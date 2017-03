Akademik Ferid Muhić govori o pravljenju islamske države Bosne, bošnjačka vlast šuti. Šutnja je znak odobravanja?

Jučerašnji intervju na Face TV u kojem je gost bio Milorad Dodik predsjednik Republike Srpske nikoga nije ostavio ravnodušnim, predsjednik Mile je uvijek takav, ne ostavlja mjesta ravnodušnosti. Bilo da priča o vječnoj Republici Srpskoj a prolaznoj i vještačkoj tvorevini Bosni i Hercegovini, bilo da se šega sa opozicijom u svom entitetu ili sa političarima u FBiH, čak i kad priča o referendumu ili o otcijepljenju.

E, ali ovaj put Dodik je načisto razočarao mnoge bošnjačke političare jer je eksplicitno ponovio nekoliko puta da dugo godina najavljivanog referenduma o samostalnosti RSa neće biti, upravo im izbio ono što su priželjkivali i sve ove godine ga navodili da učini. Dodik je ustvrdio da će disolucije iliti mirnog razdruženja biti i da će ‘mo se podijeliti’, a ono što je najviše zabolilo bošnjački vrh vlasti jasno je ponovio da je o ovom razdruživanju sa Bosnom bilo riječi i iz usta u vrhu bh vlasti.

Ako mislite da Dodik ‘lupa’ i da je odustao od svog cilja i cilja Srba, grdno se varate, o tome je svakako bilo govora i ima ga koliko hoćete, ali samo u četiri oka. Uostalom, znam Dodika, izaći će i sa imenima. Uskoro.

A zašto i ne bi, da se nešto dešava na tom planu već dug niz godina potvrđuju i neke druge okolnosti, ne samo Dodik, ali nama je u zrcalu oka samo on.

Recimo, ‘predstavnik iz reda hrvatskog naroda’ sve učestalije i otvorenije zagovara kroz prizmu ‘evropske agende’ i ‘reformskih promjena’ podjelu Bosne afirmacijom i javnim priznanjem već postojećeg trećeg entiteta. To se da naslutiti i u Evropskoj Deklaraciji koja je nedavno usvojena a koja govori o ‘novoj federalizaciji’ ili kako već sve to ne nazivaju kad govore o razgradnji BiH, Boga mi, već se javljaju i prvi bošnjački ‘lideri’ koji otvoreno prizivaju ili zazivaju ‘fildžan državu’, državicu Bošnjaka. O ovome je Cross Atlantic već više puta pisao još u svom print izdanju prije pet i više godina a na osnovu analiza i pokazatelja suradnika iz FBiH i dospisnika Cross Atlantica, koji dokazi su ukazivali da bošnjački vrh vlasti u suradnji sa opozicijom pod firmom očuvanja Daytona i uz snažno učešće Islamske Zajednice BiH pravi temelje islamske šerijatske države po šnitu Islamske Deklaracije Alije Izetbegovića.

Priča je jednostavna. Dayton je ‘luđačka košulja’, ‘sve smo poduzeli a li ne ide’, dvadeset i kusur godina se radi direktno na rušenju Daytona i dokazivanju da zajednički život nije moguć, narod se izluđuje svjesno da bi se stvorilo što više pretpostavki o nemogućnosti funkcionisanja ovakve države, dok se za to vrijeme država iz sekularnog uvodi direktno u religijski i vjerski organizacioni sistem i čini sve da ne funkcioniše na sekularnom i principu zajedištva.

Pod onim ‘kad dođe vrijeme’ dogovorićemo se.

I dok mi pljujemo i psujemo Dodika, Srbe i Hrvate, namjerno ne vidimo i nećemo da vidimo kako ‘naši’ bošnjački prvaci svjesno i planski zemlju smanjuju i uvode je u etničke okvire ostvarene ratom. Zbog čega je izvršeno i etničko čišćenje, zbog čega se i ratovalo.

Za razliku od ‘predstavnika Srba’ i ‘predstavnika Hrvata’ koji više i ne kriju nemogućnost ovakvog sekularnog i zajedničkog života, ‘predstavnici Bošnjaka’ se još umotavaju u floskule Daytona i multikulturalne i zajedničke države, dok su islamizaciju ‘svojih’ i ‘zacrtanih’ prostora obavili uveliko od vrtića do Univerziteta, ostalo je još da se riješe ‘neke manje stvari’ oko razmjene terirotija i namučeni i isprepadani narod će bit doveden pred svršen čin. Misli se na teritorije Sandžaka na koje ‘pucaju’ ‘predstavnici Bošnjaka’ kojim pripajanjem Bosni bi se digle ruke i ‘mahnula’ Republika Srpska, Herceg Bosnu ionako nisu nikad ni imali.

Utopija ili stvarnost, šta mislite?

Pustite Dodika. Još jedan dokaz u prilog takvoj tezi je i izjava od prije par dana za medije dr. Ferida Muhića, akademika. Bivšeg profesora sa sarajevskog Univerziteta, komunjare (ne komuniste), člana fantomske Bošnjačke Akademije Nauka (BANU) osnovane u društvu ef. Zukorlića, ef. Cerića i Muhameda Tunje Filipovića, organizacije koja se raspršila i posvađala malo nakon osnivanja i zacrtanih silnih planova.

Muhić, koji inače predaje na Univerzitetu u Skoplju gdje živi već dugo godina, godinama ‘tarlaha’ o bošnjaštvu i Bosni Jedinstvenoj i Cjelovitoj, čovjek sa nargilom kao da je sa njom rođen, u intervjuu ovih dana ‘ne isključuje mogućnost stvaranja bošnjačke fildžan državice’.

Naravno, u konstelaciji svih događanja u BiH ne treba odbaciti ove probne balone akademika, jer vrijeme je za saopštenje. Neko to mora učiniti.

A Muhić kaže da kad može Crna Gora sa 600.000 stanovnika postati nezavisna zašto to ne bi Bosna sa 2 miliona,koliko bi ostalo kad se oduzme Republika Srpska. I ne samo to.

Ispitujući ‘samo logične mogućnosti’ akademik Muhić naznačava da ‘mi’ ne bi bili ni prvi ni poslednji koji bi se ‘raspali’, asocirajući na raspad Bosne. Tačno, mnoge države su se ‘raspale’ u moderno vrijeme ali Bosna, ej, akademiče, sjeti se šta si trubio zadnjih deset i kusur godina?

Pa onda, Muhić uz već poznato da 49% teritorija nema kontrole pod Bosnom već da to kontroliše Republika Srpska dogrijava sa tezom da postoji i mogućnost da se i ‘drugi dio u znatno manjem postotku’ (aludira na Herceg-Bosnu koja također nije pod ingenerencijom vlasti BiH) odvoji, pojašnjavajući da Bosna nije ni Jedinstvena ni cjelovita već dvadeset godina.

Halooo, hej, a šta sa naprđivanjem o 1. Martu i rođendanu BiH, o refrendumu o nezavisnosti BiH, šta sa sekularnom i zajedničkom državom u kojoj si akademiče trpao sebe kao jednog među prvima u Bošnjaka?

Ništa! ‘Mi ne smijemo sabiti glavu u pijesak i ostati nespremni’ tvrdi akademik sa nargilom iz ‘majke’ Turske u zubima.

Šta sa tvojim razglabanjima na tvojoj web parlaoni na turskom, arapskom i engleskom jeziku, šta će mo sa tim akademiče, a?

Ništa, ovakvo stanje je neizdrživo, ‘nismo sačuvali Bosnu’, nismo ovo nismo ono…

Neki kažu da ga ne treba uzimati ‘zdravo za gotovo’, ja ga uzimam za ‘zdravo’ a o ‘gotovini’ će mo kad se sve i ozvaniči iz usta onih koji misle kao i ovaj nargilaš Muhić.

Ne zaboravite, ne priča on ‘na pamet’, čak i kad tvrdi da Bakir ‘onemogućava Bošnjacima da imaju svoju državu’. Jer on je uz Cerića, uz Kavazovića pa i uz Bakira odavno. Sad tako govori jer još nije vrijeme da to Bakir kaže na taj način. Bakir je rekao svoje kad je u političke programe ugradio Islamsku Deklaraciju i planove svoga oca Alije. To mu dođe isto.

I kad bi se ovo ‘hipotetički’ ostvarilo u realnosti, ‘mi bi bez njih procvjetali’, zaključuje Muhić. Zavladao bi mir i harmonija.

Eto ga, tu se pridružio Dodiku. A nema reakcije ni od jednog člana Bošnjačke akademije, nema ni od Bakira. Dakle, probni balon Muhića je uzletio. ‘Naša’ država ma kolika bila. ‘Potpisuj Alija da je k’o avlija’. Potpiši Bakire.

Potpisaće Bakir i potpisao bi odmah samo kad bi se ‘našao dogovor’ oko Sandžaka, čiji dio bi ušao u novu islamsku državu Bosnu. Jer, po Bakiru Sandžak je od Užica na Sjeveru do Ulcinja na Jugu, a po Srbima, to je nešto malo oko Tutina i Sjenice.

Dakle, sinoptička karta karta koju su godinama forsirali na naci islamisičkoj web sraoni zvanoj Bošnjaci.net koja je u BH teritorij uključivala Sandžak i gdje je svoje stalne kolumne iznosio i Cerićev akademik Muhić polako postaje i zemljopis ‘nove’ države.

A kako bi se zvali u toj novoj muslimaniji zemlji begova i aga, akademik Muhić je još u vrijeme popisa 2013 to ozvaničio. Bošnjak i nikako drugačije.

“Bošnjak” ostaje Bošnjak gdje god živio i koliko god puta mijenjao adresu. Razlika između “Bosanca” i “Bošnjaka” je kao razlika između age i bega. Aga se postaje, beg se rađa. “Bosanac” se postaje. “Bošnjak” se rađa. “Bosanac” se postaje I prestaje se biti. “Bošnjak” se rađa i ostaje se zauvijek Bošnjak”.

Tačno tako ali karta ima ipak neke ‘manjkavosti’. Na njoj je, naime, Republika Srpska u ‘sastavu’ neke drugačije i novije Bosne uz kompletan Sandžak. Zna to i akademik a znaju i crtači karata. Ali, polaHko, kad se sve kockice slože, lako je na papiru prepraviti.

Uostalom, i Dayton je sav nastao na salvetama i papirićima Alije Izetbegovića, Tuđmana i Miloševića. Pa ga živimo evo već treću deceniju.

photo : karta BiH kakvu smo priželjkivali, akademik Muhić lijevo u uglu