Naredbom : džumma namaz u Potočarima od 31. marta do 11. Jula 2017

Dugo smo se pitali šta će biti sa Ćamilom Durakovićem, nakon što je doživio debakl na prošlim izborima u Srebrenici u kojima je po stavu Reisa ef. Kavazovića čak i pored njegove fetve pobijedio Vlah, Grujičić, sadašnji načelnik. Evo Ćamila u svojstvu novog-starog predsjednika Odbora za komemoraciju u Potočarima, a evo nama, raji, čitaocima, vijesti koje će od sad pa do ljeta frcati po medijima, umjesto revizije, praznika, MMFa, nerada političara i svega onog drugog što nam iz BiH dolazi dozirano i po tačno utvrđenom planu.

Ćamil je već održao dvije sjednice Odbora, slijedi Program i sadržaj 11. Jula i ostalo, manje više poznato u vezi čega ćemo Srebrenicu i Potočare pratiti ‘užvo’, iz dana u dan, iz sata u sat. Prva novina koja koja dolazi iz ovog tabora-Odbora je samo na prvi pogled čudna i indikativna a proizilazi da Odbor svoja zasjedanja obavlja ne u Potočarima i ne u prostorijama Oštine Srebrenica, već u Kladnju, dok druga novost dolazi iz Islamske Zajednice BiH i Medžlisa u Srebrenici koja kaže da će se od 31. marta ove godine pa do 11. Jula džumma namaz klanjati u Potočarima, u prostorijama Memorijalnog Centra. Što znači da je Srebrenica simbolično premještena na teritorij Federacije BiH iz Republike Srpske, kao što je i džumma namaz naredbom ili ti fetvom premještena u Memorijalni centar.

I jedna i druga novost su kao što i dolikuje čista politizacija i Srebrenice i žrtava, ovaj put na malo drugačiji način, budući da je politika dominirala i sveprisutna je u ovoj Opštini od osnivanja Potočara pa do danas, a evo i zašto. Kladanj kao mjesto sastančenja odboraša je izabran iz dva razloga, ne zna se koji je ‘važniji’, ali da dobiva primat nad žrtvama u to nema sumnje. Prvo, zato jer odborom formalno ‘upravlja’ Ćamil Duraković, de facto sa njim manipuliše SDA i Islamska Zajedica BiH preko ‘Majki Srebrenice’, tačnije sa ‘majkom svih Majki’ Munirom Subašić, a oni se nisu i neće se pomiriti sa činjenicom da su izgubili izbore u Srebrenici a sa njima i Srebrenicu i Potočare na njihov način, te ne mogu sebi dozvoliti da se sjednice Odbora održavaju na isti način kao do sada. Čime i dalje iskazuju svoje nezadovoljstvo izborom Mladena Grujičića za načelnika i čime će mlatiti po medijima na sva zvona.

Drugi razlog je što je, sudeći po stanju u realnosti, Naser Orić, ratni zločinac i sarajevski kriminalac važniji za SDA vlast i Islamsku Zajednicu BiH od žrtava u Potočarima. Naime, u Odboru je aktivno uključen i već prisustvuje sjednicama a znamo da se ne smije pojaviti u Srebrenici zbog potjernice koju je za njim raspisala Srbija prije dvije godine zbog čega je bio uhapšen u Švicarskoj skupa sa Ćamilom (juna 2015) i zbog čega se protiv njega još uvijek vodi nakaradni i farsični postupak u BiH u kojem su svi svjedoci koji potvrđuju njegova zlodjela izvještačeni kao ‘psihički slučajevi’ i kao totalno nepodobni. Znamo i to da je 2015 godine Ćamil Duraković zaprijetio da će ukoliko se ne oslobodi Orić u Švicarskoj, ‘otkazati’ komemoraciju u Potočarima, srećom Naser je ‘predat’ organima BiH koji su ga tek tada ‘zatražili’, sve do tada je mirno reketario po Sarajevu i Tuzli i otkupljivao kurbanske kože preko svojih firmi za takve namjene.

Kad znamo i nespornu činjenicu da je u opkoljenoj Srebrenici ‘majka’ Munira raspoređivala humanitarnu pomoć i kad znamo da je u to vrijeme dodjeljivala šećera za trkaće konje Orića više nego za raju, te da je zbog Orića te 2015 godine napadnut premijer Srbije Aleksandar Vučić u Potočarima čiji počinioci se ni danas ne znaju te da je javno Bakir Izetbegović otkazao posjet srbijanskog predsjednika Sarajevu Nikolića također zbog Orića te javno obećao da će snositi troškove suda u Švicarskoj i u BiH za njega, onda je jasno koliku važnost Orić ima u sakrivanju istine oko Srebrenice, vojnog vrha ARBiH i porodice Izetbegovića i zašto je sada aktivan u Odboru.

Fetva o klanjanju džumma namaza u prostorijama Memorijalnog centra je još dodatni razlog vjerske politizacije ovog svetog mjesta žrtava. Iako je nakaradna budući da se zna kada i gdje se ovaj islamski namaz obavlja od pamtivijeka a sa ovom naredbom (koja nije prva ove vrste, IZ je prošle godine donijela još jednu fetvu kojom je odredila za studente i đake klanjanje džumma namaza u drugi dan i u drugo vrijeme), naredba pokazuje da se IZ poigrava sa žrtvama i vjernicima kao i političari. Jer, postavlja se pitanje a šta sa džumma namazom u ostale dane prije 31. marta i poslije 11. Jula, da li su takve molitve ‘priznate’ i valjane? Osim toga, dodatno će se etiketirati i prozivati ljudi koji umjesto u Potočare odu u džamiju obaviti svoju molitvu.

I SDA, i IZ i Odbor za komemoraciju su sa Potočarima odavno prešli crvenu liniju moralne pristojnosti, ne samo zbog vašerenja svakog 11. jula, žderačine, politikanstva, seljakluka, biznisa i trošenja para na nišanima i kostima žrtava, no to nikoga posebno ne zanima i to je za neku drugu priču. Iz koje se polako nazire i jedna vrsta panike : svake godine je sve manje identifikovanih žrtava, a oni bi htjeli da je tamo iz godine u godinu na stotine tabuta, ne zbog toga što se sve žrtve trebaju pronaći i identifikovati već da njihov nemoralni i pokvareni naum bude što viđeniji i što masovniji. Za sada je ‘tek’ 26 žrtava spremnih za pokop, u panici se prevrću DNK analize i pregledavaju mrtvačnice ne bi li se ‘našlo još’, kako to neki od članova Odbora bolesno i bez stida poručuju žaleći što je broj ‘tako mali’.

Njihovo žalovanje je providno a postupci po kojima su godinama skrivali već identifikovane žrtve i ‘čuvali’ ih za slijedeću dženazu su bolesni i morbidni, kao što je bio slučaj sa pukovnikom ArBiH Avdom Palićem kojeg je Amor Mašović sakrivao a optuživao Srbe da ne otkrivaju gdje je ukopan nakon ubistva, pune dvije godine.

Panika ima i svog ‘smisla’ iako je morbidna. Jer, šta će se desiti jednog dana, a doći će, da nema nijedne žrtve za sahraniti ?

photo : Naser Orić, slika ratna, Kravice 1993