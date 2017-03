Tajanstveni ‘hrvatski državljanin’ koji je oštetio spomenik ‘Nermine dođi..’, još tajanstveniji autor skulpture

Prije dva dana nepoznati počinilac je u Sarajevu u Velikom Parku oštetio skulpturu ‘Nermine dođi’, prepolovio je načisto na pola. U ‘roku odmah’ uhvaćen je i predat Tužilaštvu ali u još bržem roku je saslušan i pušten.

Riječ je o skulpturi sarajevskog ekstravagantnog umjetnika Mensuda Keče koja obrađuje detalj iz srebreničkog genocida u kojem su ubijeni otac Ramo i sin Nermin Osmanović, na način da je uhvaćeni otac dozivao sina Nermina ‘dođi dolamo kod Srba, neće ti biti ništa’, pa kad je sin došao oba su završili pod zemljom, njihovi ostaci su pronađeni 2008 godine.

Nismo ni uspjeli saznati ko je tajanstveni počinilac ovog vandalizma a već se oglasio autor skulpture Mensud Kečo koji je o događaju rekao više nego što smo očekivali. ‘Čovjek se napio, želio se uslikati, skulptura je pala i prepolovila se. Obećao mi je naknadu i nema potrebe da mu se sudi’.

I ‘mirna Bosna’.

Jasno. Počinilac ovog vandalizma je ‘hrvatski državljanin’, kako javljaju mediji i tako će i na tome i ostati, javnost ne treba više ništa da sazna osim ‘da je autoru obećana nadoknada’. To što je spomenik prepolovljen na dvoje u 2 sata izjutra ‘kada se hrvatski državljanin poželio uslikati ispred spomenika’ i što bi ‘hrvatski državljanin’ mogao biti i Bosanac ili Bošnjak sa hrvatskom putovnicom, više nije uopšte vijest, idemo dalje, iz Bosne vijesti ne fali. Ostaće nedoumica da se baš ‘hrvatski državljanin’ odlučio doći u Sarajevo narokati i nakvasiti i ujutru rano uslikati sa ‘Ramom’ u Velikom Parku, biće prije da je to djelo nekih ‘naših domaćih budala’ sa hrvatskom putovnicom (tako se tajanstveno mi oglašavamo i prebrojavamo kad se štogod desi a želimo da se ne sazna), ali da se malo pozabavimo umjetnikom i autorom ove skulpture.

Skulptura je samoincijativno urađena po Mensudu Keči sa namjerom da bude postavljena u Memorijalni Centar Potočari 2015 godine, međutim tamo nije završila nego u Velikom Parku. Vijesti su bile zatrpane raspravom i svađom između autora skulpture i opštinskih vlasti u vezi para, kao što je red u vezi svega uz i oko Srebrenice i žrtava Srebrenice, tako da su varnice sijevale danima. Kečo je tvrdio da mu nije skulptura plaćena dok su vlasti tvrdile drugačije pa je Kečo u jednom momentu javno putem medija zaprijetio da će ‘skulpturu spaliti u Potočarima uz 20-godišnjicu stradanja’, Kečo je navodio podatke da su vlasti platile ‘samo materijal’ (beton, plastiku, silikon i štaznam još sve od čega je spomenik napravljen), dok su vlasti tvrdile da je Kečo na ovoj nevolji Srebrenice zaradio blizu milion KMa, tačnije da mu je isplaćeno 725.496,00 KMa. Kečo je inače i autor spomenika Mirzi Delibašiću i Davorinu Popoviću a što mu je grad platio blizu 200.000 KMa i ovo sa njegovim parajli patriotizmom na račun Srebrenice nije nikakva novost u BiH, na tome već treću deceniju lešinare skoro svi u BiH, počev od Islamske Zajednice BiH, preko Bakira Izetbegovića pa do ‘majke’ Munire Subašić, što je naš ‘brand’ za vijeke vijekova.

Međutim, kada je riječ o ovoj srušenoj skulpturi, više od njene oštećenosti boli činjenica da je Kečo opet ogolio do bola našu taktiku obezvrijeđivanja i naplaćivanja patriotizma do iznemoglosti. Ne može se prihvatiti činjenica da je spomenik plaćen skoro milion KMa pukao na dvoje čistim selfiem pijanog ‘hrvatskog državljanina’ a da se ne postavi bar nekoliko pitanja. Da li dva metra visine plastike, betona, gipsa i silikona koštaju upravo toliko i zašto se šteta isplaćuje ponovo autoru spomenika koji je to debelo već naplatio? Iako je i skulpturu i sav svoj rad okarakterisao željom da zabilježi taj ratni zločin onako, za svoju dušu, da bi se ‘vidjela scena gora i teža od samog ubijanja’. Zašto se krije identitet osobe ili prebacuje na teren susjedne države, kad znamo da više od pola Bosne imaju hrvatske putovnice? I najzad, dokle više ovako bestidno i besramno profitirati na račun i Srebrenice i žrtava Srebrenice, te šta će taj spomenik baš u Sarajevu, valjda mu je mjesto u Srebrenici?

Jer, šta bi bilo da je ‘hrvatski državljanin’ poželio u dva sata ujutru selfie uz spomenik Pape u Sarajevu pa da se Papa ‘raspolio’ na pola a mi pročitali u vijestima kako je to sve bilo dobronamjerno i ‘slučajno’?

Naravno, pitanja su na mjestu ali odgovore nikad nećemo dobiti. Žrtve Bošnjaka su naš isprofilisani ‘brand’ na kojem se već decenijama ‘lože’ narodne glupe mase a pojedinci zarađuju do neslućenih razmjera. Mensud Kečo je samo slika Bosne u ogledalu, Bakir sa malo dužom bradom.

Kečo, Kečo, druže moj !

photo : spomenik “Nermine dođi” i autor Mnesud Kečo