i blamaže ali obraz naših političara ima svoju matematiku. U ‘igri’ je skoro milijarda obećane pozajmice od strane MMFa, ovo je druga tranša, treba uloviti i sve ostalo, treba produžiti život do slijedećih izbora.

Slijedeći put će MMF velikodušno ponuditi kao uslov da se BH Telecom ima prodati u tačno utvrđenom roku i opet će mo imati sličnu situaciju : ili će se ova državna ‘zlatna koka’ dati tačno određenom MMF partneru ili će opet zafaliti deviza i akciza, isto nam se piše. I opet će mo doći u istorijsku situaciju i istorijsko glasanje. I jednako istorijsko spašavanje­ političara i njihovih fotelja, dok će MMF famozno tvrditi skupa sa stručnjacima iz EU kako ‘Bosna ekonomski napreduje’. Prema Grčkoj.

Svi će mo zaboraviti da nam se radilišta na auto/putevima po tri puta otvaraju presijecanjem vrpci a da u zadnje dvije godine nismo dobili ni kilometra auto puta. Jer mi volimo zaboravljati. Jer smo mi mazohisti, korumpirani i bolesni podanici. Jer su za nas akcize a za vlast devize.

photo : ‘odmetnuta’ četvorka SDA, s lijeva, Šepić Senad, Sokolović Salko, Ahmetović Sadik i Šemsudin Mehmedović