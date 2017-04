Nisam mogao da povjerujem očima, a ni ušima.

Vijesti iz zavičaja su stizale jedna drugu i svaka je bila bolja od bolje. Uživao sam.

Bakir Izetbegović gostovao u US Kantonu i sastao se sa vladom US Kantona. Sa prethodnim načelnikom Emsadom Galijaševićem nije se htio ni čuti ni vidjeti već je sa sadašnjim načelnikom Šuhretom Fazlićem popio kaHvu a onda je u pratnji Ljilje Elvire Abdić doputovao u Veliku Kladušu u prvi radni nastup novoizabranom načelniku Opštine Velika Kladuša Fikretu Abdiću. Nije objavljeno o čemu su predsjednik SDA i načelnik Velike Kladuše razgovarali, sastanak je bio otvoren samo za njih dvojicu.

U kabinetu načelnika Abdića, od svih medija i novinara jedino je mogao prisustvovati direktor i vlasnik ‘rePrezenta’ Šabanagić Esad, ali pod uslovom da ne iznosi detalje.

Rifat Dolić i Admil Mulalić su u ime DNZ partijice uputili otvoreno protestno pismo u kojem su istakli kako predsjedavajući bh Predsjedništva bespotrebno ‘dolijeva ulje na vatru’ i dijeli Krajišnike. Iz kabineta načelnika Fikreta Abdića nisu dali detalje sastanka ali su obavijestili javnost da je sastanak ‘protekao u obostranom razumijevanju’.

Sat nakon sastanka sa Izetbegovićem, Abdić se susreo i sa kćerkom Dunjom Abdić i sa prethodnim načelnikom Edinom Behrićem a sastanku je prisustvovao i opštinski samoupravni branilac Rasim Husić. Od novinara, opet i jedino Šbanagić Esad, koji je stalno nešto propitkivao a što je nerviralo učesnike sastanka. Nezvanično se saznaje da su Behrić Edin i Dunja Abdić vratili Opštini pare koje su do sada primili po osnovu ‘bijelog hljeba’, Husić je kao i svaki samoupravni branilac poslije ovog neviđenog gesta u političara, pocijepao već pripremljene tužbe za povrat ovog opštinskog novca, uz konstataciju da je i sretan i tužan. Sretan je jer neće morati tuživati ove gladne korisnike ‘bijelog hljeba’, tužan zato što će svoju energiju usmjeriti opet na tužakanje građana koji ne plaćaju naknade za čišćenje i održavanje stubišta i stepenica u zgradama.

Iz Kantonalnog Tužilaštva US Kantona objavili su da su poslali Sudu na potvrđivanje optužnice protiv nepoznatih ubica generala Šantića – Atifa Dudakovića i Hamdije Abdića Tigra.

Vijest iz Banja Luke je planula u trenu. Milorad Dodik se u Banskim Dvorima sastao sa ‘majkom’ Munirom Subašić a nakon toga se Bošnjacima izvinuo za počinjeni genocid u Srebrenici obećavši ‘majci’ Muniri da će slijedeći put u Potočarima, mislim na komemoraciju, biti tolerantniji, neće se pomaknuti s mjesta dok Munira ne prouči čitavu ‘fatihu’, prošli put je nestrpljivo i neoprezno krenuo u protokol ne čekajući da ona molitvu dovrši, što je Muniru strašno razljutilo pa je onomad izjavila kako ‘Bošnjaci neće trpiti ovakva poniženja’. Dodik je prenio ‘majci’ svih Majki Muniri pozdrave za Bakira uz nevjerovatni gest vrijedan poštovanja : vidimo se u Sarajevu. Na što je Munira sva ustreptala izjavila. ‘Alka Vuica će se plaHo obradovati’.

BH Tužilaštvo objavilo je da je spremna optužnica za ubistvo (16.03.1999) bh ministra Joze Leutara i da je već na putu prema Sudu gdje se očekuje njeno potvrđivanje. Uz ovu optužnicu u Sud ide i optužnica za ubistvo (2007) Ramiza Delalića Ćele, za miniranje groba (2006), uh, eh, egstakfrluah mezara Alijinog, pa optužnica protiv Atifa Dudakovića za ratni zločin u Krajini u bh ratu, Hakije Turajlića (ubijen januara 1993), optužnica protiv Dragana Čovića koja je logičan nastavak optužnice protiv Kemala Čauševića direktora iz Uprave za direktno oporezivanje, a onda slijedi čitav niz optužnica protiv tužilaca bh Tužilaštva koji su uzimali pare iz predmeta, telefone ili ometali istrage na bilo koji način. Uz napomenu da je optužnica protiv Čovića spremna jer je lično-osobno Čović vratio Tužilaštu ukradene dokaze spisa zbog čega se ovako dugo čekalo na konačan ishod.

Kako stanje stvari stoje ‘na terenu’, već se zna ko je napao Aleksandra Vučića u Potočarima jula 2015, kuca se danas optužnica i ide u Sud. Bakir je iz čista mira i neizazvan izjavio ‘ja vjerujem u bh pravosuđe’ pa su mediji pomislili kako Bakir nešto zna, ali iz Tužilaštva nije bilo detalja. Isto tako Tužilaštvo je konačno utvrdilo ko će voditi predmet protiv Hamdije Lipovače, dosta je bilo prebacivanja između Sarajeva i Bihaća, pola spisa se izgubilo na pošti, nema više paketiranje i slanja.

Kako pišu bh mediji, danas je dovršena i optužnica protiv Keme Ademovića direktora zloglasne službe AIDa i narod će već od sutra moći pratiti cvrkutanje ‘Ševa’, što je do sada bila državna tajna. Kako su se tarabili AIDovci, ko je koga i po čijem nalogu, ko je roknuo Nedžada Ugljena a ko pokušao Herendu koji se krije 25 godina u Holandiji te da li svi putevi vode prema Izetbegoviću. Glasnogovornik Grubešić se žalio kako su mu se usta osušila dok je za tv i novine isčitao šta su sve njegovi pripremili i optužili. ‘A i dosadilo mi’ rekao je ‘da ponavljam stalno istraga je u toku’, ili ‘Tužilaštvo intenzivno radi na predmetu’.

Sa sjednice SDA Predsjedništva također nas kao grom iz vedra neba pogodila vijest da je Izetbegović dao nalog da se u javnost puste informacije koliko je do sada koštala revizija presude protiv Srbije a koliko tajni agent Sakib Softić, Fadila Memišević kao predsjednica fondacije i blagajne ‘Pravda za mir’ se oglasila kako to i nije baš pravedno i mirno, budući da ‘to sa revizijom još nije završeno’.

Iz kabineta Fahrudina Radončića su javili ‘kako je koalicija sa SDA stabilna’ bez obzira na turbulentne promjene na terenu, te da SBB budno prati radove u tunelu Vranduk i na putu WC, tj. V C te da će od dinamike na ovim radilištima ovisiti hoće li ostati u tehničkom mandatu fotelja ili će se povući iz vlasti. Sa kliničnog Centra Sarajevo UKCS pak javljaju da od danas pacijenti ne moraju više donositi sa sobom zavoje, iglu, konac, led ili koverte za operacije, od silnih ušteda koje su bile bolne a nužne, može se sada bez problema operisati. I operiše se, izjavila je Sebija Izetbegović.

Adil Osmanović, Drugi do Prvog U SDA, podpredsjednik, izjavio je kako je siguran u pravdu i da će se već koliko sutra ili prekosutra znati ko je izvršio napad na njega i njegovu delegaciju u Srebrenici januara ove godine, u džamiji na sastanku SDA Povjereništva a to je da su glavni organizatori savjetnik Bakira Izetbegovića Mahmutović Dževad i Hamdija Fejzić smijenjeni SDA kadrovik koji će morati odgovarati. Nije imao zamjerki na izvještaj Amre Čolo o događanju u Srebrenici što ga je napisala po naredbi SDA, osim što se ne slaže sa konstatacijom u zapisniku kako je ‘SDA htjela od Srebrenice napraviti Veliku Kladušu’. ‘Zato’, pojasnio je, jer se to ne može upoređivati, Srebrenica je gotova, završena stvar a Velika Kladuša nije, nije sve bilo onda isplanirano kako treba’.

Iz kabineta Fadila Novalića su javili kako je već donešen zakon o rekonstrukciji privatizacije u BiH i da će se sve prodaje firmi ispitivati koliko sutra, čim Parlament usvoji ovaj propis. ‘Do tada’, kazao je, ‘mi idemo uz Agendu i prodajemo ono što se da prodati’.

Agencije za statistiku javljaju kako je broj zaposlenih u BiH premašio cifru od 100.000 te da se broj uposlenih kreće između 150 do 200.000, ostalo je još nešto podataka da se obradi pa će javnost imati kompletne podatke.

Dragan Čović je ispred HDZ BiH izjavio kako odustaje od trećeg kanala i trećeg entiteta, jedino traži da ga razumiju od Herceg-Bosne ne može odustati, a sa čim se složio i Izetbegović, najavivši kako se uskoro mogu očekivati izbori u Mostaru, najkasnije poslije provođenja presude Sejdić/Finci, 2030 godine.

Naser Orić je za krivično djelo ratnog zločina ubijanja Srba oglašen krivim i izrečena mu je kazna zatvora od deset godina, potvrdio je danas bh Sud nakon dovršenog pretresa i iznošenja završne riječi. Orić je izjavio kako će se žaliti dok je njegov branilac bio malo govorljiviji. ‘Ovo je politički proces, Orića proganjaju već godinama usljed čega trpi ogromne posljedice i Orić i sama bh država. Samo zbog ovih procesa njegove firme za kurbane u Sarajevu zabilježile su znatan gubitak prihoda u zadnje dvije godine i mi će mo, ako se žalba ne uvaži, pravdu potražiti u Starsbouru. Moguće je da i ovogodišnji Potočari budu otkazani ako se potvrdi ovakva presuda’.

Iz Islamske Zajednice BiH mediji su zaprimili kratak ali jasan dopis.

‘Poslije posjete Americi, Reis ullema i doktor ef. Kavazović ide u posjetu načelniku Opštine Srebrenica Grujičiću. Vrijeme je da svi Vlasi shvate da bez saradnje Srba i Bošnjaka nema perspektive na ovim prostorima. Ujedno se obavještava bh javnost da na području Islamske Zajednice BiH nema više ni vehabija ni selefija, svuda su samo pripadnici umjerenog i srednjeg SDA islama i sa strašenjem javnosti treba prestati. Islamska Zajednica BiH ostaje i dalje čuvar i stub države BiH kao isključive države Bošnjaka, uz pravo i ostalima iz reda drugih i drugačijih da žive sa nama ako hoće i mogu. A ja im garantujem da mogu.’

Nacijo, upamtite ovaj dan, ovakvih vijesti nema često. Danas je 01. April 2017. godine. Dan sveopšte ozbiljne zajebancije. Aprililiiii!