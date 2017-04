Nova novotarija u bh islamu : sve je dozvoljeno čak i kad je zabranjeno

Za početak jedan kratki podsjetnik, radi razumijevanja teksta. Ići u Saudi Arabia-u u skladu sa islamskim propisima (ne onako, na ekskurziju) može se kad god se može i hoće, a hoće se. Ako ovu svetu dužnost obavljate u vrijeme Kurban – Bajrama koji slijedi poslije Ramazana onda ste obavili hadžž. Ako ste tamo bili u bilo koje drugo vrijeme u toku godine, onda ste na umri, ili ti ‘malom hadžžu’.

Nekada u davna naša stara vremena, ljudi su odlazili na hadžž rijeđe nego danas i po strogo islamskim pravilima. Kad zarade na pošten i fino uljudan način, da bi takvi kad se vrate, bili poštovani od komšija, prijatelja i vjernika. Danas, i na umru i na hadžž ide se masovno, ide svako ko ima para ili do njih može doći na bilo koji način, što znači što više i češće, ide se o sopstvenom trošku i sa poštenim parama, ali mnogo je više onih koji tamo idu na ekskurziju. Da se čuje, da postanu važne face. Bilo da im kartu plati Saudijski Kralj (a on to čini po tačno utvrđenom spisku : tako je primjerice hadžž obavio Fatmir Alispahic, novinar i publicista, nezvanino vođa vbh vehabija, pa pisac, džamijski moljac Muhamed Mahmutović ..), bilo da im to plati Islamska Zajednica Sarajevo, bilo da se tamo pojave u ime nekoga ko je kao trebao a nije mogao sakupiti pare. Velika većina novokomponovanih hadžija je Mekku obišla sa parama sa kojima po islamu ne bi tamo smjela ni prismrditi, ali ko te pita, važno je biti hadžija. Jer, ‘para ima hadžija’… Ako ne vjerujete, provjerite ko je sve od naših političara vlastodržaca već rezervisao mjesto u džennetu, da ne kažem u raju.

Avioni lete, broj hadžija iz BiH raste iz dana u dan, iz sata u sat.

Postajemo hadžijska nacija, ako nismo postaćemo veoma brzo.

Tamo se ide i po nekoliko puta, ko ima para više, više je bliže Bogu.

Kažu da je obaviti jedan namaz u vrijeme Ramazana u Mekk vrijednije 100.000 puta nego isti takav namaz na kojem drugom mjestu. Što znači, ako ne odeš Tamo, slabo ti se ‘piše’, onaj što ima love i ode samo jednom u pravo vrijeme, sve je ‘namirio’. E, ali ima kod nas u BiH još jedna najnovija novotarija. Novija od Cerićevog ‘Hižaslava’, naziva za Bajram, a ona kaže da se odlazak na hadžž ili umru može obaviti i uz pomoć igre na sreću.

Neću da kažem kockom, ali to dođe na isto. Jer, svaka igra na sreću je kockanje sa nadom.

Znamo li da je islam strogo protiv kocke? Znamo. Znamo li koliko kockarnica ima u BiH? Znamo, nema većih vjernika na Kugli Zemaljskoj a datako vole kockati. Znamo i to da se iz Islamske Zajednice BiH često čuju prigovori na kocku, kockanje i sve druge nehalal islamske primjedbe pa ipak ..

Ipak, kod nas se petkom poslije džumma – namaza izvlače sretni dobitnici za odlazak u Mekku. Lutrijom. Bingom, igrom na sreću.

I još se to proglašava humanitarnim radom. I ‘kreditom’ na onom svijetu. Jedna grupa humanitaraca iz Zenice, Aldin Kajmaković i drugari takav bingo-hadžž su organizovali prošlog petka u džamiji, pa kom ‘opanci, kom obojci’. Hoću reći, nekoga su ‘izvukli’ i taj će biti hadžija.

Vođa ovog projekta inače sakuplja donacije i onda uplaćuje avionske karte za one koji bi htjeli na hadžž a nemaju para. Nije objavljeno kako je on uspio već dva puta obaviti hadžž a dva puta umru, što će reći da je četiri puta išao na hadžž (dva puta na veliki a dva puta na mali, da prostite), nadati se da je to obavio bez izvlačenja. Sa halal stečenim parama. Međutim, ovo ‘bingo hadžžovanje’ je stvarno prevršilo svaku moguću novotariju.

Ili možda nije?

Po novom tumačenju i prakticiranju islama od pojave efendijice Mustafe Cerića nema ništa i nikakve prepreke prema putu do Boga, sve je dozvoljeno čak i kad je zabranjeno. Još kad u džamiji poslije molitve čuješ čangrljanje loptica ili šuškanje papirića pa onda ono milozvučno ‘ovdje’, ili ‘imam, dobio’, svaka razlika između kockanja i izvlačenja lutrije prestaje. Ostaje ti samo da kao u kladionici kad uplaćuješ, nadaš se da će te sreća potrefiti. Ili da ćeš ‘izgrebati’ sretni broj. Jer, ‘svaka dobija’.

Ako te pak kao sretnika ‘izvuče’ imam i to još u džamiji, onda nema druge nego da si 100.000 puta sretniji od običnog kockara u bilo kojoj kući nade.

photo : ilustracija