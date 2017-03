Hutba o Gluhoj Bukovici

Svoju poslednju hutbu iliti naukovanje sa minbere, Reis Husein ef. Kavazović je posvetio proljeću, ratarstvu, korovu i našim nepresušnim insiparcijama Božjeg Stvaranja. I onom već poznatom pravilu kako ne trebamo težiti materijalnim bogatstvima. Uz put nije mogao zaobići ipak reviziju, ‘nepravdu’ i sakrivenu ali očitu podršku Bakiru Izetbegoviću.

Dobro je on to osmislio, međutim suviše providno, jeftino i tipično ‘reisovski’, ‘cerićevski’ da kažem implicitno.

Jer, da bi govorio o mom ‘korovu’ i mom blagostanju, morao bi prvo zaviriti u svoje bašče i svoje njive.

Dovoljan je samo mali pogled pa da se uvjerimo da je ef. Kavazović tipični ‘nasmiješeni Reis Cerić’, i ništa drugo.

Ako i zanemarimo njegovu poskočicu iz Švicarske prije godinu dana kada je fetvom prokleo svakog onog ko bude glasao za Vlaha kandidata načelnika Srebrenice pa poslije toga njegov ‘prijedlog’ da se mora graditi zajednica Bošnjaka i Srba, sve ono drugo čime ga žele predstaviti bošnjački mediji i mediji Islamske Zajednice u svijetlu ‘staloženog’, ‘mirnog’, ‘dobrosusjedskog’ pada u vodu.

Džaba i to što sa Cerićem održava po džematima nekakve sesije o moralu u islamu, to ti je isto kao kad čitaš ispovijest kakve prostitutke uhvaćene na djelu, ili kakvog kabadahije na Sudu.

O moralu bivšeg Reisa i samoproglašenog emeritusa Cerića skoro da je sve rečeno, međutim treba ponešto reći i o Reisu sadašnjem.

Kao i njegov prethodnik, u sve se miješa, kao maslac ili margarin. Od dna države pa do vrha. To mi je i razumljivo jer postulati islamske, šerijatske države tako nalažu, tako se pravi takva država, međutim treba se malo ‘umiješati’ i u svoju firmu zvanu Islamska Zajednica BiH. Firmu koja, pored vjerskog djelovanja ostvaruje godišnje prihode koji se mjere u stotinama miliona KMa, koja državi ne plaća porez, koja nije dužna davati državi nikakve podatke (jer je ‘nezavisna’ od države) a od države uzima šta god stigne. I još kreira i vlast, postavlja svoje ljude u vlast, naravno, postavlja ih i na izborne liste. Prihodi od donacija, kurbana, rentanja munara za telekomunikacije, turističke usluge, rentanje vakufskih prostora, samo su mali dio nemjerljive love koja se slijeva u kasu sehara.

A Reis priča o moralu i korovu, o oranju i materijalnom blagostanju. Koje je, a narod se pravi da to ne vidi, rezervisano za one ‘najbliže Bogu’.

Evo, u zadnjoj hutbi o tome nema ni riječi, već o korovu najviše. Ali ne onom iz Gluhe Bukovice koji nam se desio onomad seksualnim bludničenjem hodžice u džamiji nad maloljetnicom u mejtefu (hodža Omerbašić Rešad pa poslije još nekoliko slučajeva pedofilije u Gluhoj Bukovici i Travniku) a izrastao opet, seksualnim odnosom sa maloljetnicom aSDA muslimana i vjernika Refika Kurgaša, kandidata za načelnika Visokog.

Ili recimo o tome da ef. Kavazović kao predsjednik udruge ‘Vesatije’ (‘nevladina udruga’ osnivača države Kuvajt) u prostoriajma Gazi Husrev Begove Biblioteke čije preuređenje i opremu je donirala država Qatar ima nekoliko kancelarija gdje je donio i svoju privatnu biblioteku, u jednoj od prostorija je i specijalna jacuzzi vazdušna vruća kada za Prvog U Bošnjaka. Da se malo relaksira nakon džume ili putovanja po Svijetu. Da se razumijemo, jakuzzi je naslijedio od Cerića, ali je to meni vrlo interesantnije od ‘korova’, ‘oranja’ ili ‘sjetve’ u Božju Zemlju, o čemu priča na hutbi.

Da bar ne govori kako se mi svi ostali moramo kupati u lavoru a on u jakuzzi kadi, bilo bi mi lakše, ovako čista bljuvotina od morala i tuge.

I nije jakuzzi jedini problem, ima toga još. Ne znam da li je iko i ikada pročitao u vijestima da džamija prokišnjava, da nema grijanja u džamiji ili da je trava prerasla džamijsko dvorište, korov je za siromašne, ne treba biti Reis pa to skontati.

Zato njegovu hutbu posmatram kao obraćanje Gluhoj Bukovici, sva Bosna je čitava Jedinstvena Gluha Bukovica. I Bukovica i Gluha.

Da ugođaj bude potpun, treba dodati i ovo. Uređenjem Gazi Husrev Begove Biblioteke je nadzirao i sa njim upravljao Bakir Izetbegović, u vrijeme još dok je radio u urbanizmu a manje baljezgao u politici. Zgrada je mimo znanja investitora dobila poseban i nepredviđen dodatak ‘Reisovo krilo’ zbog čega je Qatar protestovao i bio skoro obustavio radove, dok se nije stvar izgladila. Rodilo se, ljuljaj. Sad se u tom krilu bućka Rieis Kavazović a oko prostora se vode grčevite borbe između lista ‘Preporod’, Radio ‘Bir’ i nekakve organizacije ‘Mediacentar’, preteče i buduće televizije Islamske Zajednice BiH. Dok je ‘smireni’ i nasmijani Reis Kavazović firmu Islamska Zajednica BiH kao pravi direktor rekonstruisao masovnim zapošljavanjem ‘najbližih Bogu’. Tako da sada Rijaset broji 350 uposlenih, umjesto 150 koliko ih je tamo bilo uhljebljeno u vrijeme Cerića.

photo : bivši i sadašnji Reis, Kavazović i Cerić