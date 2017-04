Utica NY : Nekoliko lažnih a važnih informacija sa Radia 202 Utica NY i njegovog vlasnika Nedima Mujića

Cross Atlantic je više puta u svom printanom izdanju donosio tekstove o Mujić Nedimu, vlasniku nekoliko web stranica, nekadašnjem uredniku lista Bosanske Zajednice Utica NY ‘Mostovi’, vlasniku propalih novina (dva broja pod čudesnim nazivom ‘Čujemo se’), agentu za prodaju nekretnina, ‘profesionalnom’ obračunavaču taxe, uposleniku banke, bivšem suradniku web sraone i naci-islamističkog el. glasila ‘Bošnjaci. net’ odakle je dobio i Plaketu za suradnju u društvu neformalnog vođe vehabija BiH novinara i hadžije Fatmira Alispahića – sadašnjeg urednika islamske TV ‘Igman’ ..

Pisali smo čisto iz odbrane o marifetlucima i nestašlucima ovog ‘šminkera’, bivšeg desetara JNA, budući da je bio nemilosrdan prema Cross Atlanticu, iako je čak i tehničku obradu ovog lista izvodio skoro pola godine, po cijeni od 250 dolara po broju i to isključivo u cash valuti, čak je do te mjere shvatio svoju ulogu u tome da je posebnu stranicu na moje originalno a kasnije i posprdno ime otvorio, ponudivši Bošnjacima da mi Hebu mater i uzduž i poprijeko. Što se moralo ukinuti jedino preko i uz pomoć advokata.

Ovaj put neću o njemu, hoću o nekoliko ordinarnih laži koje plasira na Radiu 202, na web stranici radia. Čisto da bude zapisano.

Prva originalna laž ovog lepuzanta (od imenice lepuzija, džabica, merhamet) na ovom glasilu je da je Radio 202 jedini bosanski medij u gradu Utica NY. Nedim je to sročio na engleskom ‘The only Bosnian Media in Utica NY area’, da bi privukao, navukao Amerikance na njegov marketing. Zlatni sponzor, srebrni sponzor, bronza i sve tako. Klikni na ‘donation’. Kao što ih navlači i posebnom web stranicom u želji da se dočepa članka sa slikom u lokalnom listu ili na lokalnoj tv na kojoj fotoshopira stare sa novim slikama Utica NY. Ne bi li se koja uvalila u hodnik ili ured načelnika Opštine.

Razumijem ga, ali laž se ne može prećutati. Razumijem da cijeli svoj biznis vijek upražnjava grebom od Opštine, Refugee Centra, Centra za izbjeglice odakle je i sama ponikao i izmišljen, i znam da nije lako u biznisu ali eto, nije jedini medij, neka se već jednom pomiri se sa tom istinom. Ako može i hoće. Cross Atlantic regularno i zvanično još postoji, od 10.02.2002 punih deset godina je printano izdanje mjesečnog lista bilo u ‘area Utica NY’ a nakon toga do danas, online izdanje je još u funkciji.

Druga veoma teška i sračunata laž je da Radio 202 postoji od 2002 godine. Nedim bi rekao ‘The Bosnian radio established 2002’, a ni blizu. I Bog i narod Utica NY znaju da je tada ‘radio’ Radio ‘Millenium’ pod vodstvom Sabine Bajić, njegove dobre prijateljice a Nedim oneređivao’ list Bosnian Community pod imenom ‘Mostovi’. Čiji print je plaćao Centar za izbjeglice od ‘grantova’ a Nedim pravio marketing. Radio 202 se pojavio mnogo, mnogo godina kasnije, ali ova laž iako nije originalna, treba da raspali blesave Bosance, Bošnjake a posebno Amerikance, i to one u i oko vlasti u Opštini, Oneida County i bližoj i široj okolici.

Treća laž ovog šminkera je navod na web stranici radia kako nas Bosanaca ima 8,000 i kako se on, njegov radio čuje daleko, skoro do Cooperstown-a, Bog te mal0v’o. I to sve sa slikama studia, miksetom i nekoliko fotelja i reflektora.

Pa i grane na pticama znaju kako funkcioniše radio takvog tipa. Uplatiš frekvenciju subotom od sat ili dva vremena i doneseš miksetu u određeno vrijeme. I eto ti ‘programa uživo’. Takvih frekvencija vlasnik frekvecije Vascera, inače councilman u Opštini nudi koliko hoćeš.

Nas ovdje u eriji Utica NY ima 6,200 i ništa manje ni više, ali broj je veoma bitan, na njega se lijepe luđaci ko muhe na .. ljepak. Iako bi po vokaciji ‘teškog’ Bošnjaka kakvim se i sam predstavlja Nedim trebao svoj radio nazvati ‘Bošnjačkim’, kao i svi Bošnjaci, kad je zvanično – pretvorio ga je u ‘Bosanski’, tako izgleda normalnije i ljepše, još nismo došli do toga da nam prefiks bošnjački bude milozvučno ozvaničen.

Da li ima preko 3,000 pratilaca na svom facebook profilu ne znam, nisam gatara ali mogu pretpostaviti da mi pomalo liči na Jelenu Karleušu, moguće je da ga tako silno prate. Jer, jako je zanimljivo kad se tamo uglavi spot ‘Mujo Uturić’ koji pjeva nakon dolaska na naselje zemljaku a zemljak mu se zahvaljuje uz taktove poznate pjesme ‘hvala Mujo Uturiću, i tebi i tvojoj ženi’. Čisto onako bošnjački.

Laž je oduvijek bila karakterna osobina Nedima Mujića, a Cross Atlantic obožava raskrinkavati ‘the’ laži. Čije god bile.

A hoće li laži poduprijeti marketing ovog Radia?

Hoće. Ali dokle? Umjesto nekadašnjeg ‘Michellis’ prodavača banana čije reklame je Nedim printao u ‘Mostovima’, umjesto nekadašnjeg prodavača namještaja Radeljaš Rođe kojem je printao po tri stranice kauča i fotelja i madraca, sad je tamo namještaj ‘Joe Tahan’s’ i Carbone ‘diler’ autima. Zato jer je Radeljaš nakon što je ugasio svoju prodavnicu sada uposlenik ‘Joe Tahan’s’ namještaja a Carbone ‘diler’ autima se reklmira jer je tamo menadžer Budin sin. Sin nekadašnjeg tjelohranitelja načelnika Roefaro-a koji je sada biznismen, ima čovjek koktel bar kojem Nedim vodi web stranicu i još ponešto.

photo : screen sa stare web stranice Radio 202